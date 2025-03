Renault Megane GrandCoupe z silnikiem Diesla 1.5 dCi wjeżdża na rynek

Renault Megane GrandCoupe z silnikiem 1.5 dCi w parze z automatem wjeżdża na polski rynek. Sprawdzona jednostka napędowa ma stanowić kompromis między dobrymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Czego można spodziewać się po francuskiej propozycji?

Megane GrandCoupe to kawał rodzinnego samochodu z potężnym bagażnikiem. Pod względem stylistycznym ten ponad 4,6-metrowy sedan nie porywa jak inne modele producenta, jednak klasyczna linia ciągle pozostaje atrakcyjna. Trójbryłowe nadwozie niektórym może nawet przypominać czterodrzwiowe coupe.

Wnętrze z automatyczną klimatyzacją. Jaka pojemność bagażnika?

W środku jest wygodnie, a łatwa w obsłudze deska rozdzielcza nie jest na wyrost unowocześniona. Mamy też miejsce na napoje, dwa gniazda USB-A i osobny panel z fizycznymi przyciskami do sterowania dwustrefową klimatyzacją.

Z tyłu miejsca na kolana nie brakuje - osoby o wzroście 185-190 cm bez problemu zmieszczą nogi. Bagażnik zapewnia od 503 l pojemności do 987 l po złożeniu tylnych siedzeń.

Renault Megane GrandCoupe z silnikiem 1.5 dCi. Ponad 1000 km zasięgu. Jakie spalanie?

Zamknięty pod maską Megane GrandCoupe silnik 1.5 dCi o mocy 115 KM (270 Nm) jest standardowo połączony z 7-biegowym automatem EDC. Stąd francuski sedan z dieslem od 0 do 100 km/h powinien przyspieszać w 9,8 s - taka dynamika auta w codziennym użytkowaniu jest więcej niż zadowalająca. Przyzwoite osiągi idą w parze z oszczędną eksploatacją. Producent deklaruje zużycie ON na poziomie 4,6 l/100 km, to o litr mniej niż wersja benzynowa 1.3 TCe. Teoretycznie 50-litrowy zbiornik powinien zapewnić ponad 1000 km zasięgu.

Ile kosztuje Renault Megane GrandCoupe z silnikiem Diesla 1.5?

Najtańsze Renault Megane GrandCoupe z silnikiem 1.5 dCi kosztuje od 113 900 zł. To samochód w wersji evolution, który poza systemami wspomagania kierowcy seryjnie oferuje m.in. układ ostrzegania o nadmiernej prędkości, systemem kontroli bezpiecznej odległości, aktywne hamowanie oraz systemem utrzymywania pasa ruchu. Standard to również: dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 7-calowym ekranem, automatyczny hamulec postojowy, system multimedialny easy link z 7-calowym ekranem z wbudowaną nawigacją (aktualizowaną Over-The-Air i z funkcją wyszukiwania adresów Google), Bluetooth, 2 x USB/jack, 2 x USB w tylnej części konsoli środkowej z możliwością bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona.

Lepiej wyposażone Megane GrandCoupe 1.5 dCi w topowej wersji evolution oferuje dodatkowo m.in. kartę Hands Free, światła przednie full LED Pure Vision, czujniki parkowania z przodu, aluminiowe 17-calowe felgi oraz system Multisense z ośmioma rodzajami oświetlenia ambientowego i czterema trybami jazdy do wyboru. Taki samochód kosztuje od 117 400 zł.

Renault Megane GrandCoupe z silnikiem benzynowym 1.3/140 KM. Ceny i wyposażenie

Jeśli jednak ktoś nie chce diesla, to alternatywą może być Megane GrandCoupe z benzynowym silnikiem 1.3 TCe o mocy 140 KM (240 Nm). Taki zestaw pozwala przyspieszyć do setki w 9,6 s. Przy tym zużycie paliwa na poziomie 6-7 l na 100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Auto w bazowej wersji evolution kosztuje od 101 900 zł. z dwusprzęgłowym automatem EDC to wydatek od 111 400 zł. Za dodatkowe 800 zł można dołożyć podgrzewane fotele, a 2000 zł dopłaty zagwarantuje reflektory LED.