Seat Arona - cena, wyposażenie, dane techniczne

Choć to Cupra jest ostatnio oczkiem w głowie koncernu Volkswagena, Seat nadal istnieje i wygląda na to, że znalazł swoją niszę. Wyprzedażowy cennik wybranych modeli podpowiada, że to hiszpańska marka przejęła rolę najtańszej w grupie i proponuje obecnie modele na porządnej przecenie. Jeden z hitów Seata, czyli miejska Arona, kosztuje teraz... mniej niż w 2021 roku.

Reklama

Crossover spokrewniony m.in. z Volkswagenem T-Cross i Skodą Kamiq oferowany jest na wyprzedaży rocznika 2024. Cztery wersje silnikowe i cztery poziomy wyposażenia w rozsądnej cenie sprawiają, że oferta chińskich producentów nie wygląda już tak zachęcająco. Na jakie silniki i wyposażenie mogą liczyć kierowcy, którzy wybiorą Aronę?

Seat Arona - wymiary

Arona to samochód bazujący na platformie MQB-A0. Lista modeli, które wykorzystują tę płytę podłogową jest długa - od Ibizy, przez Polo, Fabię, Scalę, T-Crossa aż po Audi A1. Rozstaw osi wynosi 2566 mm, a wymiary nadwozia to 4154 mm długości, 1780 mm szerokości i 1537 mm wysokości. Takie wartości plasują Seata w samym środku segmentu miejskich crossoverów - są bardzo zbliżone np. do tych z Toyoty Yaris Cross.

Reklama

Bagażnik o pojemności 400 l gwarantuje przestrzeń zbliżoną do kompaktów, mimo że Arona formalnie gra w klasie B-SUV-ów. We wnętrzu znalazła się przyzwoita liczba schowków oraz uchwytów na kubki, a podłokietnik między przednimi fotelami jest regulowany. Wzorem swoich krewnych z niemieckiej rodziny, Arona jest praktycznym samochodem, który przy odrobinie życzliwości można nazwać "rodzinnym".

Seat Arona - jaki silnik?

Cztery warianty silnikowe i ani jednej hybrydy w ofercie. Seat Arona nie tylko ceną przypomina o czasach sprzed pandemii. Podstawowym wyborem jest jednostka 1.0 TSI o mocy 95 KM. Ta jednostka sparowana jest z 5-biegową, ręczną skrzynią. Przyspieszenie do setki w czasie 11,3 s powinno być wystarczające do miejskiej jazdy. Zużycie paliwa? Zdaniem producenta, Arona w cyklu mieszanym spala 5,5-5,8 l/100 km.

Litrowy silnik TSI występuje jeszcze w dwóch wersjach. To 115-konny motor połączony z 6-biegowym manualem oraz silnik o tej samej mocy, ale sparowany z automatyczną przekładnią DSG o 7 przełożeniach. To najczęstszy wybór kierowców - w wersji z ręczną skrzynią Seat rozpędza się do 100 km/h w czasie 10 sekund, a z DSG robi to o 0,3 s wolniej. Średnie spalanie to odpowiednio 5,3-5,6 l/100 km i 5,6-5,9 l/100 km.

Topowy silnik 1.5 TSI ma 150 KM i występuje tylko z automatem. Prędkość maksymalna 210 km/h i czas sprintu do setki na poziomie 8,4 s to wartości, których w tej klasie nie proponuje zbyt wielu konkurentów. Co więcej, średnie spalanie w czterocylindrowym wariancie wynosi 5,6-5,8 l/100 km. To zdecydowanie najlepsza ale i najdroższa wersja silnikowa w tym modelu.

Wyposażenie. Seat Arona już bez bazowej wersji

Hiszpańska marka postawiła na ruch, który producenci wykonują coraz częściej - bazowa wersja wypadła jakiś czas temu z oferty, dlatego obecnie cennik otwiera wariant Style. To oznacza, że w żadnym z dostępnych poziomów wyposażenia nie ma istotnych braków - już najtańsza Arona wyjeżdża z fabryki z porządną dawką udogodnień dla kierowcy i pasażerów.

W standardowym wyposażeniu znalazły się elektryczne szyby z przodu i z tyłu, klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, cyfrowe zegary z 8-calowym ekranem, 8,25-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego, 6 głośników, bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory, wielofunkcyjna kierownica, a także 16-calowe felgi aluminiowe. W ofercie są dostępne również wersje Marina, FR i FR Limited Edition.

Tyle kosztuje Seat Arona - cena

Seat Arona jest dziś tańszy od większości europejskich konkurentów takich jak Skoda Kamiq, Renault Captur czy Ford Puma. Jeszcze korzystniejszą ofertę znajdziemy w salonach Dacii, ale to marka o stricte budżetowym charakterze. Korzystnie wycenionym rywalem z hybrydą pod maską byłaby Toyota Yaris Cross, jednak większość sztuk z rocznika 2024 zostało już wyprzedanych. Wyprzedażowa cena Arony skalkulowana została na poziomie, który pozwala przebić nawet ofertę chińskich marek. Ile trzeba zapłacić za podstawową konfigurację?

Seat Arona Style z silnikiem 1.0 TSI 95 KM kosztuje 74 900 zł. Ta kwota dotyczy zakupu za gotówkę lub przy wyborze zwykłego finansowania. Osobny cennik przewidziany jest bowiem dla kierowców, którzy wybiorą finansowanie promocyjnym kredytem lub leasingiem na określonych warunkach. Niezależnie od formy zakupu, Seat proponuje 5-letnią ochronę gwarancyjną w cenie.

Oto pełny, promocyjny cennik Seata Arony z rocznika 2024:

Silnik/wersja Style Marina FR FR Limited Edition 1.0 TSI 95 KM 74 900 zł 79 300 zł - - 1.0 TSI 115 KM 78 400 zł 82 800 zł 91 600 zł 98 300 zł 1.0 TSI 115 KM DSG 87 700 zł 92 200 zł 101 400 zł 108 100 zł 1.5 TSI 150 KM DSG - - 109 300 zł 116 000 zł

Ceny nowych aut. Tyle kosztują samochody z Chin

Jak na tle Arony wypadają metki w salonach chińskich marek? Najtańsze MG ZS Classic, a więc auto odrobinę większe od Seata Arony, wycenione jest na minimum 79 800 zł. Grający w tej samej lidze BAIC Beijing 3 to z kolei wydatek 84 900 zł.

Wygląda na to, że europejscy producenci zwarli szyki w walce z dalekowschodnią konkurencją. Promocjami kusi również Dacia, Toyota, a Citroen wprowadza właśnie do oferty C3 Aircross, czyli zupełnie nowy model, który kosztuje mniej więcej tyle, co rywale z Chin. Choć nowe marki takie jak BAIC, Jaecoo czy MG Motor proponują dziś korzystne warunki gwarancji i obiecują niskie ceny, europejskie, japońskie czy koreańskie auta nadal gwarantują lepszą wartość rezydualną, łatwiejszą odsprzedaż i bardziej rozwiniętą sieć serwisową. W 2025 roku konkurencja z pewnością stanie się jeszcze bardziej zacięta. Dla klientów oznacza to same korzyści.