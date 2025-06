Nowe MG S5 już w Polsce. Na celowniku Kia i Skoda

MG Motor to brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC Motor (od Shanghai Automobile Industry Corporation). Jej korzenie sięgają 1924 roku. Z kolei SAIC to siódmy największy producent samochodów na świecie i pierwszy koncern motoryzacyjny w Chinach, którego roczna sprzedaż przekracza 7 mln aut.

Reklama

W Polsce brytyjsko-chińskie SUV-y i hatchbacki to najlepiej sprzedające się auta z technologią pochodzącą z Państwa Środka. Teraz na rynek wjeżdża zupełnie nowy MG S5 EV. Jako najtańszy elektryczny SUV w gamie bierze na celownik takie auta jak m.in. Skoda Elroq czy Kia EV3. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tak wygląda nowe MG S5. Miejsca nie zabraknie

MG S5 EV z agresywnie stylizowanym nadwoziem o długości 4,5 m pod względem rozmiarów jest w czołówce segmentu B-SUV. Urodą nawiązuje nawiązuje do spektakularnego roadstera MG Cyberster GT. Charakterystyczne światła do jazdy dziennej LED mają motyw szachownicy.

Reklama

W kabinie widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Kierowca ma przed sobą 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników, a na środku wystaje duży, 12,8-calowy ekran stacji multimedialnej. Klasyczne przyciski ułatwią obsługę.

MG S5 EV dzięki płaskiej podłodze zapewnia przestronność na poziomie aut z wyższego segmentu. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. W obu rzędach siedzi się wygodnie.

Nowy MG S5 to pakowny SUV. Jaka pojemność bagażnika?

Nowy SUV MG jest też pakowny. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 453 l do 1441 l (po złożeniu tylnej kanapy). Na pokładzie przewidziano jeszcze sprytne schowki. Pomysłowości dopełnią haczyki na torby, kieszenie z siatki czy elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to schowa swój skarb pod podwójną podłogą.

MG S5 jest mocny i szybki. Jakie przyspieszenie?

MG S5 jest dostępny z podstawowym akumulatorem o pojemności 49 kWh oraz w wersji Long Range z większą baterią 64 kWh (do 480 km zasięgu). W topowej odmianie silnik o mocy 231 KM napędza tylne koła i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy. Samochód wykorzystuje architekturę 400 V, stąd można go ładować z mocą do 139 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 28 minut. Do tego jest system KERS, czyli odzyskiwania energii kinetycznej podczas hamowania.

Ile kosztuje MG S5? Taniej o 40 000 zł. Dwie wersje wyposażenia

MG S5 w najtańszej wersji Excite z podstawowym akumulatorem 49 kWh kosztuje od 143 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 103 900 zł. Jak koszt auta wygląda na tle konkurencji? Zaskakująco dobrze!

Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Skoda Elroq 50 to wydatek od 149 000 zł. Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł, jednak odmiana nadająca się do użytku (Pro, 59 kWh) jest droższa i startuje od 180 290 zł.

MG S5 Long Range, czyli z największym akumulatorem i silnikiem o mocy 231 KM, to odpowiednio 158 900 zł w opcji Excite oraz 168 900 zł w wersji Exclusive. Po odjęciu maksymalnej dopłaty 40 000 zł programu NaszEauto mocny SUV wyjdzie ostatecznie za 118 900 zł i 128 900 zł.

MG S5 jest objęty 7-letnim pakietem gwarancyjnym. Ochrona obejmuje standardową gwarancję producenta (do 150 000 km), ochronę przed perforacją karoserii z powodu korozji oraz pakiet assistance.