XX Kongres SDCM - jakie wyzwania niesie branżowa presja?

Konkurencję z Chin widać nie tylko na rynku samochodów osobowych. Rywalizacja z globalnymi dostawcami z Azji i Ameryki przyspiesza, cykle innowacji stają się coraz krótsze, a klienci, tak komercyjni, jak i instytucjonalni, oczekują rozwiązań coraz bardziej zaawansowanych, niezawodnych i odpornych na ekstremalne warunki pracy.

Czy europejscy producenci są gotowi skutecznie rywalizować o technologiczną przewagę, i co tak naprawdę tę przewagę dziś definiuje? O tym rozmawialiśmy podczas XX Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Phillips Europe na Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

- Sektor militarny i sektor rolniczy bardzo mocno się rozwijają. Jako Phillips Europe widzimy tu przestrzeń do rozwoju, choć warto pamiętać, że są to sektory bardzo wymagające pod względem jakości. Sektor militarny stawia dodatkowe zobowiązania wobec producentów, takie jak certyfikat AP, który Phillips Europe posiada - tłumaczy Radosław Sypniewski, Dyrektor Sprzedaży w Philips Europe.

Przedstawiciel europejskiego oddziału globalnie działającej firmy był gościem w naszym studiu na Kongresie. W rozmowie poruszyliśmy również inne zagadnienia, takie jak łączenie innowacji z sustainability - zarówno na poziomie projektowania komponentów, jak i całego cyklu życia produktów. Spytaliśmy, jak firma wykorzystuje swoje doświadczenie w sektorach specjalistycznych, aby odpowiadać na rosnące wymagania dotyczące trwałości, bezpieczeństwa i efektywności. Interesuje nas, jak globalne know-how Philipsa przekłada się na rozwój produktów dla transportu ciężkiego, maszyn rolniczych czy rozwiązań dla zastosowań militarnych. Zapraszamy do odsłuchania i obejrzenia całego wywiadu.