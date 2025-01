Będzie 2 razy więcej stacji ładowania. To wielka inwestycja

Powerdot będzie miło wspominał 2024 rok. Rekordowe 12 miesięcy przyniosło 680 nowych stacji ładowania, a całkowita liczba punktów dostępnych dla kierowców sięgnęła 9 tysięcy. O tym, jak szybko przybywa ładowarek Powerdot może świadczyć fakt, że firma awansowała w Polsce z 12. miejsca na trzecią lokatę pod względem liczby dostępnych wtyczek. Taka strategia realizowana jest zresztą na innych europejskich rynkach. Powerdot chce znaleźć się w top 3 operatorów we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

W 2024 z ładowarek firmy pobrano 200% energii w porównaniu do roku 2023. Powszechnie wiadomo jednak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego Powerdot zapowiada solidne inwestycje. Również w Polsce spółka zostawi sporo pieniędzy.

Powerdot wyda 70 milionów złotych. Przybędzie ładowarek dla kierowców

Chodzi o rozbudowę sieci ładowania i postawienie nowych stacji w całej Polsce. - W najbliższych dwóch latach planujemy podwoić naszą sieć w Polsce, aby do końca 2026 roku posiadać co najmniej 700 stacji z liczbą ok. 1500 punktów ładowania i być największym operatorem stacji DC, tj szybkiego ładowania – zapowiada szef Powerdot w Polsce, Grigoriy Grigoriev.

Plany na dalszą rozbudowę infrastruktury są ambitne, dlatego Powerdot ogłosił, że w najbliższych dwóch latach zainwestuje w Polsce ponad 70 mln zł, zwiększając wcześniejszą deklarację zainwestowania 200 mln zł do końca 2025 roku. Firma poinformowała jednocześnie, że jej całkowite wydatki na budowę stacji w Europie wyniosą w najbliższych dwóch latach ponad 260 mln euro i będą przeznaczone na wzmocnienie pozycji rynkowej także we Francji, Portugalii, Hiszpanii oraz Belgii. Kwota pozyskana do tej pory od inwestorów oraz banków wynosi ponad 475 mln euro.

- W zaledwie 6 lat od założenia firmy weszliśmy do europejskiej czołówki operatorów szybkich stacji ładowania, stając się jednocześnie największym niezależnym podmiotem w Europie, czyli niepowiązanym z sektorem energetycznym czy motoryzacyjnym– dodajeGrigoriy Grigoriev.

Gdzie staną nowe ładowarki w Polsce?

Firma Powerdot specjalizuje się w szybkich stacjach ładowania działając w tzw. modelu destination charging, tzn. inwestując tam, gdzie użytkownicy aut elektrycznych z reguły załatwiają codzienne sprawy. Idea polega na tym, by auto uzupełniało energię wtedy, gdy jego kierowca jest np. na zakupach. Operator, który chwali się planami rozbudowy sieci współpracuje z sieciami detalicznymi (np. Biedronka, Decathlon) czy też franczyzobiorcami znanych marek (np. Intermarche E.Leclerc, Auchan, SPAR). Powerdot buduje swoje stacje także w galeriach handlowych (np. Galeria Krakowska, Galeria Kazimierz) oraz w parkach handlowych.

Wszystko wskazuje więc na to, że i w takich miejscach możemy spodziewać się największej liczby nowych punktów ładowania. Jak podkreśla Grigoriev, nowa infrastruktura będzie pojawiać się nie tylko w dużych miastach. - Jestem dumny, ze dzięki inwestycjom Powerdot, podróżowanie autem elektrycznym po Polsce poprawiło się diametralnie, a infrastruktura do ładowania pojawiła się nawet w bardzo małych miejscowościach, wyprzedając rozwój rynku pojazdów elektrycznych – informuje dyrektor polskiego oddziału firmy.

Rozbudowa infrastruktury ładowania w Polsce

Jak wskazują dane Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, rozbudowa infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych jest potrzebna, by przesiadka do aut BEV była możliwa. W nowym raporcie podsumowującym 2024 rok, PSNM zwraca uwagę na bardzo niski poziom realizacji obowiązków unijnego rozporządzenia AFIR, które dotyczą rozbudowy stref ładowania wzdłuż sieci TEN-T oraz przy węzłach miejskich. Problemem negatywnie wpływającym na tempo rozbudowy infrastruktury są również bardzo niekorzystane warunki przetargów GDDKiA.

W grudniu 2024 roku, liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce wyniosła 8331. Wliczają się w to zarówno ładowarki prądem stałym DC jak i złącza AC o mniejszej mocy. Choć liczba stacji z pewnością będzie rosła, zdaniem ekspertów rok 2025 będzie trudny dla branży. W raporcie jest mowa m.in. o przewlekłej legislacji, dziurawy system finansowania, a także bariery rozbudowy infrastruktury ładowania.