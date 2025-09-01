Nowe ceny paliw od 1 września. Tyle zapłacisz za benzynę, ON i gaz LPG

Ceny benzyny, diesla i LPG przez ostatnie tygodnie nie wywoływały wśród kierowców emocji. Od poniedziałku sytuacja na stacjach paliw może się zmienić. Ile zapłacą kierowcy od 1 września?

Benzyna 95 od ma kosztować na poziomie 5,72–5,83 zł/l – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Szlachetniejsza benzyna 98 to już wydatek w przedziale 6,46–6,58 zł/l. Olej napędowy do samochodów z silnikiem Diesla będzie oferowany w cenie 5,85–5,96 zł/l. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG zapłacą 2,55–2,62 zł/l.

Pożałujesz wakacyjnych promocji

– Trzeba jednak pamiętać, że wygasają wakacyjne promocje cenowe dla uczestników programów lojalnościowych, co w praktyce może oznaczać, że realne wydatki kierowców za paliwo wzrosną – zauważają analitycy. O ile ceny pójdą w górę?

Niektóre firmy oferowały paliwo taniej nawet o 40-50 groszy/litr. Taki też może być wzrost kosztów tankownia we wrześniu. Chyba, że cały rynek pójcie za przykładem Orlenu.

Orlen wprowadza nową promocję na paliwo

Orlen od 1 września uruchomi nową promocję na swoich stacjach. Koncern wylicza, że dzięki temu kierowcy mogą liczyć nawet na 20 zł zniżki przy jednym tankowaniu. Do tego rabaty obowiązują codziennie do końca miesiąca, czyli inaczej niż w wakacje – wtedy tańsze były wyłącznie weekendy.

Jakie są zasady promocji na stacjach Orlen?

Promocja na stacjach Orlen ma proste warunki – im więcej zatankujesz, tym wyższy rabat dostaniesz. Zasady są proste:

zatankujesz od 30 do 39,99 l – upust 10 zł,

tankowanie od 40 do 49,99 l – 15 zł zniżki,

do zbiornika wlejesz powyżej 50 l – dostaniesz 20 zł rabatu.

Nie ma ograniczenia liczby tankowań, a zniżka zostanie naliczana przy każdej transakcji. Warunkiem skorzystania z promocyjnej akcji jest aplikacja ORLEN VITAY z aktywowanym kuponem wielkokrotnego użytku.