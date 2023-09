Reklama

Ford Puma przebojem wdarł się na rynek i od momentu debiutu w 2019 roku dzierży pozycję najczęściej wybieranego modelu amerykańskiej marki na Starym Kontynencie. Klienci zakochali się w dynamicznie zaprojektowany, miejskim SUV-ie, który nie bez przyczyny zaliczany jest do grona najładniejszych aut w tym bardzo popularnym segmencie rynku. Puma może pochwalić się także wyróżniającą się w klasie funkcjonalnością i unikalnymi rozwiązaniami zapewniającymi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W ofercie cztery wersje silnikowe i sześć wyposażeniowych, w tym topowy wariant ST X, który pod względem osiągów i prowadzenia swobodnie rywalizuje z kompaktowymi hot hatchami. Tak kompleksowej oferty próżno szukać u konkurentów. Poznajcie jej szczegóły.

Reklama

Ford Puma – zachwyt od pierwszego wejrzenia

Wygląd modelu w pełni odzwierciedla jego nazwę. Jest drapieżny, zwinny i nawet w bezruchu sprawia wrażenie, jakby szykował się do skoku. Dzika Puma w samochodowym wcieleniu. Wyrazisty grill i muskularnie wyrzeźbione nadkola oraz przetłoczenia na drzwiach i duży tylny spoiler dodają sylwetce auta agresywności, a szeroko rozstawione w rogach nadwozia koła, które w zależności od wersji mogą mieć średnicę od 17 do 19 cali, sugerują pewne stąpanie po ziemi. Nowoczesny charakter modelu wzmacniają z kolei seryjne ledowe reflektory i lampy tylne.

Za sprawą kompaktowych wymiarów (długość 4207 mm, szerokość 1930 mm oraz wysokość 1534 mm) Puma swobodnie czuje się w miejskiej dżungli, a sięgający 16,4 cm prześwit sprawia, że nie boi się ani progów zwalniających, ani krawężników czy zjazdów na szutrowe ścieżki.

Do wyboru jest aż 9 lakierów nadwozia, z których charakterystyczny niebieski Azure Blue zarezerwowano wyłącznie dla sportowej odmiany ST X.

Ford Puma – praktyczne wnętrze

Zgrabne nadwozie Pumy popisuje się wyróżniającą się w segmencie przestronnością, zarówno na przednich wygodnych fotelach, jak i na tylnej rozkładanej kanapie. Nad rywalami Puma góruje bagażnikiem, którego pojemność sięga aż 456 l. Dzięki temu z łatwością zmieści się tam nie tylko wakacyjny ekwipunek. Co więcej, w Pumie znajdziemy unikalne rozwiązanie, jakim jest Ford MegaBox, czyli schowek pod podłogą bagażnika o pojemności 81 litrów i wymiarach 764 x 753 x 306 mm (szer. x dł. x gł.). Pokryty jest no wodoodporną powłoką i pozwala przewozić mokre, zabrudzone rzeczy. Do tego ma korek spustowy w podłodze, przez co bez problemu można go opłukać wodą, by utrzymać czystość. MegaBox ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki temu, że wcina się głęboko w podłogę, zapewnia dodatkową przestrzeń do wykorzystania, gdy trzeba przewieźć pionowo duże przedmioty o długości nawet 115 cm.

Warto dodać, że sama podłoga bagażnika ma regulowaną na dwóch poziomach wysokość, co sprawia, że w górnym położeniu, po rozłożeniu oparć kanapy (dzielona w stosunku 60:40) do dyspozycji jest płaska przestrzeń ładunkowa, ułatwiająca przesuwanie bagażu, a jej maksymalna pojemność to nawet 1216 l. Łatwy dostęp do bagażnika zapewnia wysoko unoszona klapa, którą opcjonalnie można wyposażyć w system bezdotykowego otwierania – wystarczy wcisnąć przycisk lub wykonać ruch stopą pod tylnym zderzakiem.

