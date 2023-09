Reklama

Hyundai Kona Electric - cena "z dwójką z przodu"

Hyundai Kona w elektrycznej wersji to jeden z najpopularniejszych samochodów w swojej klasie. Poprzednik dał się poznać jako wyjątkowo oszczędny samochód z niezłymi osiągami. Niedawno na rynek wjechał następca, który jest nieco większy, lepiej wyposażony, a co za tym idzie - droższy.

Poznaliśmy już oficjalne ceny nowej Kony Electric, choć warto zauważyć, że dotyczą one na razie wersji z większym akumulatorem 65 kWh. Tańsza odmiana ma dołączyć do oferty jeszcze w tym roku.

Elektryczny Hyundai kosztuje tyle, co najtańsza Tesla

Hyundai Kona Electric 65 kWh kosztuje przynajmniej 201 900 zł. Co otrzymujemy za te pieniądze? Przede wszystkim elektryczny samochód z naprawdę przyzwoitym zasięgiem. Na jednym ładowaniu przejedziemy zdaniem producenta aż 514 km - w samochodzie tej wielkości jest to wynik godny uwagi. 218-konny silnik elektryczny pozwala rozpędzić auto do setki w czasie 7,8 s.

Hyundai Kona Electric - ceny i wyposażenie

Nowa, elektryczna Kona nie daje powodów do wstydu również w kwestii wyposażenia. Podana wyżej cena dotyczy bowiem bazowej wersji Smart. Znajdziemy w niej m.in.: reflektory LED, światła tylne LED, 17-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, 2-strefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe zegary z 12,3-calowym wyświetlaczem, system multimedialny z 12,3-calowym wyświetlaczem, fabryczną nawigacją, systemem Bluelink i aktualizacjami OTA, bezkluczykowy dostęp, kamerę cofania, czujnik parkowania z przodu i tyłu, inteligentny tempomat, Asystenta podążania na pasie ruchu (LFA) oraz Asystenta jazdy autostradowej (HDA).

Bogatsza wersja Executive (od 215 900 zł) dodaje do tej listy przyciemniane tylne szyby, fotele przednie sterowane elektrycznie (8 kierunków), tapicerkę skórzano-materiałową, Asystenta monitorowania martwego pola (BCA), Asystenta ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), gniazdo do ładowania V2L w kabinie oraz konektor do ładowania V2L z gniazda zewnętrznego.

Na szczycie stoi wersja Platinum (od 233 900 zł), w której znajdziemy tapicerkę skórzaną, elektrycznie sterowane fotele przednie Relaxation z pamięcią ustawienia, wentylowane przednie fotele, podgrzewane tylne fotele, podgrzewany port do ładowania, 19-calowe felgi aluminiowe, wyświetlacz Head-Up, system kamer 360 stopni, Asystent zdalnego parkowania (RSPA), System wyświetlanie widoku z martwego pola (BVM), Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA), cyfrowy kluczyk, system Premium Audio BOSE oraz inteligentną klapę bagażnika.

Kona Electric 2023 już w salonach

Auto można już zamawiać, a klienci, którzy nie potrzebują większej baterii czy mocniejszego silnika muszą poczekać jeszcze kilka tygodni na ogłoszenie cen wersji bazowej. Ma ona 156-konny silnik elektryczny i baterię o pojemności 48 kWh. Zasięg bazowej Kony Electric według producenta wynosi 377 km.

Nowy Hyundai KONA Electric tak jak wszystkie modele marki objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Wliczone w cenę są również usługi Assistance.