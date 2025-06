Suzuki tnie ceny. S-Cross 1.5 DualJet Hybrid ostro tanieje

Suzuki zmienia strategię i najnowsze cenniki japońskiej marki imponują kwotami, których na próżno szukać u rywali. Czy to cios w konkurencję z Chin? Z pewnością dzięki tej decyzji kierowcy zyskali alternatywę w postaci dopracowanych i niedrogich samochodów.

Ostrzejsza konkurencja wymusiła również wyższe rabaty podczas wyprzedaży. Przykładu nie trzeba szukać daleko. W ofercie pojawiło się Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid z nowymi cenami. Na co można liczyć?

Tak wygląda Suzuki S-Cross - zmiana stylu nie zaszkodziła

Suzuki S-Cross to jeden z najsilniejszych koni pociągowych biznesu Japońskiej firmy. Obecna generacja trafiła nad Wisłę w 2013 roku jako rodzinny SUV i z miejsca została przebojem wśród indywidualnych kierowców. Dość powiedzieć, że jeśli ktoś szukał oszczędnego i niezawodnego auta na lata to jego rozterki często kończyły się w salonie marki z Hamamatsu.

Po ostatniej modernizacji S-Cross zyskał nowy styl i wyposażenie, którego próżno było szukać wcześniej. Zniknął potężny, ociekający chromem grill. Samochód wyróżnia się osłoną chłodnicy w kolorze fortepianowej czerni. Do tego są ostro ukształtowane przednie i tylne lampy w technologii LED. Logo japońskiej marki wkomponowano w chromowaną listwę.

Suzuki S-Cross - we wnętrzu nowe multimedia

Zmiany dotknęły również wnętrza. S-Cross stał się bardziej cyfrowy. Nowy system audio z 7-calowym wyświetlaczem jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto (w opcji lub w wyższych wersjach wyposażenia ma on przekątną 9 cali). Aplikacja Suzuki Connect pozwala m.in. ustalić położenie samochodu czy monitorować ostrzeżenia eksploatacyjne, historię jazdy lub kontaktować się z serwisem. Komunikaty pojawią się nie tylko na smartfonie ale także na ekranie w aucie.

Przednie siedzenia są wygodne i mają szeroki zakres regulacji, w efekcie nie ma problemów ze znalezieniem optymalnej pozycji za kierownicą. Poza tym wyżej ustawione fotele ułatwiają wsiadanie i gwarantuje dobrą widoczność – dzięki temu codzienna jazda po mieście to pestka. Szczególnie, że w manewrach pomaga seryjna kamera cofania. Analogowa ergonomia nie budzi zastrzeżeń – szybko odnajdziemy większość potrzebnych guzików, przełączników i pokręteł. Zegary są czytelne, wszystkie funkcje w zasięgu ręki, a ich obsługa logiczna.

Jak pojemność bagażnika w Suzuki S-Cross?

Jak na kompaktowego SUV-a przystało S-Cross oferuje komfortowe warunki podróżowania nawet dla pięcioosobowej rodziny. Decyduje o tym łatwy dostęp za sprawą szeroko otwieranych drzwi, dobra przestronność zarówno na przednich fotelach, jak i tylnej kanapie, z dużą ilością miejsca na nogi i nad głowami oraz pojemny bagażnik. Ma on podłogę z regulowaną wysokością, dzięki czemu można pod nią schować mniejsze rzeczy. Po rozłożeniu oparć kanapy nie powstaje też uskok, co w razie potrzeby ułatwia pakowanie dłuższych przedmiotów. Na plus trzeba zaliczyć dodatkowe gniazdo 12 V na ściance bagażnika – przyda się np. do podłączenia lodówki turystycznej. Sama pojemność bagażnika to 430 l przy standardowym ustawieniu siedzeń i 1230 l po rozłożeniu dzielonych asymetrycznie oparć kanapy.

Suzuki S-Cross z silnikiem 1.5 DualJet Hybrid. Jakie zużycie paliwa?

Suzuki obniżyło ceny na klasycznie hybrydowy model S-Cross 1.5 DualJet Hybrid – ten układ to własna konstrukcja japońskiej marki. Zespół stanowi wolnossący silnik benzynowy 1.5/102 KM, który współdziała z silnikiem elektrycznym generującym dodatkowe 33 KM. Łącznie kierowca dostaje pod nogę 116 KM. Układ magazynuje energię w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh, pozwalając na jazdę tylko z napędem elektrycznym. Samochód jest seryjnie wyposażony a zautomatyzowaną przekładnię 6AGS.

Na papierze Vitara z 1,5-litrową hybrydą i napędem na przednie koła powinna od 0 do 100 km/h przyspieszać w 12,7 s i maksymalnie pędzić 175 km/h. Suzuki obiecuje zużycie paliwa na poziomie 4,7 l na 100 km.

Suzuki obniża ceny. S-Cross kosztuje o 27 000 zł taniej

Suzuki S-Cross Hybrid (AGS) w wersji Premium kosztuje od 103 900 zł, czyli o 27 000 zł taniej niż na metce. Bogatsza odmiana Elegance wymaga 113 900 zł.

Obniżka obejmuje auta, którymi już dysponują dilerzy Suzuki, stąd odbiór samochodów jest możliwy od ręki. Przeceniono modele sprzed wprowadzenia zmian związanych z tzw. dyrektywą GSR2, z rocznika 2024 – dla wielu mniejsza liczba elektronicznych systemów może stanowić zaletę. Wyprzedażowe ceny obowiązują do 30 czerwca.