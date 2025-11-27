XX Kongres SDCM. Tak zmienia się branża automotive

Rynek części do pojazdów ciężarowych przechodzi transformację. Floty mierzą się z rosnącymi kosztami, coraz bardziej złożonymi regulacjami i niepewnością w globalnych łańcuchach dostaw, a jednocześnie zwiększają oczekiwania dotyczące dostępności części i szybkości obsługi. Rynek pojazdów ciężarowych różni się od osobowego nie tylko skalą i specyfiką produktów - tu liczy się każda złotówka, a każda minuta przestoju to w praktyce strata.

Nadchodzące lata przyniosą kolejne wyzwania: transformację energetyczną w transporcie, dalszą digitalizację zarządzania flotami, rozwój pojazdów nisko- i zeroemisyjnych oraz rosnącą presję na optymalizację TCO. Jakie wyzwania niesie nowa rzeczywistość?

Transport przechodzi przemianę. Oto kluczowe wyzwania dla polskiej firmy

Cyfryzacja procesów logistycznych, automatyzacja, analityka danych oraz inteligentne systemy zamówień zmieniają sposób, w jaki floty zarządzają zaopatrzeniem, a dystrybutorzy organizują swoje operacje. To nie futurystyczne hasła, lecz narzędzia, które realnie podnoszą efektywność i konkurencyjność firm działających w segmencie ciężarowym.

Nowe narzędzia i szanse wynikające z cyfryzacji to tylko jedna strona medalu. Na działalność firm takich jak Martex, istotnie wpływają również regulacje. - Przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, a to oznacza kolejne koszty, które musimy ponosić - tłumaczy Andrzej Parzoch, wiceprezes Martex Sp. z o.o.

XX Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

O tym, jak wygląda sytuacja przedsiębiorców w obliczu nowych szans i wyzwań rozmawialiśmy na jubileuszowej, dwudziestej edycji Kongresu SDCM. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całej rozmowy.