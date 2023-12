Policja radzi: lepiej później, niż wcale

Zima nadeszła, witając nas obfitymi opadami śniegu i mrozem niemal w całej Polsce już w pierwszych dniach grudnia. Taka pogoda z jednej strony zwiastuje piękne krajobrazy, a z drugiej zdecydowane utrudnienia dla kierowców. Policja zaapelowała więc o szczególną ostrożność na drodze, przy okazji dając kilka porad dla wszystkich użytkowników ruchu.

Kilka porad dla kierowców

Policja radzi kierowcom, by przede wszystkim zadbali o stan techniczny swoich samochodów. Konieczne jest codzienne kontrolowanie poziomu płynów, przedsezonowy serwis hamulców, sprawdzanie świateł i - przede wszystkim - opony zimowe z dobrym, głębokim bieżnikiem. Chociaż w Polsce nie ma przepisu, który może was ukarać za brak zimowych kół, to jazda zimą na oponach letnich jest po prostu nieodpowiedzialna i nierozsądna.

Mundurowi podkreślają także, że konieczne jest sprawdzanie prognozy pogody na następny dzień, by wiedzieć, na co być gotowym i nie spieszyć się w trudnych warunkach. Zdecydowanie bezpieczniej jest wstać kilka minut wcześniej i przygotować samochód do drogi (odśnieżyć, czy odskrobać), niż jechać w śniegu w pośpiechu. Policja podkreśla również, że nieprawidłowe odśnieżenie samochodu związane jest ze sporym mandatem, bo zagraża bezpieczeństwu.

Ostatnią poradą jest oczywiście apel o przepisową jazdę, a w przypadku ograniczonej widoczności, lodu, czy śniegu na drodze jazda nawet wolniejsza, niż ograniczenia prędkości. Pomoże to w ewentualnej reakcji na niebezpieczeństwo na drodze, czy ułatwi wyprowadzenie auta z poślizgu.

Pojawiły się też porady dla pieszych

Nie tylko kierowcy są użytkownikami ruchu. Są nimi też piesi, którzy również muszą zmagać się z trudnościami na drogach i chodnikach. Policjanci apelują o rozwagę i obserwację dróg podczas przechodzenia przez jezdnię. Nawet jeśli kierowca widzi pieszego, który wkroczył na pasy, może mieć trudność z wyhamowaniem na lodzie. Mundurowi zalecają więc szczególną ostrożność.

Policja poleciła także częstsze zakładanie kolorowych ubrań, najlepiej z odblaskami. Zimą dzień jest krótszy i kierowcy mogą nie widzieć pieszych ubranych na czarno, co może się oczywiście skończyć nieszczęśliwym wypadkiem.

Na sam koniec policjanci zaapelowali o "powolny pośpiech", a najlepiej jego brak, czyli rozważne stawianie kroków na chodnikach. Upadek może być bardzo bolesny i nieprzyjemny w skutkach.