Ford Puma – multimedialny klimat

Wysoka jakość wykończenia i nowocześnie zaprojektowane wnętrze sprawiają, że podróżowanie Pumą stanowi źródło czystej przyjemności na co dzień. Na desce rozdzielczej wzrok przyciągają cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala (standard od wersji ST-Line, w Titanium i Titanium X zegary mają wyświetlacz o przekątnej 4,2 cala) z szerokim zakresem personalizacji prezentowanych informacji oraz zajmujący centralne miejsce 8-calowy, dotykowy ekran systemu multimedialnego Ford SYNC3 stanowiący centrum informacyjno-rozrywkowe samochodu. System współpracuje z Apple CarPlay i Android Auto, a dzięki wyposażeniu w pokładowy modem FordPass Connect i aplikacji FordPass umożliwia zdalny dostęp do Pumy. Telefonem da się np. zlokalizować pojazd, sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku, stan instalacji alarmowej, otworzyć lub zamknąć auto, a w modelach z automatyczną skrzynią zdalnie uruchomić silnik.

Począwszy od wersji Titanium X standardem jest system nagłośnienia premium B&O z 10 głośnikami i subwooferem.

Ford Puma – bezpieczeństwo bez kompromisów

Użytkownicy miejskiego SUV-a Forda mogą podczas jazdy liczyć na pełne wsparcie elektronicznych systemów asystujących. W zależności od wybranego pakietu wyposażenia mogą to być m.in. układ Pre-Collision Assist z systemem aktywnego hamowania, system ostrzegający przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania, tempomat adaptacyjny, Emergency Steering Assist wykrywający pojazdy, pieszych i inne obiekty na drodze i ułatwiający ich omijanie lub zmniejszający ryzyko kolizji, system Ford Co-Pilot360, który koordynuje działanie kilku układów, w tym wspomnianego aktywnego tempomatu, utrzymuje zadaną prędkość i bezpieczną odległość od innych pojazdów, a także może ją dopasowywać do sytuacji na drodze, a ponadto system Lane Keeping Aid wspomagający utrzymanie auta na pasie ruchu. Puma potrafi rozpoznawać znaki drogowe i poinformuje kierowcę, kiedy spadnie jego koncentracja i należy zrobić przerwę podczas jazdy. Na życzenie dostępny jest również Active Park Assist wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe z kamerą cofania.

Ford Puma – dynamiczne i ekonomiczne silniki

Do dynamicznego charakteru samochodu i preferencji klientów dopasowano gamę wersji silnikowych. Do wyboru są nowoczesne, trzycylindrowe jednostki z wielokrotnie nagradzanej tytułem "Międzynarodowy Silnik Roku" serii 1.0 EcoBoost z miękkimi układami hybrydowymi w wariantach o mocy 125, 155 i 170 KM oraz wieńczący paletę 1.5 EcoBoost o mocy 200 KM w opracowanej przez Ford Performance odmianie ST X.

Dwie pierwsze jednostki seryjnie współpracują z 6-biegowymi skrzyniami manualnymi, natomiast w opcji dostępny jest dla nich 7-biegowy automat Powershift. Jest on także standardem w przypadku 170-konnej odmiany ST X. Najmocniejsza Puma dostępna jest natomiast wyłącznie z 6-biegową skrzynią ręczną. Jakie osiągi zapewniają te silniki?

Już podstawowy wariant pozwala na przyspieszanie do setki w 9,8 s (9,6 s ze skrzynią Powershift) i osiągnie prędkości maksymalnej 191 km/h. Jego średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP to tylko 5,4-6,0 l/100 KM. Mocniejsza, 155-konna odmiana do 100 km/h rozpędza się w 9,0 s (8,7 s z automatem), a jej V maks. sięga 205 km/h. Spalanie? Tylko 5,5-61 l/100 km.

Topowe Pumy ST X łączą rodzinny charakter z iście sportowym temperamentem. W ich przypadku specjaliści z Ford Performance zadbali nie tylko o większą moc i bardziej drapieżne dodatki stylistyczne, lecz także do osiągów dopasowali m.in. charakterystykę zawieszenia i układu kierowniczego, dzięki czemu obydwa warianty zachowują się niczym rasowe hot hatche i są bez wątpienia jednymi z najlepszych sportowców w tym segmencie. Pierwsza, 170-konna, potrafi przyspieszać do setki w 7,4 s, a 200-konna potrzebuje na to tylko 6,7 s! Ich prędkości maksymalne to odpowiednio 210 i 220 km, a średnie zużycie benzyny – 6,3 i 6,8 l/100 km.

