Nowe przepisy dla kierowców. Jakie zmiany wchodzą w życie?

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wreszcie została skierowana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów na najbliższym posiedzeniu. Nowe przepisy po drodze przeszły poważną przemianę.

Ministerstwo Infrastruktury uwzględniło uwagi innych resortów, stąd kierowców czeka duże zaskoczenie m.in. w zasadach zatrzymywania prawa jazdy. Do tego wprowadzono odstępstwa od obowiązku używania kasku przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną. Ale po kolei…

Za to stracisz prawo jazdy. Na celowniku 80 proc. kierowców

Ministerstwo zaostrza przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. W efekcie przekroczenie prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych również zakończy się utratą prawka.

Wprowadzenie nowej przesłanki do karania kierowców resort uzasadnia statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych. W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Ministerstwo planowało również odbierać prawo jazdy za przejazd na czerwonym świetle, by ukrócić plagę wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Ostatecznie jednak wycofało się z tej sankcji.

Masz punkty karne? Nowe zasady zaskoczą kierowców

Zmiany w prawie usuną możliwości redukcji punktów za najcięższe naruszenia popełnione w ruchu drogowym. Stąd na specjalnych kursach WORD będzie można kasować tylko te "oczka" przyznane za lżejsze wykroczenia. Specjalny katalog opracowany przez MSWiA zdecyduje, za co można zredukować maksymalnie 6 punktów karnych. Każde inne wykroczenie nieujęte w spisie zostanie uznane za najcięższe, czyli najbardziej godzące w bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie podlega odpokutowaniu. Oznacza to możliwość szybszej utraty prawa jazdy ze względu na liczbę punktów karnych zebranych na koncie. Z wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa można spodziewać się przynajmniej trzech sytuacji, w których nie będzie mowy o redukcji punktów:

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – dziś 15 punktów karnych i mandat 1500 zł; 3 tys. w recydywie;

– dziś 15 punktów karnych i mandat 1500 zł; 3 tys. w recydywie; Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – teraz taryfikator za przekroczenie od 51 km/h do ponad 70 km/h przewiduje od 13 do 15 punktów karnych, mandat do 2500 zł; 5 tys. w recydywie;

Przejazd na czerwonym świetle – aktualnie grozi za to 15 punktów i mandat 500 zł.

Prawo jazdy dla 17-latka. Kierowca pod nadzorem przez 6 miesięcy

Nowelizacja przewiduje przywrócenie wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. Przy czym młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku 25 l. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa.

Nawet 3-letni okres próbny dla kierowców

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. W przypadku osoby, która uzyskała uprawnienia mając ukończone 18 lat potrwa on 2 lata. 17-letni "świeżak" z uprawnianiami to 3-letni okres próbny, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat.

Starosta będzie mógł jednak przedłużyć okres próbny na kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem. Przy trzecim podejściu o przedłużenie okresu próbnego uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte.

Prawo jazdy oznaczone kodem, naklejka na samochód, inny limit alkoholu

Prawo jazdy 17-latka będzie opisane specjalnym kodem. Anna Kowalczyk z Ministerstwa Infrastruktury podczas zebrania Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapowiedziała, że wraz z nowelizacją wróci słynny "zielony listek". Samochód z tyłu i z przodu trzeba będzie oznaczyć okrągłą naklejką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Dzięki oznakowaniu dokumentów i auta spotkanie z policją podczas jazdy bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień - za takie wykroczenie grozi utrata prawa jazdy, kara od 1500 zł w górę lub nawet areszt.

"Młodych" kierowców w okresie próbnym będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu (0,0 prom. w organizmie). Ministerstwo zrezygnowało z przepisów określających dopuszczalne prędkości pojazdu w przypadku kierowania nim przez osobę w okresie próbnym. Wcześniejsze restrykcje zakładały m.in. limit 50 km/h na obszarze zabudowanym nawet jeśli znaki pozwalają jechać szybciej oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Masz 13 punktów karnych? Płacisz 300 zł i idziesz na szkolenie

Kierowca, który w okresie próbnym przekroczy liczbę 12 punktówkarnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie miał obowiązek ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (przed upływem 12 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów). W przypadku gdy prawomocne rozstrzygnięcie zapadło po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów, kurs trzeba ukończyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia.

Z nowych przepisów wynika, że taki kurs ma trwać 1 godzinę. Cenę ustalono na sztywno i kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Program szkolenia prowadzonego m.in. na płycie poślizgowej obejmuje następujące zadania:

1. Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami z:

Włączonym systemem stabilizacji toru jazdy czyli ESP . Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione,

. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione, Wyłączonym (nieaktywnym) ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione.

