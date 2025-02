Kia EV9 o 29 procent taniej. Oto nowe ceny

Koreańczycy chcą pozbyć się samochodów z dealerskich placów. Pomóc ma w tym promocja, dzięki której największego SUV-a marki można teraz kupić z korzyścią ponad 115 000 zł. Oprócz 29-procentowego rabatu, zakup Kii EV9 ma być dotowany w ramach rządowego programu oraz premiowany specjalnym dodatkiem - ładowarka wallbox Habu SE polskiej marki Greencell zostaje wliczona w promocyjną cenę auta.

Reklama

Jakie są składowe 115-tysięcznej korzyści i jakie samochody są objęte promocją? Kia przeceniła egzemplarze Kii EV9 wyprodukowane w 2023 roku. Samochody, które do dziś nie znalazły nabywców, można więc kupić dziś znacznie taniej.

Dopłata do SUV-a. Wystarczy wniosek

Żeby kupić Kię EV9 najtaniej wystarczy złożyć wniosek i posiadać kartę dużej rodziny. To warunek do skorzystania z maksymalnej dopłaty w wysokości 30 000 zł. W ofercie wyprzedażowej, po uwzględnieniu rządowego dofinansowania dla jednoosobowych działalności gospodarczych i osób fizycznych z kartą dużej rodziny, Kia EV9 w topowej wersji GT-Line z panoramicznym dachem, lakierem metalizowanym i z akumulatorem o pojemności 99,8 kWh kosztuje teraz 245 065 zł. Karta dużej rodziny, choć pomocna w uzyskaniu maksymalnej dotacji, nie jest konieczna, by skorzystać z programu. Osoby fizyczne, które skorzystają w ramach programu „NaszEauto” z dopłaty w wysokości 18 750 zł mogą zostać właścicielami EV9 już za 256 315 zł. Subwencja, razem z rabatem producenta i ładowarką Greencell Habu SE, sprawiają, że maksymalna korzyść wynosi 115 136 zł.

Reklama

Program NaszEauto - teraz elektryka kupisz taniej

Program „NaszEauto” wystartował na początku lutego. System dopłat uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pozwoli przeznaczyć 1,6 mld na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1. Pieniądze pochodzą Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Maksymalna wysokość dopłaty do samochodu elektrycznego wynosi 40 tys. zł - uwzględnia ona również 10-tysięczną premię za złomowanie auta spalinowego. Nabór wniosków w programie „NaszEauto” trwa.

O dotacje do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogą starać się osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

Dla osób fizycznych najniższa wysokość wsparcia przy zakupie auta elektrycznego wynosi 18 750 zł. Dotacja wzrośnie o 10 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem lub współwłaścicielem przez co najmniej 3 lata, a zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Premia przewidziana jest także dla osób fizycznych z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł - tacy kierowcy otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 11 250 zł. Osoby fizyczne z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na dopłatę w wysokości 30 tys. zł. W przypadku leasingu aut elektrycznych podstawowa kwota wsparcia dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30 tys. zł. W przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1 dotacja dla osób fizycznych wzrośnie o 5 tys. zł, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 10 tys. zł.

Kia EV9 - co to za samochód?

EV9 to największy model marki oferowany na Starym Kontynencie. Elektryk o długości 5010 mm, szerokości 1980 mm i wysokości 1755 mm pomieści 6 lub 7 osób, w zależności od wybranej konfiguracji. Rozstaw osi to aż 3100 mm, co sprawia, że EV9 to auto, którego w europejskiej ofercie producenta jeszcze nie było. Z uwagi na ogromną kubaturę wnętrza, EV9 może konkurować nawet z autami pokroju Mercedesa EQV.

Wielki SUV z Korei może pochwalić się również dopracowaną aerodynamiką. W walce o elektryczny zasięg, designerzy uzyskali współczynnik oporu powietrza Cx 0,28 (dla porównania Volvo EX90 to 0,29, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W potężnym SUV-ie to świetny rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Kia EV9 dla 6 lub 7 osób

Kia EV9 oferuje dwie konfiguracje - 7-osobową oraz 6-miejscową z obrotowymi fotelami w drugim rzędzie. Te z pierwszego rzędu mają rozkładane podnóżki i specjalne ustawienie "relaksacyjne". W drugim, na pasażerów czekają aż trzy opcje do wyboru. Samochód może być wyposażony w 3-osobową kanapę lub w dwa osobne fotele z funkcją relaksu lub w obrotowe. W tym wypadku fotele można obrócić o 180 stopni, aby pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu siedzieli do siebie przodem. Po obróceniu ich o 90 stopni w stronę drzwi, z łatwością można zamontować foteliki dziecięce.

Projektanci nie zapomnieli o bagażnikach - w EV9 są nawet dwa. Przedni w samochodzie z napędem na tylne koła zapewnia solidne 90 l pojemności, a w wersji z napędem na cztery koła – 52 l. Tradycyjny kufer z tyłu, za fotelami drugiego rzędu proponuje aż 828 l. Gdy wszystkie 6 lub 7 foteli jest zajętych, pojemność bagażnika wynosi 333 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń powstaje ładownia o pojemności niemal 2400 l. EV9 może ciągnąć przyczepę o masie 2500 kg.

Kia EV9 - silniki i zasięg

Kia EV9 oferowana jest z napędem na tylne koła lub w wariancie 4x4 - z dwoma silnikami, po jednym na każdą oś. Obie odmiany zasila akumulator o pojemności 99,8 kWh. Wersja z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 203 KM i maksymalnym momencie obrotowym 350 Nm. Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,4 sekundy (prędkość maksymalna 185 km/h).

Mocniejsza wersja 4x4 jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 192 KM każdy i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość to 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 6 s. To jednak nie koniec, bo w wersji GT-Line AWD Kia EV9 jest jeszcze szybsza. Do setki przyspiesza w 5,3 s.

Ładowanie jest możliwe z mocą 240 kW. Za sprawą 800-woltowej architektury, uzupełnianie energii jest szybsze niż w większości samochodów BEV. Dzięki temu 15 minut spędzonych na szybkiej stacji ładowania wystarczy, aby zwiększyć zasięg wersji tylnonapędowej o 249 km. Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmuje z kolei 24 minuty. Najbardziej wydajna wersja (RWD) przy zużyciu energii 20,2 kWh/100 km pokona na jednym ładowaniu 563 km (według WLTP). Najmocniejsza, 384-konna GT-Line z napędem na cztery koła zapewnia 505 km zasięgu.