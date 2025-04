Nowe Renault 5 Turbo 3E już dostępne w Polsce

Renault 5 z podniesionym czołem wjechało do świata samochodów elektrycznych - jest ładne, oszczędne, wyciszone, zwrotne, tanie i przyzwoicie dynamiczne. Jako pierwsze na świecie ma koszyk do przewozu bagietki. Teraz Francuzi wprowadzają na rynek prawdziwą bestię…

Nowe Renault 5 Turbo 3E to współczesne wcielenie Renault 5 Turbo i Turbo 2 z lat 80. XX wieku. Nadwozie z włókien węglowych zbudowane na aluminiowej platformie trafnie oddaje proporcje sławnych przodków. Ma 4,08 m długości, 2,03 m szerokości i wysokość 1,38 m. To oznacza, że jest typowo miejskim autem o szerokości typowej dla supersamochodów np. ze stajni Ferrari czy innych.

Tak wygląda nowe Renault 5 Turbo 3E

We wnętrzu większość elementów jest wykonana z włókna węglowego. Kubełkowe fotele wyposażone w sześciopunktowe pasy i deska rozdzielcza są pokryte Alcantarą. Z podłogi wystaje pionowy hamulec ręczny niczym w wyczynowych autach.

Ekrany systemu openR link o przekątnej 10,1 i 10,25 cala wyświetlają wszystkie informacje dotyczące jazdy, nawigacji, multimediów i usług Google. Zaprogramowano nawet układ wskaźników oryginalnych modeli Renault 5 Turbo i Turbo 2.

Napęd Renault 5 Turbo 3E imponuje mocą i osiągami

Renault 5 Turbo 3E łącznie z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 70 kWh waży zaledwie 1450 kg. Przy napędzie o mocy 540 KM (dwa silniki po 200 kW w tylnych kołach) oznacza to stosunek masy do mocy wynoszący tylko 2,7 kg/KM, czyli porównywalny z legendarnymi supersamochodami. W efekcie Renault 5 Turbo 3E przyspiesza od 0 do 100 km/h w niecałe 3,5 sekundy.

Przy wyprzedzaniu przyda się przycisk na kierownicy uruchamiający doładowanie mocy. Inny przycisk umożliwia wybór jednego z czterech poziomów hamowania rekuperacyjnego. Z kolei w ustawieniach systemu MULTI SENSE przewidziano cztery tryby jazdy: Regular, Snow, Sport oraz Race z funkcją drift assist.

Ile kosztuje Renault 5 Turbo 3E? Spadniesz z krzesła

Francuzi zapowiadają stworzenie 1980 numerowanych sztuk Renault 5 Turbo 3E. Prognozowana cena inauguracyjna dla pierwszych 500 osób zaczyna się od 700 000 zł. Po rejestracji w systemie można złożyć priorytetowe zamówienia w salonie wpłacając 225 000 zł opłaty rezerwacyjnej i wybrać numer sztuki (to także opcja płatna).

W drugiej fazie, na początku 2026 roku można będzie określić swoje opcje personalizacji. Pierwszy kwartał 2027 roku to pora na konfigurację wyposażenia. Dostawy w kolejności zamówienia ruszą także za dwa lata.