Toyota C-HR taniej o 24 000 zł

Nowa Toyota C-HR to hit na polskim rynku. Druga odsłona kompaktowego SUV-a Toyoty po pierwszych trzech miesiącach 2025 jest trzecim najchętniej rejestrowanym samochodem w kraju i drugim najczęściej wybieranym autem marki po Corolli. Co więcej, C-HR jest niekwestionowanym liderem sprzedaży wśród "Kowalskich". Przez trzy pierwsze miesiące roku osoby prywatne odebrały z salonów 2446 Toyot C-HR.

Model dostępny jako klasyczna hybryda i hybryda plug-in zanotował 23-procentowy wzrost liczby zarejestrowanych aut i zakończył pierwszy kwartał z wynikiem 4527 egzemplarzy. Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia - nie dziwi zatem, że Toyota przygotowała na ten model specjalną ofertę.

Toyota C-HR - oszczędna hybryda w niższej cenie

Rynkowy sukces C-HR to zasługa oszczędnych hybryd pod maską, ale i całego szeregu zalet, którym wyróżnia się druga odsłona modelu. Zacznijmy od stylu - to nowa interpretacja projektu pierwszej generacji, który spodobał się klientom. Toyota jest zdania, że nawet połowa nabywców zdecydowała się na ten samochód z powodu designu. Linia nadwozia nowej generacji jest opływowa, klamki zlicowane są z drzwiami, a przetłoczenia tworzą zgrabny efekt dynamicznej sylwetki.

Szyby w tylnych drzwiach są teraz większe i poprowadzono je niżej niż w poprzedniku, co docenią szczególnie młodsi - w kabinie jest jaśniej i z tylnej kanapy widać nieco więcej. Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny wnętrze jest mniej więcej tak samo przestronne, jak w poprzedniej odsłonie. Auto jest jednak lżejsze, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności.

Toyota C-HR - wymiary, pojemność bagażnika

Toyota C-HR nowej generacji z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto stało się jednak minimalnie szersze. Pojemność bagażnika C-HR z hybrydą 1.8 to 388 litrów, auto z 2-litrowym napędem hybrydowym oferuje 364 l. W odmianie plug-in kufer kurczy się do 310 litrów. Mniejszy przedział bagażowy to przede wszystkim efekt zastosowania większej baterii.

Wnętrze zaprojektowano tak, by proporcja między liczbą przycisków i pokręteł, a elementami sterowanymi dotykowo została zachowana. Kierowca wciąż ma do dyspozycji m.in. panel do obsługi klimatyzacji. Na środku deski rozdzielczej króluje duży, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego, a przed kierowcą umieszczono wyświetlacz cyfrowych zegarów.

Nowych technologii na pokładzie jest całe mnóstwo - z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować i odblokować drzwi. W przypadku C-HR w wersji plug-in, mamy też możliwość zdalnego rozpoczęcia i zakończenia ładowania baterii. Aplikacja pokazuje poziom naładowania baterii i dostępny zasięg. Do tego można ustawić schemat ładowania, aby rozpoczęło się automatycznie w wybranym momencie, na przykład w nocy, kiedy ceny energii są niższe. C-HR oferuje jeszcze takie bajery jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (aktywacja z telefonu).

Silniki Toyoty C-HR - hybryda jeździ za grosze

W salonach marki dostępne są ostatnie egzemplarze wybranych wersji Toyoty C-HR 1.8 Hybrid (140 KM) oraz 2.0 Hybrid (197 KM) z napędem na przód lub inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i, a także z napędem 2.0 Plug-in Hybrid o mocy 223 KM z 2024 roku produkcji w szczególnie atrakcyjnych cenach. Specjalna oferta obejmuje też Toyoty C-HR z 2025 roku produkcji napędzane klasyczną hybrydą.

Podstawowa wersja z jednostką 1.8 pod maską spala zaledwie 4,8 l/100 km i rozpędza się do setki w czasie 9,9 s. Mocniejsza jednostka 2.0 w hybrydowym układzie generuje 197 KM (średnie spalanie 4,8 l/100 km i przyspieszenie 7,9 s do 100 km/h), a hybryda plug-in to najmocniejszy, 223-konny układ, w którym elektryczny zasięg wynosi 66 km. Sercem jest tu 2-litrowa jednostka benzynowa, a układ został opracowany tak, by po rozładowaniu nadal możliwa była oszczędna jazda w trybie klasycznej hybrydy.

