Reklama

Ford Kuga w swojej już trzeciej odsłonie to jeden z najpopularniejszych kompaktowych SUV-ów na rynku. Auto zostało zaprojektowane w ścisłej współpracy z klientami, dzięki czemu idealnie wpisuje się w potrzeby wymagających użytkowników.

Szeroka oferta ekonomicznych silników, najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu bezpieczeństwa i komfortu, a także wyróżniająca się w segmencie funkcjonalność czynią go naturalnym i optymalnym wyborem nie tylko na co dzień. Argumentów przemawiających na korzyść tego modelu jest jednak znacznie więcej.

Reklama

Ford Kuga – styl, który zwraca uwagę

Sylwetka Kugi łączy świetne proporcje z dynamicznym charakterem. Długa maska silnika, mocno pochylona przednia szyba, spoiler dachowy czy wysunięte w rogi nadwozia koła, a do tego wyrazisty przód z muskularną atrapą grilla sprawiają, że auto wyróżnia się na tle konkurentów, a jednocześnie zachowuje charakterystyczny dla amerykańskiej marki wyjątkowy styl. Nadwozie ma długość 4614 mm, szerokość 2000 i wysokość 1675 mm.

Do wyboru jest osiem lakierów nadwozia i aż 9 rodzajów aluminiowych obręczy kół o średnicy od 17 do 20 cali, do tego kilka wariantów wykończenia, obejmujących m.in. stylistykę zderzaków, grilla i relingów dachowych, ułatwiających dopasowanie auta do preferencji klientów. Można tu wymienić np. sportowy pakiet ST-Line wzorowany na modelach Ford Performance lub ekskluzywny Vignale adresowany do osób ceniących luksusowe wyposażenie i szlachetne dodatki. Na akcenty w stylu High Tech stawia z kolei wariant Graphite Tech Edition, wyróżniający się zarezerwowanym dla niego lakierem Gray Matter i 19-calowymi kołami w standardzie. Warto wspomnieć, że jest to obecnie także najlepiej "wypasiona" odmiana Kugi.

Ford Kuga – wygoda i funkcjonalność

Nowoczesny wygląd nadwozia idzie w parze w przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem. Kuga zapewnia komfortowe warunki podróżowania dla pięciu pasażerów, którzy mogą wygodnie rozsiąść się na profilowanych przednich fotelach oraz na tylnej kanapie. Ta ostatnia jest dzielona w stosunku 60:40, ma regulowany kąt pochylenia oparć i da się ją przesuwać wzdłużnie w zakresie 15 cm, co pozwala na dopasowanie przestrzeni w drugim rzędzie lub pojemności bagażnika do bieżących potrzeb. Kuga już przy standardowym ustawieniu tylnej kanapy oferuje (w zależności od rodzaju napędu) od 441 do nawet 645 l (po maksymalnym przesunięciu kanapy do przodu), a po rozłożeniu oparć maksymalna pojemność sięga nawet 1534 l (1481 l w hybrydzie). Do dyspozycji są ponadto pojemne schowki na drobiazgi w desce rozdzielczej, na konsoli środkowej oraz w drzwiach i kieszenie w oparciach foteli.

Ford Kuga – nowoczesne gadżety

Jakość wykończenia oraz ergonomia obsługi dodatkowo zwiększają przyjemność z korzystania z Kugi. Przejrzysta deska rozdzielcza wyposażana jest w cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala oraz 8-calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego Ford Pass Connect ze zintegrowanym modemem pokładowym. Wygląd zegarów i zakres prezentowanych informacji da się łatwo zmieniać i dopasowywać do własnych preferencji z poziomu dedykowanego menu na ekranie dotykowym. Sam system współpracuje oczywiście z Apple CarPlay i Android Auto umożliwiając szybką integrację ze smartfonami. Co więcej, dzięki aplikacji Ford Pass użytkownik ma zapewniony stały dostęp do samochodu. Ford Pass pozwala na m.in.: zdalne zamykanie i otwieranie zamków, sprawdzanie kondycji auta, w tym poziomu paliwa, naładowania baterii, ciśnienia w oponach czy konieczności wymiany oleju, a także lokalizować Kugę oraz wysyłać zaplanowaną trasę do systemu nawigacji. W wybranych wersjach możliwe jest nawet zdalne uruchomienie silnika i włączenie klimatyzacji.

