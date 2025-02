Lexus NX liderem, pozostałe modele w top 10

Lexus świętuje mocne wejście w 2025 rok. Model, który od lat napędza sprzedaż marki w Polsce, w styczniu zaliczył absolutny rekord i wskoczył na pierwsze miejsce listy przebojów. Lexus NX okazał się najpopularniejszym samochodem premium na polskim rynku, a wynik 986 zarejestrowanych aut pozwolił mu się także uplasować wśród dziesięciu najczęściej rejestrowanych samochodów w Polsce - wliczając to w modele marek wolumenowych.

Japoński producent ma więcej powodów do radości. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów premium w styczniu 2025 roku znalazły się jeszcze dwa modele – LBX (na 7. miejsce) oraz RX (10. lokata). Hybrydowy miejski crossover absolutnie zdominował segment B-SUV Premium, a 342 zarejestrowane auta pozwoliły osiągnąć aż 75,2% udziału w swojej klasie. Wygląda na to, że wprowadzenie do oferty LBX, technicznie bazującego na Yarisie Cross, było strzałem w dziesiątkę.

W klasie E-SUV Premium najczęstszym wyborem kierowców był Lexus RX. W styczniu zarejestrowano 283 egzemplarze tego modelu, który dostępny jest w trzech hybrydowych wariantach. RX osiągnął 21,4% udziału w swojej kategorii.

Lexus na drugim miejscu w Polsce

Dobre wyniki pozwoliły Lexusowi wskoczyć na drugie miejsce w rynkowym segmencie premium. Rekordowy udział w rynku wyniósł rekordowy udział 20,2%. Druga lokata w klasie premium oznacza także siódmą pozycję biorąc pod uwagę wszystkich producentów samochodów osobowych. Jak wygląda reszta tabeli?

Jak komunikuje IBRM Samar, pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych marek premium w styczniu 2025 roku ponownie zajęło Audi. Kierowcy kupili i zarejestrowali 2444 nowe samochody marki z Ingolstadt. Drugie miejsce przypadło Lexusowi, a podium w styczniu 2025 roku zamknął Mercedes z wynikiem 1881 sprzedanych samochodów osobowych. Na dalszych miejscach uplasowały się BMW (1762 sztuk), Volvo (953), Porsche (373), Land Rover (188), Mini (162), Alfa Romeo (157) i DS (22).

Wyniki marek spoza podium nie są zbyt optymistyczne, gdy zestawimy je z tymi osiągniętymi w styczniu 2024 roku. Dla BMW jest on niższy o 26,74 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rezultat Volvo jest o 12,08 proc. słabszy, a Mini oraz DS odnotowały rezultaty słabsze odpowiednio o 33,33 i 46,34 proc.

Które modele klasy premium sprzedawały się najlepiej? Samar podaje, że za Lexusem NX uplasowały się Audi Q5 (608 sztuk) i Volvo XC60 (586 sztuk).

Lexus NX - ten SUV sprzedaje się najlepiej. Cena?

Co sprawia, że NX to koń pociągowy japońskiej marki w Polsce? Lexus NX występuje w wersjach 350h i 450h+. To hybryda i hybryda plug-in, które łączą niskie zużycie paliwa z osiągami. Bazowa odmiana 350h spełnia wymagania większości kierowców - SUV w tej wersji wykorzystuje poprawiony, klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s. Model FWD robi to w 8,7 s. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym waha się od 5,7 do 6,4 l/100 km, zależnie od rodzaju napędu.

Lexus NX 450h+ to z kolei mocniejsza hybryda typu plug-in, a więc taka, w której możliwa jest jazda w bezemisyjnym trybie elektrycznym. Ten układ składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. Zużycie paliwa w trybie hybrydowym wynosi około 6 l/100 km. Gdy wykorzystujemy prąd zmagazynowany w baterii, NX może przejechać od 68 do 98 km bez uruchamiania silnika spalinowego.

Lexus NX - cena

Ile kosztuje SUV, który w styczniu zajął fotel lidera klasy premium? Lexus NX w bazowym wariancie wyceniony jest na 237 900 zł. Mowa o samochodach z rocznika 2025, a więc zamawianych do produkcji, konfigurowanych na indywidualne zamówienie. Wersja 350h z napędem E-Four to wydatek 247 900 zł, a najtańsza hybryda plug-in (wersja wyposażenia Prestige) kosztuje 309 900 zł. Standardowe wyposażenie bazowej wersji Elegance obejmuje 18-calowe felgi, satynowe relingi dachowe, tapicerkę z tkaniny L-fineskin z elementami skóry Tahara, cyfrowe zegary, dwustrefową klimatyzację, aktywny tempomat DRCC, adaptacyjne wspomaganie kierownicy, kamerę cofania, system multimedialny z 9,8-calowym ekranem dotykowym oraz 10 głośników.

Możliwości personalizacji pozwalają wybrać z 12 kolorów nadwozia i 5 wzorów felg. W bogatszych wariantach zwiększa się również liczba dostępnych tapicerek, dekorów i wstawek. To m.in. skórzane obszycia foteli i elementów tapicerki w kolorze Dark Rose, Hazel i Beżowym oraz aplikacje 3D Cutting, Open Pore, Geo Layer, Aluminium Spin oraz Piano Black.

W cenie auta oferowana jest 3-letnia gwarancja podstawowa i 5-letnia ochrona napędu hybrydowego. Wystarczy jednak dokonywać corocznych przeglądów w autoryzowanym serwisie, by gwarancja producenta trwała przez 10 lat lub 185 000 km. Lexus Relax to program dla posiadaczy Lexusów, do którego przystąpić można również po zakupie auta używanego, nieobjętego gwarancją producenta.

Tak prezentuje się cennik Lexusa NX z rocznika 2025: