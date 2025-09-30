Leapmotor świętuje sukces w Polsce

Koncern Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w młodej chińskiej firmie Leapmotor. Następnie powstała spółka joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. i decydujący głos ma europejsko-amerykański gigant. Tak Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat. Biznes rośnie wręcz ekspresowo. Powstało już ponad 700 punktów sprzedaży i serwisu w 30 krajach. Od początku 2025 roku marka Leapmotor sprzedała globalnie ponad 329 000 samochodów (wzrost o 136 proc. rok do roku) i zdobyła 1. miejsce wśród startupów produkujących pojazdy NEV (hybrydy i samochody elektryczne).

Reklama

Leapmotor także w Polsce świętuje sukces. We wrześniu licznik przekroczył 1000 sprzedanych samochodów od debiutu w styczniu 2025. Bestsellerem jest najtańszy model T03 – na drogi wyjechało już 699 egzemplarzy tego auta, co czyni go najpopularniejszym elektrykiem segmentu A (54 proc. udziału w rynku). Do tego Leapmotor T03 zajmuje drugie miejsce w całym segmencie A. Skąd to wzięcie?

Leapmotor T03 jest najtańszy i tak wgląda

Reklama

Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy hatchback o długości 3,62 m, który oferuje odrobinę mniej miejsca niż Dacia Spring. Bagażnik również jest mniejszy – zmieści walizkę kabinową i niewielką torbę, a po złożeniu tylnej kanapy zapewnia 880 l pojemności. Jednak w zamian zapewnia bogatsze wyposażenie i szerszy zestaw nowych technologii, w tym 10 systemów wspomagania prowadzenia (adaptacyjny tempomat, czujnik martwego pola, utrzymanie pasa ruchu itp.). Do tego jest 6 poduszek powietrznych, 3 kamery i 5 radarów.

Jaki silnik i moc? Leapmotor T03 w 5 sekund przyspiesza od 0 do 50 km/h

T03 w podłodze skrywa akumulator 37,3 kWh. Taki magazyn energii ma zapewnić zasięg na poziomie 265 km, a w mieście nawet 395 km jazdy. Standardowe gniazdo CCS umożliwi szybkie ładowanie. Moc uzupełniania energii na poziomie 45 kW nie jest oszałamiająca, ale wystarczy by baterię od 30 do 80 proc. pojemności doładować w 36 minut. Silnik elektryczny o mocy 95 KM zamontowany przy przedniej osi pozwala przyspieszyć od zera do 50 km/h w 5 sekund.

Leapmotor T03 za 44 900 zł. Wystarczy wniosek. Jaka gwarancja i wyposażenie?

Leapmotor T03 kosztuje od 84 900 zł. W efekcie po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł i T03 ostatecznie będzie kosztować 44 900 zł.

Leapmotor T03 chroni 3-letnia gwarancja. Z kolei akumulator obejmuje 8 lat gwarancji z limitem przebiegu do 160 000 km. Spis wyposażenia to m.in.:

Automatyczny hamulec postojowy + Auto Hold

Klimatyzacja z regulacją elektroniczną

Kierownica ze skóry ekologicznej

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych

Czujnik parkowania z tyłu i kamera cofania

Panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą

8-calowy zestaw wskaźników

10,1-calowy ekran stacji multimedialnej z systemem Leap OS i nawigacją online

Łączność 4G i aktualizacje Over-The-Air

Aplikacja Leapmotor APP ze zdalnym sterowaniem funkcjami pojazdu

15-calowe felgi aluminiowe

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

Dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu + przednie boczne poduszki powietrzne + boczne kurtyny powietrzne

Leap Pilot (10 systemów wspomagania prowadzenia ADAS)

Leapmotor B10 już dostępny w Polsce. Cena zmiata z planszy

Firma nie zdejmuje nogi z gazu. W Polsce właśnie rozkręca się sprzedaż nowego SUV-a Leapmotor B10. Samochód ma 4515 mm długości, 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, przy rozstawie osi 2735 mm. Kompaktowe wymiary oznaczają, że na rynku zagra w lidze takich modeli jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30. Jego zaletą ma być niezwykle przestronne wnętrze. Z pierwszych danych wiadomo, że zaoferuje 2390 mm długości od oparcia tylnego siedzenia do przestrzeni na nogi z przodu, 1400 mm szerokości na tylnej kanapie oraz mnóstwo przestrzeni nad głową (1027 mm z przodu i 1005 mm z tyłu). Czyli można poczuć się jak w aucie przynajmniej o klasę większym. Do tego dochodzą 22 pomysłowe schowki.`

Poczujesz się jak w aucie o klasę większym

B10 powstał na najnowszej platformie LEAP 3.5. Ta architektura pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowe aktualizacje OTA czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

Wersja PRO czy PROMAX? Leapmotor B10 z silnikiem o mocy 218 KM. Jak jeździ?

Leapmotor B10 skrywa silnik elektryczny o mocy 218 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w zaledwie 8 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h.

Przewidziano dwie wersje akumulatorów. Podstawowy PRO o pojemności 57,2 kWh zapewni zasięg do 361 km. Wariant długodystansowy PROMAX skrywa baterie 67,1 kWh, stąd można przejechać do 434 km.

Oba modele obsługują ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz ultraszybkie ładowanie prądem stałym. Większy 67,1 kWh przyjmuje nawet do 168 kW mocy maksymalnej, dlatego uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. potrwa 20 minut.

