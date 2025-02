Toyota Prius z nowymi technologiami

Ikona hybryd przeszła drobne zmiany na rok modelowy 2025. Toyota dorzuciła nową technologię, dzięki której średnie spalanie ma być jeszcze niższe - również w trybie pełnej hybrydy. Choć nowa Toyota Prius w Europie jest dostępna wyłącznie w wersji plug-in, nawet z rozładowaną baterią potrafi być niesamowicie oszczędna.

Od pierwszej generacji modelu, Prius ma wyznaczać standardy w zakresie zużycia paliwa i emisji spalin. Na świecie jako prototyp pojawił się w 1996 roku, a na rynkowa premiera odbyła się 10 grudnia 1997 roku, w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Przez blisko 28 lat na całym świecie sprzedano 5,3 miliona Priusów, a 350 tysięcy z tych aut to hybrydy plug-in.

Toyota Prius teraz z geofencingiem. Co to takiego?

Jaką nowością w roku modelowym 2025 chwalą się Japończycy? Prius zyskał technologię geofencingu, która pozwala jeszcze lepiej wykorzystać potencjał hybrydy plug-in oraz pomaga zoptymalizować zużycie paliwa. To drugi model w gamie marki po Toyocie C-HR Plug-in Hybrid, który korzysta z tego rozwiązania.

Jak to działa? System połączony z siecią analizuje trasę oraz ruch drogowy wykorzystując nawigację w chmurze. Zebrane dane są następnie analizowane i uzupełniane i informacje o stylu jazdy kierowcy. Układ sprawdza także, jak wyglądają najczęściej pokonywane przez kierowcę trasy i automatycznie zmienia tryby jazdy między napędem elektrycznym a hybrydowym w zależności od lokalizacji. System samodzielnie będzie dobiera odpowiedni tryb pracy napędu, uwzględniając poziom naładowania baterii i sytuację na trasie. Wszystko po to, by zwiększyć elektryczny zasięg i obniżyć zużycie paliwa.

Toyota Prius - zużycie paliwa i zasięg

Choć pod maską pracuje 2-litrowy, benzynowy silnik, średnie zużycie paliwa jest niższe niż w małym dieslu. Moc napędu hybrydowego wynosi 223 KM, co w porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) daje niemal dwa razy więcej mocy. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Za przeniesienie napędu odpowiada skrzynia e-CVT - integralny element hybrydowego układu Toyoty.

Dobre osiągi idą tu w parze z niskim zużyciem paliwa. Z naładowanym akumulatorem wynosi ono zaledwie 0,5 l/100 km. Toyota pozostaje jednak oszczędna nawet wtedy, gdy bateria jest wyładowana - Prius rozprawia się tym samym z największą wadą większości układów PHEV. Średnie spalanie to około 3,0 l/100 km podczas oszczędnej jazdy w trybie HEV. Dynamiczny styl jazdy lub szybsza podróż w trasie windują wyniki średniego zużycia paliwa do około 4,5-5,0 l/100 km.

Toyota Prius jak auto elektryczne?

Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł do 86 km wg WLTP wobec 50 km zapewnianych przez poprzednika. Toyota chwali się, że w miejskich warunkach na jednym ładowaniu można przejechać nawet 110 km w trybie elektrycznym. Prius plug-in hybrid na co dzień może służyć więc jako samochód elektryczny - do 135 km/h przemieszcza się trybie EV (pod warunkiem regularnego ładowania) i podobnie jak większość aut elektrycznych, jest wyposażona w pompę ciepła. Podczas dłuższych wyjazdów lub wtedy, gdy kierowca nie dysponuje ładowarką w pracy czy w domu, spisze się jak klasyczna hybryda.

Praktyczny zasięg elektryczny to zasługa nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh (poprzednik miał 8,8 kWh). Ogniwa mają teraz wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości. Montowany na dachu panel słoneczny może wydłużyć zasięg auta w trybie EV o ponad 8 km każdego dnia, co oznacza, że zaparkowany w słońcu Prius, przez tydzień jest w stanie naładować baterię do pełna.

Toyota Prius - wymiary

Nowy Prius powstał na platformie GA-C drugiej generacji (korzysta z niej np. Corolla Cross czy klasyczna Corolla), jeszcze lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej. Stąd też zyskał nowe proporcje. Nadwozie obniżono o 50 mm do 1420 mm, a szczyt dachu przesunięto do tyłu. Jednocześnie karoseria została skrócona o 46 mm do 4600 mm i poszerzona o 22 mm do 1782 mm. Rozstaw osi zwiększono o 50 mm do 2750 mm. Bagażnik ma skromną pojemność 284 l.

Nowy Prius - cena i wyposażenie

Dobra wiadomość? Mimo nowinek na pokładzie, Prius nie podrożał względem ubiegłorocznej wersji. Oprócz wspomnianego geofencingu, Toyota dorzuciła kilka udogodnień do wyposażenia standardowego Priusa z roku modelowego 2025. W każdej wersji auto ma bezprzewodową stację do ładowania smartfonów w konsoli centralnej, a wersja Executive otrzymała dach panoramiczny. W topowej odmianie opcjonalnie można zamówić dach z panelami fotowoltaicznymi. Prius, niezależnie od wybranego wariantu, jest także wyposażony w najnowszą generację systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE wraz z Toyota Safety Sense.

Ofertę otwiera wersja Comfort. Bazowy Prius kosztuje dziś 193 900 zł. Standardowe elementy wyposażenia to 17-calowe felgi aluminiowe, adaptacyjny tempomat, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (12,3"), asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), a także nawigacja Connected.

Wersja wyposażenia Prestige wyceniona na 205 900 zł dodaje do listy m.in. aluminiowe 19-calowe felgi, cyfrowe lusterko wsteczne, podgrzewaną kierownicę, LED-owe, matrycowe reflektory, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika i adaptacyjne światła drogowe.

Topowa odmiana Executive to wydatek 222 900 zł. Wyposażenie tej wersji obejmuje m.in. podgrzewaną tylną kanapę, pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylowane siedzenia z przodu, dach panoramiczny, system kamer 360 stopni oraz zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Toyota Prius 2.0 plug-in hybrid – dane techniczne, wymiary, osiągi