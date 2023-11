Hyundai Tucson 2024. Nowy styl będzie hitem?

Hyundai Tucson jest dla koreańskiej marki jak powietrze, bez niego firma nie mogłaby rywalizować w klasie kompaktowych SUV-ów, czyli w jednym z najważniejszych segmentów rynku. To najpopularniejszy model Koreańczyków w Polsce i na świecie.

Dobra passa nie może trwać wiecznie. Szczególnie, że konkurencja idzie do przodu. Stąd po trzech latach od debiutu zapadła decyzja o pierwszej modernizacji stylistyki oraz wyposażenia. Oto efekty zmian…

Reklama

Nowy Hyundai Tucson - wygląd z naciskiem na elegancję

Reklama

Nowy Tucson stawia na elegancję i skromność. Stąd miejsce błyszczących dodatków zajęły matowe detale. Charakterystyczne reflektory LED przypominające anielskie skrzydła mają teraz po cztery segmenty zamiast pięciu. Przedni pas to układ cienkich, kanciastych linii na węższej osłonie chłodnicy.

Reklama

Przeprojektowane zderzaki z nową listwą optycznie obniżają i poszerzają proporcje sylwetki. SUV wydaje się solidniej stąpać pod ziemi. Zmiany wlały się też do wnętrza.

Hyundai Tucson 2024 - nowe wnętrze z przyciskami i dużym ekranem

Hyundai totalnie przeprojektował deskę rozdzielczą. Kierowca ma przed sobą dwa zintegrowane wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala. Przeniesienie dźwigni skrzyni biegów z tunelu środkowego na kolumnę kierownicy – wzorem modeli Ioniq – pozwoliło zaprojektować praktyczniejszą konsolę środkową z większymi schowkami. Na pokładzie nie brakuje portów ładowania USB C, jest też ładowarka indukcyjna. Odpowiedni nastrój w kabinie zaaranżuje ambientowe podświetlenie.

Dziełem sztuki jest minimalistyczna kierownica o trzech ramionach. Nowe wnętrze prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo.

Hyundai Tucson - jakie silniki?

Napęd? Hyundai z pewnością postawi na elektryfikację, zwiększenie zasięgu hybryd i zmniejszenie zużycia paliwa. Dziś na polskim rynku tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie dostanie wsparcia elektronów z baterii schowanej pod tylną kanapą. Ten silnik współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę z instalacją 48V aktualnie przewidziano do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 150 i 180 KM. W każdym przypadku napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Hyundai Tucson jako klasyczna 230-konna hybryda łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Taki SUV w zależności od wybranego napędu – na przednie koła lub 4x4 – rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie od 8 do 8,3 sekundy.

Hyundai Tucson - hybryda czy hybryda plug-in?

Na szczycie stoi Hyundai Tucson PHEV, czyli hybryda plug-in. Tu zespół napędowy składa się benzynowego 1.6 T-GDI i mocnego silnika elektrycznego, który może samodzielnie napędzać samochód. Moc systemowa to 265 KM, a maksymalny moment obrotowy - 350 Nm. W porywaniu do zwykłej hybrydy ma zdecydowanie większą baterię – 13,8 kWh pojemności w stosunku do 1,49 kWh w HEV.

Nowy Hyundai Tucson - kiedy cena w Polsce?

Obecny model w bazowej wersji Modern i z silnikiem 1.6/150 KM kosztuje od 117 400 zł (w promocji rocznika 2023). Nowy Hyundai Tucson na rynku zadebiutuje na początku 2024 roku. Wyższa cena nie powinna zaszkodzić, koreański SUV będzie hitem.