Dzięki standardowej funkcji Ford MyKey da się zaprogramować wybrane ustawienia samochodu takie, jak np. maksymalna prędkość, głośność systemu audio czy blokada dezaktywacji systemów bezpieczeństwa, pod kątem każdego z użytkowników, co jest szczególnie przydatne, gdy z pojazdu korzystają różne osoby w rodzinie. Auto potrafi też poinformować właściciela, gdy ktoś wyjedzie poza określoną wcześniej strefę. Tu warto też dodać, że seryjnym wyposażeniem wszystkich wersji modelu jest system bezkluczykowego dostępu do samochodu Ford KeyFree.

Standard w Fordzie Kuga to także automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym i przednie oraz tylne czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie.

Ford Kuga – bezpieczeństwo priorytetem

Najwyższym poziom bezpieczeństwa użytkowników, zarówno czynnego, jak i biernego, zapewnia kompleksowe wyposażenie modelu w najnowsze, elektroniczne systemy asystujące. Już w bazowej wersji znajdziemy Pre-Cllision Assit, który korzystając z informacji z przedniej kamery, pomaga uniknąć lub zmniejszyć skutki kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości 120 km/h. Standardowe są też system wspomagania utrzymania pojazdu na pasie ruchu z funkcją wykrywania krawędzi jezdni (Lane Keeping Alert) oraz tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. W zależności od wybranej wersji seryjny lub opcjonalny jest tempomat z funkcją stop&go oraz systemem utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu Adaptive Cruise Control z Lane Centering, system rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recoginition, system monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją zapobiegania kolizji BLIS Assist, funkcja Cross Traffic Alert ostrzegająca o pojazdach nadjeżdżających z prawej albo lewej strony podczas cofania oraz system Active Park Assist – automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego.

Warto dodać, że Ford Kuga został wyróżniony najwyższą, pięciogwiazdkową oceną bezpieczeństwa w testach zderzeniowych przeprowadzonych przez Euro NCAP.

Ford Kuga – innowacyjne napędy

Aktualna gama jednostek napędowych Forda Kugi obejmuje pełną hybrydę (FHEV), hybrydę plug-in (PHEV), benzynową 1.5 EcoBoost oraz diesla 2.0 EcoBlue, z których FHEV i diesel dostępne są także w wariantach z napędem na obydwie osie.

Wersja hybrydowa wykorzystuje benzynowy silnik o pojemności 2,5 l o raz motor elektryczny zasilany z akumulatora o pojemności 1,1 kWh i może pochwalić się łączną mocą systemową 190 KM, która przekazywana jest na koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni eCVT. W tej odmianie Kuga przyspiesza do setki w 9,4 s (z napędem na przód) i osiąga prędkość maksymalną 196 km/h. Jest przy tym bardzo ekonomiczna, bo jej zużycie paliwa wynosi pomiędzy 5,4 a 7,3 l/100 km według WLTP.

Wersja PHEV, czyli hybryda ładowana z gniazdka również wykorzystuje w układzie napędowym benzynowy silnik 2.5, jednostkę elektryczną i bezstopniową przekładnię eCVT, ale jej moc systemowa to 225 KM. Kuga PHEV ma też większą baterię o pojemności 14,4 kWh, której ogniwa umieszczone zostały pod podłogą samochodu. Akumulator może być ładowany ze zwykłego gniazdka 230V, jest też automatycznie doładowywany w czasie jazdy dzięki rekuperacji. Pełne naładowanie z sieci 230 V zajmie około 6 godzin, natomiast przy korzystaniu z Wallboxa można ten czas skrócić do 4 godzin. Do wyboru są też cztery tryby jazdy, które pozwalają na doładowanie akumulatorów do 80 proc. przy wykorzystaniu silnika spalinowego (EV Charge) lub oszczędzanie energii do późniejszego wykorzystania (EV Later), jazdę tylko "na prądzie" (EV Now) oraz tryb automatyczny EV Auto. Co ważne, w trybie elektrycznym Kuga może poruszać się z prędkością do 130 km/h, a jej zasięg w mieście to nawet 88 km. Średnie zużycie paliwa w cyklu średnim WLTP to zaledwie 1,4 l/100 km, natomiast po rozładowaniu baterii – nadal imponujące 5,4-5,5 l/100 km. Kuga PHEV popisuje się też dynamicznym usposobieniem – do setki auto przyspiesza w 9,2 s, a jego prędkość maksymalna to 200 km/h.

