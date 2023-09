Reklama

W Barcelonie i okolicach inżynierowie dopinają na ostatni guzik kluczowe detale przed debiutem – czasu nie zostało już wiele, bo prezentację zaplanowano na koniec listopada. No dobrze, ale czy będzie to nowa generacja, czy jednak – jak ćwierkają co poniektóre wróbelki – "tylko" gruntowna modernizacja poprzednika? Porsche na razie niechętnie komentuje tę sprawę, ale oficjalnie zapowiada wprowadzenie kolejnej (trzecia) generacji Panamery. Przyjmijmy jednak, że będziemy mieli do czynienia z daleko idącą modernizacją, a nawet taką bardzo daleko idącą, którą swobodnie będzie można w folderach nazwać "nową generacją". Wilk syty i owca cała.

Duże zmiany czekają nas we wnętrzu – pojawi się m.in. kokpit w stylu modeli Taycan i Cayenne. A pozostałe detale? Ucieszą się na pewno miłośnicy silników benzynowych. I hybryd ładowanych z gniazdka.

Nowe Porsche Panamera: jakie silniki?

– W drugiej generacji Porsche Panamera oferowaliśmy trzy warianty E-Hybrid z napędem plug-in, teraz dodamy czwarty. To nasza odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie ze strony klientów. W niektórych krajach udział odmian E-Hybrid dla linii Panamera wynosi niemal 100 proc. Kolejna wersja będzie legitymować się wysokimi osiągami i idealnie wpisze się we wszechstronną ofertę – powiedział dr Thomas Friemuth, szef linii produktów Panamera.

– Zwiększamy możliwości elektrycznego modułu wszystkich wariantów E-Hybrid w zakresie dynamiki jazdy oraz ważnych parametrów, takich jak zasięg elektryczny i tempo ładowania. Podczas naszych testów na napędzie elektrycznym pokonujemy dystanse nawet o 70 proc. większe niż w przypadku poprzednika –wyjaśnia Friemuth.

Nowe Porsche Panamera i ośmiobiegowa skrzynia

Bazę dla wszystkich wariantów hybrydowych będzie stanowił nowy i mocniejszy silnik elektryczny. Zostanie on teraz zintegrowany z nową dwusprzęgłową przekładnią o ośmiu przełożeniach, będzie lżejszy niż dotąd, ale przy okazji zapewni też wyższą wydajność rekuperacji. Silnik elektryczny czerpie energię czerpie z wysokonapięciowego akumulatora o większej pojemności – teraz dostaniemy łącznie 25,9 kWh.

Jeśli chodzi o silniki spalinowe, to na pewno możemy spodziewać się "V6-ek", ale będzie też i V8. Lubimy to. A wersja w pełni elektryczna? Powinna pojawić się za kilka lat, na razie chętni muszą w takiej sytuacji brać Taycana. Z informacji do jakich dotarł "Car & Driver" wynika natomiast, iż z oferty ma wypaść odmiana Sport Turismo. Bo mało kto ją wybierał.

Nowe Porsche Panamera: innowacyjne zawieszenie

Nowa Panamera będzie standardowo wyposażona w półaktywne zawieszenie z nowymi dwuzaworowymi amortyzatorami, które pozwalają niezależnie regulować etapy ugięcia i odbicia. W trakcie jazd testowych nowym Porsche Panamera przeprowadzone zostaną ostatnie poprawki przed światową premierą modelu. Porsche zaprezentuje trzecią generację Panamery na Festiwalu Ikon Porsche w Dubaju, w piątek 24 listopada 2023 r. Uczestnicy festiwalu będą mogli oglądać go w weekend 25-26 listopada 2023 r.