W tych ćwiczeniach kierowca ma sobie uświadomić jak trudne może być utrzymanie toru jazdy w zakręcie. Instruktor ma wskazać na niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości na łuku, przecenienia umiejętności osoby za kierownicą oraz możliwości pojazdu. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ESP oraz skutki, jakie powstają przy jej przekroczeniu.

2. Hamowanie awaryjne na wprost pojazdem z włączonym układem ABS. Próby podczas jazdy z prędkością:

30 km/h,

40 km/h,

50 km/h;

3. Hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy pojazdem z włączonym ABS z prędkością:

30 km/h,

40 km/h,

50 km/h.

– Celem zadań jest uświadomienie osobie szkolonej trudności w panowaniu nad pojazdem przy hamowaniu w zakręcie. W trakcie jego wykonania wskazuje się na niebezpieczeństwo wynikające z awaryjnego hamowania przy jeździe z nadmierną prędkością oraz niewłaściwego zachowania osoby szkolonej podczas hamowania pojazdem wyposażonym w ABS. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ABS oraz skutki, jakie powstają po jej przekroczeniu – wyjaśnia MI.

Zmiana zasad na hulajnodze i rowerze. Kto musi jeździć w kasku?

Ustawa rozszerza obowiązek używania kasków przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Do tego obowiązek zakładania w kasku będzie dotyczył dziecka w wieku do 7 lat przewożonego rowerem na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Ministerstwo przewidziało jednak wyjątki.

– Niezależnie od powyższego obowiązku tego nie będzie stosowało się do kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 roku życia, jeżeli jazda tym pojazdem odbywa się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego – wyjaśnia resort.

Skąd ta zmiana? Zdaniem MI nieletni w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego zachowuje się zdecydowanie mniej ryzykownie, zachowuje większą ostrożność oraz korzysta ze wskazówek osoby dorosłej. To ma uzasadniać wprowadzenie ww. odstępstwa od korzystania z kasku ochronnego.

Jaki mandat za brak kasku na rowerze lub hulajnodze elektrycznej?

Ministerstwo spodziewa się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca 2025 roku. Za naruszenie obowiązku korzystania z kasku ochronnego przewidziano kary. Z dokumentu wynika, że mandat od 20 do 100 zł będzie musiał zapłacić rodzic lub opiekun. W znowelizowanym kodeksie drogowym mówi o tym nowy art. 89a:

§ 1. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny od 20 do 100 złotych albo karze nagany ;

; § 2. Tej samej karze podlega ten, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 17 roku życia, dopuszcza do przewożenia przez nią na rowerze dziecka w wieku do lat 7 nieumieszczonego na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

Koniec zakazu wyprzedzania w nocy. Tysiące kierowców się ucieszy

Ministerstwo Infrastruktury zamierza także zmienić przepisy dotyczące wyprzedzania, a chodzi o tysiące kierowców samochodów ciężarowych. Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku. W myśl obowiązującego prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria.

Teraz resort infrastruktury doszedł do wniosku, że to restrykcyjne prawo należy złagodzić. Nowelizacja MI przewiduje, że samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (kategorie N2 i N3) będą mogły wyprzedzać w nocy (od godziny 23:00 do 5:00). Skąd zmiana?

Ministerstwo wskazuje, że regulacje obowiązujące w innych państwach UE w zakresie zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe zawierają tego rodzaju ograniczenie, tj. w zależności od części doby, w tym w porze nocnej. – Przykładem są wyłączenia zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe w Niemczech, gdzie w zależności od landu są wyznaczone w ciągu dnia określone przedziały czasowe obowiązywania tego zakazu, co wiąże się z natężeniem ruchu w tych porach – wyjaśnia MI. Resort zapowiada również, że przez 2 lata od wejścia w życie zmiany dopuszczającej nocne wyprzedanie przez TIR-y resort będzie monitorować skutki złagodzenia prawa.

Samochody elektryczne pojadą buspasem do 31 grudnia 2027 roku. Karetki także

Resort zamierza również przywilejami zachęcić Polaków do zmiany auta spalinowego na samochód elektryczny. Stąd nowelizacja przedłuża do 31 grudnia 2027 r. możliwość poruszania się pojazdom elektrycznym i napędzanym wodorem po pasach ruchu dedykowanych autobusom. Z buspasów będą mogły także korzystać karetki, nawet jeśli nie mają włączonych sygnałów uprzywilejowania.

Kiedy nowe przepisy dla kierowców wejdą w życie?

Prawo dotyczące młodych kierowców oraz punktów karnych przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury już we wrześniu ma trafić do Sejmu. Część zapisów zacznie obowiązywać 3 miesiące po ich ogłoszeniu, a niektóre po roku.