Takie auta kupują kierowcy w Polsce

Rosnące koszty życia i inflacja dają się we znaki, ale chęć zakupu nowego auta nadal wygrywa. Polacy są przywiązani do posiadania lub użytkowania własnego samochodu, a decyzji o zakupie nowych czterech kółek wcale nie chcą odkładać na później. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services, 43 procent kierowców w Polsce planuje zakup auta w 2025 roku. To o jeden procent więcej niż w ubiegłorocznej edycji badania.

Polacy walczą z drożyzną szukając promocji (67 proc. ankietowanych), kupując taniej (54 proc.) lub zwyczajnie kupując mniej. Jeśli chodzi o samochody, "mniej" nie oznacza "wcale". Ponad 70 proc. ankietowanych potwierdza jednak, że inflacja wpłynęła także na ich decyzje związane z zakupem samochodu. Może to być np. zakup tańszego auta czy skorzystanie z nowej formy finansowania.

60 proc. kierowców wybiera takie auta. Raport nie pozostawia złudzeń

Termin "nowe auto" oznacza przy tym zazwyczaj auto z drugiej ręki. Jak pokazują dane opracowane na zlecenie VWFS, spośród osób planujących zakup samochodu w 2025 roku, 40 proc. zdecyduje się na auto z salonu, a 60 proc. chce nabyć używane. W poprzedniej edycji badania było to odpowiednio: 36 proc. i 64 proc. Polacy wolą przeważnie kupić kilkuletni samochód z bogatszym wyposażeniem, niż nowe auto w uboższej wersji.

Prawie połowa (47 proc.) wybierze pojazd maksymalnie 5-letni. Niewiele mniej, bo 43 proc., zdecyduje się na auto w wieku 6-10 lat. Wybór pojazdu z drugiej ręki jest motywowany przede wszystkim korzystną ceną (55 proc.). Natomiast nowe pojazdy są wybierane ze względu na niezawodność (71 proc.) i bezpieczeństwo (49 proc.). Zdaniem ekspertów, takie dane pokazują, że Polacy coraz bardziej świadomie i racjonalnie podchodzą do zakupu aut.

Jakie auta kupują Polacy? Oto ceny

Polscy kierowcy kupują samochody raczej z dolnej półki cenowej, ale ponad co dziesiąty zainteresowany skusi się na auto o wartości przekraczającej 200 tys. złotych. Najczęściej, kierowcy mają w planach zakup nowego samochodu o wartości między 100 a 150 tys. złotych. Niemal co czwarty badany (22 proc.) deklaruje, że przeznaczy więcej: od 150 do 200 tys. zł.

Na rynku wtórnym sprawa wygląda zupełnie inaczej. Najwięcej, bo 35 proc. badanych, jest skłonnych wydać na pojazd z drugiej ręki od 25 do 50 tys. zł. Podobnie (34 proc.) sytuacja prezentuje się w przypadku samochodów o wartości od 10 do 25 tys. zł. Co czwarty z respondentów (18 proc.) zdecyduje się na auto w przedziale 50-100 tys. zł. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyć się będą pojazdy używane do 10 tys. zł (9 proc.), jak i te kosztujące powyżej 100 tys. zł (5 proc.).

Co ciekawe, kierowcy coraz częściej weryfikują stan używanego samochodu w ASO. 2 na 5 Polaków wybierze taki sposób sprawdzenia pojazdu przed zakupem. Nadal najwięcej, bo 55 proc. uda się na przegląd w niezależnym warsztacie, a 26 proc. zrobi to samodzielnie.

Samochody elektryczne nadal egzotyczne. Rządzą inne silniki

Zielonych tablic rejestracyjnych na drogach przybywa powoli, a zakupowe zamiary polskich kierowców nie dają nadziei na szybką zmianę. Ponad połowa (56 proc.) planujących zakup samochodu preferuje silnik benzynowy. To wzrost o 5 p.p. względem ubiegłorocznego badania. Dla porównania, auta elektryczne cieszą się zainteresowaniem zaledwie 4 proc. badanych. Niewielu kierowców wskazało je jako opcję do rozważenia w nadchodzących miesiącach. Główne bariery zdaniem respondentów to: wysoka cena (68 proc.), ograniczona liczba punktów ładowania (54 proc.) oraz zbyt mały zasięg (51 proc.).

Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) przyznaje, że do zakupu auta elektrycznego – zaraz po niższych cenach, na które wskazało 66 proc. – przekonałaby ich lepsza infrastruktura. Z kolei dla 25 proc. ważnym czynnikiem w podjęciu decyzji byłaby możliwość wcześniejszego przetestowania takiego pojazdu.

Zakup auta. Gotówka, kredyt czy leasing?

Polacy są przywiązani do gotówki i chętnie wykorzystują ją do zakupu nowego auta. Nie chodzi oczywiście tylko o pliki banknotów, bo w tym przypadku zakup "za gotówkę" oznacza wpłatę pełnej wartości auta i przeniesienie własności. A ilu respondentów korzysta z form finansowania takich jak kredyt czy leasing?

Zgodnie z badaniem „Portfele Polaków pod lupą” aż 76 proc. respondentów planuje zakup samochodu używanego z własnych środków (bez zaciągania kredytu). Stanowi to spadek o 4 p.p. w stosunku do danych publikowanych w ubiegłym roku. Na drugim miejscu jest kredyt klasyczny (11 proc.), a na trzecim kredyt samochodowy z niskimi ratami i opcją zwrotu na koniec umowy (5 proc.).

Preferencje kierowców biorących auta w kredyt lub leasing wskazują na niechęć do angażowania dużego kapitału - najwięcej, bo aż 40 procent nie chce płacić miesięcznej raty większej niż 1000 zł. Co trzeci badany (29 proc.) chce wydać do 500 zł, a co piąty (20 proc.) – do 1500 zł miesięcznie. Gotówka króluje również na rynku samochodów nowych. Większość, bo 54 proc. wybiera zakup ze środków własnych (wzrost o 6 p.p.). Ponadto zainteresowaniem cieszy się kredyt klasyczny samochodowy (24 proc.), jak również kredyt samochodowy z niskimi ratami i opcją zwrotu auta (17 proc.).

Badanie sugeruje także, że nie tylko cena ma znaczenie. Okazuje się, że w 2025 roku aż 71 proc. badanych oczekuje przeglądów technicznych i ubezpieczeń wkalkulowanych w miesięczny czynsz. Dużym zainteresowaniem cieszyłyby się usługi serwisowe – wskazało na nie 67 proc. respondentów. Na liście pożądanych usług znalazł się również serwis opon czy przedłużenie gwarancji fabrycznej.