Reklama

Dobrymi osiągami może pochwalić się również podstawowy silnik w gamie modelu – benzynowy 1.5 EcoBoost, który dysponuje mocą 150 KM. Ta trzycylindrowa, turbodoładowana jednostka współpracująca z manualną, 6-biegową skrzynią pozwala rozpędzać się od 0 do 100 km/h w 9,7 s oraz do prędkości maksymalnej 197 km/h. Średnie zużycie benzyny w tej wersji to 6,6 l/100 km.

Ofertę zamyka turbodiesel o pojemności 2,0 l i mocy 120 KM w tandemie z 8-stopniową skrzynią automatyczną. Ten silnik można zestawić z napędem na przód lub obie osie. W pierwszym przypadku Kuga rozpędza się do setki w 11,6 s, a w drugim w 11,9 s. Zużycie oleju napędowego w cyklu średnim WLTP kształtuje się na poziomie odpowiednio 5,7 i 5,9 l/100 km.

Ford Kuga – wersje wyposażeniowe

Paleta dostępnych wersji wyposażeniowych obejmuje odmiany: Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X, Graphite Tech Edition oraz Vignale. Przykładowy standard w poszczególnych pakietach zawiera następujące elementy.

Titanium

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

System nawigacji satelitarnej z DAB+ i 8” ekranem dotykowym

Obsługa Apple CarPlay i Android Auto

FordPass Connect z modemem GSM

12,3” cyfrowy wyświetlacz zestawu wskaźników

System wyboru trybu jazdy

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

Czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu

Elektrycznie sterowane, składane lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże

System bezkluczykowego dostępu do samochodu Ford KeyFree

Titanium X (w porównaniu do wersji Titanium)

System nagłośnienia premium B&O

Reflektory – statyczne LED

Auto High Beam – system automatycznego sterowania światłami drogowymi

Tapicerka częściowo skórzana

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10 kierunkach

Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia

Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną

Tylna kanapa – składany podłokietnik na środku, z uchwytami na kubki

ST-Line (w porównaniu do wersji Titanium)

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line

Sportowe zawieszenie

Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED

Kierownica w stylizacji ST-Line

Uchwyt manualnej skrzyni biegów w stylizacji ST-Line

Fotele z tapicerką materiałową z czerwonymi akcentami

Podsufitka w ciemnym kolorze

Dwie końcówki wydechu w stylizacji sportowej

Relingi bagażnika dachowego w kolorze czarnym

ST-Line X (w porównaniu do wersji ST-Line)

System nagłośnienia premium B&O

Reflektory – statyczne LED

Auto High Beam – system automatycznego sterowania światłami drogowymi

Tapicerka częściowo skórzana z czerwonymi akcentami

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10 kierunkach

Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia

Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną

Tylna kanapa – składany podłokietnik na środku, z uchwytami na kubki

Graphite Tech Edition (w porównaniu do wersji ST-Line X)

Lakier zwykły Grey Matter

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Reflektory adaptacyjne LED z systemem Glare-Free Auto High Beam

Tylny spojler – duży, lakierowany w kolorze nadwozia

Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym

Aluminiowe nakładki na pedały

Nakleki na progi przednich drzwi – w stylizacji ST-Line

Head-Up display – wyświetlacz przezierny

Pre-Collision Assist 2

BLIS Assist z Cross Traffic Alert – system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach

Adaptive Cruise Control – adaptacyjny tempomat

Traffic Sign Recognition – system rozpoznawania znaków drogowych

Inteligentny ogranicznik prędkości, bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości

Driver Alert – system monitorowania koncentracji kierowcy

Active Park Assist

Kamera ułatwiająca parkowanie – z przodu

Door Edge Protector – aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi

Ford Kuga – pełna ochrona, konkurencyjne ceny

Tylko teraz Ford Kuga dostępny jest wyjątkowym pakietem czterech lat ochrony, który zawiera 2 lata gwarancji, umowę Ford Protect w wariancie 4 lata/80 000 km, kontrakt serwisowy w wariancie 4 lata oraz pierwszy rok ubezpieczenia w cenie samochodu. Ponadto cała gama Forda Kugi objęta jest teraz cenami promocyjnymi z rabatem do 19 000 zł, a do tego klient indywidualny ma możliwość uzyskania dodatkowej premii w wysokości 4000 zł za odsprzedaż swojego auta dealerowi.

Rata leasingowa dla firm w ramach programu Ford Leasing Opcje stratuje już od 870 zł netto miesięcznie (wersja 1.5 EcoBoost Titanum).

Szczegółowe informacje na temat oferty najnowszego Forda Kuga, dostępnych samochodów i opcji finansowania można znaleźć na stronie www.ford.pl oraz dedykowanej stronie modelu: www.ford.pl/osobowe/kuga.