Nowe ceny paliw od poniedziałku. Gaz LPG będzie tanieć. Co z benzyną 95?

Ceny paliw na stacjach wyhamowały. Benzyna 95 i olej napędowy kosztują niemal tyle samo. Odmiennie może jednak wyglądać sytuacja autogazu – użytkownicy samochodów z instalacją LPG doczekali się większej zmiany i ich ulubione paliwo powinno tanieć.

– Do spokoju przyczynia się fakt, że w kraju brak jest czynników, które mogłyby wywołać większe wahania cen. Globalnie natomiast inwestorzy pozostają ostrożni – brak konkretnych doniesień działających na fundamenty rynkowe wpływa na obserwowaną już od kilku tygodni ograniczoną zmienność notowań ropy – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i ON od poniedziałku 9 czerwca

Od poniedziałku 9 czerwca benzyna 95 powinna kosztować w przedziale 5,64–5,75 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zatankują olej napędowy w podobnej cenie, czyli 5,65–5,76 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek przynajmniej 6,45–6,56 zł/l.

– Największe zmiany dotyczyć mogą rynku LPG – tutaj możliwa jest mocniejsza przecena, z prognozowanymi cenami w granicach 2,79–2,85 zł/l. Warto jednak przypomnieć, że dalszy rozwój sytuacji zależy od czynników zewnętrznych – zwłaszcza zachowania cen ropy oraz sytuacji na rynku walutowym – oceniają analitycy.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej?

Obecnie tankowanie jest najtańsze w województwie śląskim – tam litr benzyny 95 kosztuje 5,58 zł. Na Warmii i Mazurach za olej napędowy płaci się 5,57 zł. Z kolei gaz LPG jest najtańszy w woj. Świętokrzyskim – kierowcy płacą po 2,69 zł/l.

Benzyna najdroższa na Mazowszu, za diesla najwięcej zapłacisz na Podlasiu

Daleko do śmiechu mają za to kierowcy na Mazowszu – tu benzyna 95 jest najdroższa i kosztuje przeciętnie 5,88 zł/l. Diesel najwyższą cenę ma na Podlasiu – litr ON kosztuje 5,84 z. Województwo zachodniopomorskie z ceną 2,98 zł za litr autogazu jest najdroższym regionem dla użytkowników samochodów z instalacją LPG.