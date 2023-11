Reklama

Zimą odpowiednie ogumienie to podstawa. Ale jest jeszcze coś

Opony zimowe są kluczowe jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, ale połączenie między oponą a kierowcą zapewnia zawieszenie. Dlatego sprawne amortyzatory odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w warunkach zimowych. Dbają one o odpowiedni kontakt opony z nawierzchnią, co ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo na śniegu i oblodzonej drodze.

A to z tego względu, iż amortyzatory wpływają nie tylko na przyczepność opony do jezdni, ale także na drogę hamowania. Zużyte amortyzatory wydłużają drogę hamowania, co jest szczególnie niepożądane na mokrej i ośnieżonej nawierzchni. System ABS również działa lepiej, gdy koła mają zapewnioną odpowiednią przyczepność.

Ekspert: zimą ważne też zawieszenie

– Jeśli rozumiemy rolę i zasadę działania amortyzatora w samochodzie, to łatwo sobie wyobrazić, jak wiele tracimy korzystając nawet z dobrej klasy opon zimowych, ale niemających odpowiedniej przyczepności do drogi, ponieważ amortyzator nie dociska koła do jezdni – mówi Adam Lehnort z ProfiAuto – Taką ma rolę i warto skontrolować skuteczność tłumienia amortyzatorów przed zimą. Szczególnie, kiedy wymieniamy opony na nowe. Zużyty amortyzator, nawet przy jednym kole, może spowodować, że opona zużyje się nierównomiernie lub zostanie uszkodzona– dodaje ekspert

Podczas kontroli amortyzatorów warto sprawdzić także całe zawieszenie i układ kierowniczy pod kątem luzów, które mogłyby wpłynąć na precyzję kierowania.

Nie zapomnij o hamulcach. To kluczowa kwestia

Hamulce odgrywają kluczową rolę, to wie nawet dziecko. Układ hamulcowy musi działać prawidłowo, zwłaszcza w starszych pojazdach, gdzie hamulce tylnych kół mogą wykazywać już jakieś defekty.

– Zimą nie tylko sama skuteczność, lecz także sprawność działania układu hamulcowego ma znaczenie. Kiedy na drodze jest lód czy śnieg, często zdarza się sytuacja, że jedną stroną auta znajdujemy się na śliskiej nawierzchni, a drugą na przyczepnej. Układ hamulcowy pracujący nieprawidłowo czy niedziałający ABS mogą zaskoczyć kierowcę w takiej sytuacji, a nawet doprowadzić do utraty panowania nad samochodem – podkreśla Adam Lehnort.

Kontrola układu jezdnego powinna być przeprowadzana przez specjalistów w warsztacie lub na stacji kontroli pojazdów. Warto zadbać o sprawność zawieszenia, układu kierowniczego i hamulców przed zimą, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.