Ford Puma – wersje wyposażeniowe

Paleta dostępnych wersji wyposażeniowych obejmuje odmiany: Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X, Vivid Ruby Edition oraz ST X. Przykładowy standard w poszczególnych pakietach obejmuje następujące elementy.

Reklama

Titanium

Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED

Tempomat

Auto High Beam – system automatycznego sterowania światłami drogowymi

Tylne światła w technologii LED

Klimatyzacja manualna

System nawigacji satelitarnej

FordPass Connect z modemem GSM

4,2-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów

Kierownica wykończone skórą ekologiczna Sensico

System Pre-Collision Assist z systemem aktywnego hamowania

Lane Keeping Aid – system kontroli pasa ruchu

Czujniki parkowania z tyłu

Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlający podłoże

Titanium X (w porównaniu do Titanium)

18” obręcze kół ze stopów lekkich

System nagłośnienia premium B&O

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Klimatyzacja automatyczna

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

Tapicerka częściowo skórzana

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów

Regulacja wysokości fotela pasażera

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

ST-Line (w porównaniu do Titanium)

17” obręcze kół ze stopów lekkich

Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line

Sportowe zawieszenie

12,3-calowy, kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów

Przycisk rozrusznika Ford Power

Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów w stylizacji ST-Line

Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji

ST-Line X (w porównaniu do ST-Line)

18” obręcze kół ze stopów lekkich

System nagłośnienia premium B&O

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Klimatyzacja automatyczna

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

Tapicerka częściowo skórzana

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów

Regulacja wysokości fotela pasażera

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

Vivid Ruby Edition

18” obręcze kół ze stopów lekkich

Lakier metalizowany Beautiful Berry Red

Dach oraz obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym

Tapicerka częściowo skórzana z przeszyciami w kolorach Beautiful Berry Red oraz Pearl White

Drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Pakiet Winter: podgrzewana przednia szyba, podgrzewana kierownica, podgrzewane przednie fotele

BLIS z Cross Traffic Alert (CTA)

Adaptive Cruise Control – tempomat adaptacyjny z funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy (Stop&Go)

Pre-Collision Assist

System nagłośnienia premium B&O

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Klimatyzacja automatyczna

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

Active Park Assist

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji ST-Line

Ford KeyFree

ST X

19” obręcze ze stopów lekkich, lakierowane na czarno

System nagłośnienia premium B&O

12,3-calowy, kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów

Reflektory Full LED w stylistyce GT

Sportowe zawieszenie ST

Górna krata wlotu powietrza w stylizacji ST

Duży, lakierowany tylny spojler w kolorze nadwozia

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym

Fotele sportowe Ford Performace z certyfikatem AGR

Kierownica pokryta skórą w stylizacji ST

Klimatyzacja automatyczna

Tempomat

Przycisk rozrusznika FordPower

Ford KeyFree – system centralnego zamka z kluczem elektronicznym

Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji

Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej (dla wersji ze skrzynią manualną)

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, w stylizacji ST

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham

Ford Puma – dopasowana oferta, ceny

W ramach najnowszej akcji promocyjnej właścicielem nowego Forda Pumy można zostać na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wysokość rabatów zależnie od wersji sięga nawet 17 000 zł, a ponadto można liczyć na dodatkową premię w wysokości 4000 zł za odsprzedaż swojego auta dealerowi. Na tym nie koniec korzyści, bo wybrane wersje modelu oferowane są z rocznym pakietem ubezpieczeń w cenie auta. Wszystkie Pumy dostają też gratis pakiet ochrony Ford Protect, Gwarancja i Serwis, który obejmuje 2 lata gwarancji, umowę Ford Protect w wariancie 4 lata/80 000 km i kontrakt serwisowy w wariancie 4 lata.

Dla klientów firmowych przygotowana została też specjalna oferta Ford Leasing Opcje, w ramach której wersję Titanum 1.0/125 KM można mieć już od 699 zł netto miesięcznie, a wersję Titanium X od 789 zł netto miesięcznie. Raty leasingowe dla odmian Vivid Ruby Edition i ST X startują z poziomów 1129 i 1095 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat oferty najnowszego Forda Puma, dostępnych samochodów i opcji finansowania można znaleźć na stronie www.ford.pl oraz dedykowanej stronie modelu: www.ford.pl/osobowe/puma.