Toyota C-HR w sensacyjnej cenie

Ile kosztują poszczególne specyfikacje i wersje wyposażenia? Ceny są teraz wyjątkowo atrakcyjne, a oprócz rabatów sięgających 24 000 zł, Toyota przygotowała specjalne finansowanie.

Toyota C-HR z rocznika 2024 z klasyczną pod maską jest teraz tańsza nawet o 20 300 zł. Oferta obejmuje wyłącznie najlepiej wyposażone wersje Style, Executive oraz GR SPORT i napędem 1.8 Hybrid. Podany wyżej rabat odliczany jest od ceny katalogowej. Samochód kosztuje od 137 600 zł z uwzględnieniem Ekobonusu w wysokości 1,5%, a w Leasingu KINTO One dla firm rata wynosi od 1219 zł netto miesięcznie przy trzyletniej umowie z 10-procentową wpłatą własną i 60 tys. km limitu przebiegu. Wersja Style z 2024 roku produkcji dostępna jest także z układem 2.0 Hybrid w wersji z napędem na przód (159 400 zł) lub z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i (169 300 zł).

Nieco większy, bo 20 500-złotowy rabat przysługuje kierowcom, którzy wybiorą Toyotę C-HR 1.8 Hybrid w odmianie Executive z m.in. 19-calowymi felgami aluminiowymi, dwukolorowym malowaniem nadwozia czy elektryczną regulacją fotela kierowcy - z uwzględnieniem Ekobonusu samochód kosztuje 148 400 zł. Wersja Executive z mocniejszym napędem 2.0 Hybrid Dynamic Force wyceniona została z kolei na 170 300 zł. Topowa Toyota C-HR GR SPORT kosztuje minimum 185 100 zł. W takiej wersji C-HR proponuje światła główne w technologii Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe (AHS), monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM), oraz komplet dodatków inspirowanych sukcesami zespołu Toyota Gazoo Racing - specjalny wzór 19-calowych felg, sportowe akcenty we wnętrzu, fotele obszyte ekologicznym zamszem Ultrasuede i emblematy GR SPORT.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid ostro tanieje

Największe korzyści czekają na klientów zainteresowanych najmocniejszą i zarazem najoszczędniejszą Toyotą C-HR z hybrydą plug-in, która pozwala pokonać 66 km w bezemisyjnym trybie EV. Wszystkie egzemplarze z układem 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in o mocy 223 KM pochodzące z rocznika modelowego 2024 są dostępne z rabatem w wysokości 24 tys. złotych. W efekcie odmiana Style kosztuje od 161 900 zł, wersja Executive od 172 900 zł, a topowy wariant GR SPORT został wyceniony na 187 900 zł.

Toyota C-HR w cenie Yarisa Cross

Nie tylko egzemplarze z 2024 roku dostępne są w niższych cenach. U dealerów Toyoty można także zamawiać samochody z 2025 roku produkcji, które teraz objęte zostały specjalnymi warunkami zakupu. Toyota C-HR 1.8 Hybrid w bogato wyposażonej wersji Comfort kosztuje teraz od 122 800 z uwzględnieniem Ekobonusu 1,5%, czyli aż 18 100 zł mniej niż wskazuje na to oficjalny cennik. Jakie wyposażenie znajdziemy w tej odmianie? Lista ma wiele pozycji, w tym dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, inteligentny tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola w lusterkach, wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala czy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym i nawigacją z mapami online oraz 17-calowe felgi aluminiowe.

Jaką ratę w leasingu KINTO One mogą liczyć przedsiębiorcy? Przy trzyletniej umowie z limitem przebiegu 60 tys. kilometrów i 10-procentową opłatą wstępną, wysokość rat jest zbliżona do tych z mniejszej Toyoty Yaris Cross w wersji Comfort. W przypadku Leasingu KINTO One dla firm rata wynosi 1040 zł netto miesięcznie.