Leapmotor B10 z hybrydą 1.5, a zasięg jak z silnikiem Diesla

Alternatywą dla wersji elektrycznej będzie Leapmotor B10 REEV, czyli hybryda plug-in ładowana z gniazdka. Wzorem większego i już obecnego w Polsce modelu C10 mniejszy SUV dostanie silnik elektryczny o mocy ok. 200 KM oraz silnik benzynowy 1.5. Jak to działa?

Tylne koła napędza wyłącznie jednostka elektryczna. Silnik spalinowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w 100 proc. elektrycznego auta polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także benzynowiec (może produkować prąd na bieżąco, jeśli kierowca zechce energię z akumulatora wykorzystać później).

Naładowany akumulator o pojemności ponad 28 kWh powinien zapewnić ponad 140 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, czyli jak w poczciwych dieslach. Zużycie paliwa na poziomie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym – ten bajeczny wynik jest możliwy wyłącznie przy regularnym ładowaniu baterii.

Leapmotor B10 sensacją - ponad 31 tys. zamówień

Leapmotor B10 jest już dostępny w Chinach. Co ciekawe, w godzinę od rozpoczęcia przedsprzedaży producent zebrał 10 016 zamówień. Po 48 godzinach wpłynęło 31 688 rezerwacji. 73 proc. stanowiły auta wyposażone w LiDAR (radar laserowy). Co w tym niezwykłego? Rozwiązanie zapewnia "widzenie" w wysokiej rozdzielczości 3D, które uzupełnia działanie kamer i radarów.

LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego. Sygnały są bardziej efektywne jako dane (niż obrazy kamer) dzięki temu samochód zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią tradycyjne rozwiązania oparte na kamerach). Ciekawostka jest system LMC (Leapmotor Motion Control), który nawet po przebiciu opony ma zapewnić bezpieczeństwo i stabilność toru jazdy.

Ile kosztuje Leapmotor B10? Ceny premierowe sensacją

Cena? Leapmotor B10 kosztuje w Polsce od 119 900 zł - to cena premierowa za wersję bazową Life z akumulatorem PRO 57,2 kWh. Maksymalnie 40 000 zł rządowej dopłaty w ramach programu NaszEauto sprawi, że B10 może stanieć nawet do 79 900 zł. To rewelacyjna oferta. Nawet Dacia Duster jest droższa.

Leapmotor B10 PRO 57,2 kWh w wersji Life kosztuje od 119 900 zł

Leapmotor B10 PROMAX 67,1 kWh w wersji Life to wydatek od 125 300 zł

w wersji Life to wydatek od 125 300 zł Leapmotor B10 PROMAX 67,1 kWh w wersji Design kosztuje od 131 600 zł

Jak ceny chińskiego auta wyglądają na tle konkurencji? Rewelacyjnie! Skoda Elroq 50 kosztuje od 149 000 zł. Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

Do wyboru dwie wersje wyposażenia. Leapmotor B10 Life czy Design?

Leapmotor B10 jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej Life standard to m.in.:

Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, centralna, przednie boczne i kurtynowe dla obu rzędów siedzeń,

System alarmowy E-Call

Automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold,

Awaryjny hamulec multikolizyjny MCB

Wybór trybu wspomagania układu kierowniczego,

Wybór trybów jazdy,

Reflektory LED

Tylne światła LED

18-calowe felgi aluminiowe,

Kamery 360° (przód, tył, boki) z widokiem pod podwoziem,

Kompletny pakiet systemów ADAS,

Panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,8 m 2 z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną,

z elektryczną osłoną przeciwsłoneczną, Tapicerka materiałowa,

Fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją manualną,

Fotel pasażera z przodu z 40kierunkowa regulacją ręczną,

Frunk, czyli 25-litrowy schowek pod maską,

Klimatyzacja automatyczna,

Przednia kamera,

Tylne czujniki parkowania,

Czujnik wykrywający pozostawienie dziecka/zwierzęcia w samochodzie,

Ekran zegarów 8,8 cala pokazuje prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii i systemy ADAS w czasie rzeczywistym,

Centralny ekran dotykowy 14,6 cala z systemem multimedialnym Leap OS 4.0 Plus,

Android Auto i Apple Carplay,

Łączność 4G z aktualizacjami OTA,

Ładowarka indukcyjna,

6 głośników,

Kluczyk NFC,

Pompa ciepła.

Leapmotor B10 w wersji Design jest dostępny wyłącznie z większym akumulatorem PROMAX 67,1 kWh. Taki SUV kosztuje od 131 600 zł. Standard to dodatkowo:

Siedzenia z tapicerką z ekoskóry,

Ambientowe oświetlenie wnętrza,

Podgrzewane, wentylowane i elektrycznie regulowane fotele przednie,

Pełny tylny pas świetlny,

Elektrycznie składane lusterka,

Przyciemniane szyby tylne,

Elektrycznie podnoszona klapa bagażnika,

Podgrzewana kierownica,

12 głośników

Tak wygląda Leapmotor B05. Silnik o mocy 218 KM. Będzie hit?

Po B10 na rynku zadebiutuje kompaktowy hatchback Leapmotor B05. Samochód ma 4430 mm długości, 1880 mm szerokości i 1520 mm wysokości. Rozstaw osi 2735 mm zapewnia niezwykle przestronne wnętrze (to o 11,5 cm więcej niż VW Golf z takim nadwoziem).

Napęd zapewni silnik elektryczny o mocy 218 KM (240 Nm). Producent deklaruje, że podstawowy akumulator pozwoli przejechać na jednym ładowaniu do 515 km, a większa bateria - do 605 km. Nawet jeśli to przechwałki, a faktycznie B05 stać na ponad 400 km, to wciąż będzie świetny wynik w tej klasie.