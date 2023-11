Nadchodzi ułatwienie dla kierowców EV

Ładowanie auta elektrycznego różni się trochę od tankowania samochodu spalinowego. Po pierwsze - wymaga nieco dłuższego postoju. Po drugie - niemal zawsze wiąże się z koniecznością korzystania z aplikacji, specjalnej karty i wcześniejszego założenia konta u operatora stacji ładowania. To ma się zmienić, bo już w pierwszej połowie 2024 roku wejdą w życie nowe unijne przepisy. Wśród zapisów, które zaczną obowiązywać znalazł się również ten dotyczący płatności. Koniec z aplikacjami - wszystkie publiczne stacje ładowania będą musiały zostać wyposażone w terminal lub inne rozwiązanie umożliwiające szybkie uiszczenie należności za sesję ładowania. Rozporządzenie AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) stanowi, że wszystkie stacje ładowania o mocy powyżej 50 kW w Unii będą musiały umożliwiać płatność kartą bankową, a w przypadku stacji o słabszej mocy rozwiązaniem może być zastosowanie urządzeń korzystających z internetu i umożliwiających bezpieczne płatności.

Zmiany na ładowarkach

Nowe prawo będzie więc oznaczało wygodę dla kierowców, którzy nie przepadają za koniecznością zakładania kont i pobierania aplikacji różnych operatorów. Drugą stroną medalu są tu jednak zalety wynikające z posiadania konta użytkownika - zbiorcze faktury czy dostęp do historii ładowania. Tu z pomocą ma przyjść rozwiązanie, które wspólnie prezentują Elocity i eService.

Dzięki integracji terminali i systemów płatniczych eService oraz autorskiego oprogramowania Elocity powstało rozwiązanie płatnicze umożliwiające współpracę ze stacjami ładowania różnych producentów. Dla operatorów sieci ładowarek oznacza ono możliwość szybkiej implementacji kompleksowego rozwiązania spełniającego wymagania regulacyjne w zakresie płatności ad hoc oraz automatycznego fakturowania zakupu, a dla ich klientów wygodę korzystania ze stacji ładujących oraz łatwe i bezpieczne płacenie kartą za pobraną energię

Łatwe płatności za ładowanie auta już wkrótce

Tak o zaletach nowego rozwiązania mówi Adrian Nocuń, członek zarządu Elocity odpowiedzialny za wdrożenie terminali płatniczych: Jakie są przewagi naszego rozwiązania? Oczywiście operator stacji wyposażonej w terminal płatniczy wywiązuje się z obowiązków, które nakładają na niego przepisy i ułatwia klientom wygodne płatności. Ponadto korzystając z naszego rozwiązania gwarantuje użytkownikom natychmiastowy dostęp do faktur. Wystarczy, że podczas ładowania kierowca poda NIP i numer telefonu, a automatycznie otrzyma SMS z linkiem do faktury.

Zapisy unijnego porozumienia wprowadzają więcej zmian. Oprócz kwestii płatności mowa jest również o budowie hubów ładowania przy głównych autostradach UE oraz o rozbudowie infrastruktury na autostradach drugorzędnych. AFIR ma być impulsem do rozwoju elektromobilności w państwach Unii Europejskiej.