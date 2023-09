Ford Ranger ładowany z gniazdka? Ano owszem, będzie, i to całkiem niebawem. Taki mamy bowiem klimat, że napęd hybrydowy trafi też do lubianego przez dużych chłopców pick-upa. Ale to jest naprawdę dobra wiadomość, bo gdy na przykład pojedziecie pracować gdzieś do jakiejś głuszy, to nie będziecie musieli taszczyć ze sobą generatora – po prostu podłączycie swój sprzęt do wtyczki w Rangerze i… gotowe. A gdy w ogniwach zostanie wystarczająco dużo energii, to do cywilizacji wrócicie na samym prądzie

Producenci generatorów i agregatów prądotwórczych już go nienawidzą. Bo Ranger PHEV nie dość, że będzie mógł określony dystans pokonać na samym prądzie (inna sprawa, że nieprzesadnie imponujący – producent deklaruje 40 km), to na dodatek będzie też potrafił zmienić się w… mobilną elektrownię (opcjonalny układ Pro Power Onboard). A więc podłączymy do niego w zasadzie każdy możliwy sprzęt roboczy zasilany prądem, a gdy po pracy zrobimy się głodni, to i upieczemy kiełbaskę na elektrycznym grillu. Albo jednak na ognisku. Reklama Ford chwali się, że produkcja pierwszego w historii Rangera Plug-in Hybrid rozpocznie się pod koniec przyszłego roku, a dostawy do klientów ruszą na początku 2025 r. Nowy model ma być znaczącym krokiem naprzód w planach Forda, które zakładają wprowadzenie pełnej gamy układów napędowych w segmencie pick-upów średniej wielkości. Ford Ranger Plug-in Hybrid: jaki silnik? Jaki zasięg na prądzie Reklama Ranger Plug-in Hybrid będzie korzystał z benzyniaka 2.3T EcoBoost i silnika elektrycznego zasilanego akumulatorem trakcyjnym. Moc systemowa? Na razie nieznana. Ford obiecuje natomiast, że elektryzujący Ranger pokona w trybie bezemisyjnym do 40 kilometrów. Holowanie ciężkiej przyczepy? Proszę bardzo: maksymalna zdolność holownicza Rangera Plug-In Hybrid dla przyczep z hamulcem wynosi 3500 kg. Czyli tyle, ile w przypadku wersji benzynowych. Zaniepokojonych uspokajamy: Ranger Plug-In Hybrid dostanie napęd na cztery koła, będzie oferował możliwość wybierania trybów jazdy, na pokładzie znajdą się też zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy. oprac. Piotr Wróbel