Od 3 lutego można składać wnioski w nowym programie Mój elektryk 2.0

– Nabór wniosków w nowym programie dopłat do samochodów elektrycznych ruszy 3 lutego 2025 roku. Nowy program dopłat zastąpi dotychczasowy program Mój elektryk, który będzie obowiązywał do końca stycznia 2025 roku – usłyszeliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do podziału między kierowców jest ponad 1,6 mld zł (374 mln euro z KPO). Maksymalna dopłata wynosi 40 000 zł. Rząd spodziewa się, że dzięki przesadzeniu przynajmniej 40 tys. Polaków do EV zmniejszy się emisja zanieczyszczeń powietrza. Kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać ze wsparcia NFOŚiGW?

Reklama

Jaki próg cenowy na zakup auta z dopłatą?

Próg cenowy dotowanych samochodów określono na poziomie 225 tys. zł netto (bez VAT). Beneficjentami nowego programu mogą być osoby fizyczne (także z Kartą Dużej Rodziny) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JRG).

10 000 zł za złomowanie samochodu to nie wszystko. Jaka dopłata w nowym programie? Oto kwoty

Reklama

Osoba fizyczna może liczyć na 18 750 zł dopłaty. Tę kwotę da się powiększyć o 10 000 zł za złomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem/współwłaścicielem co najmniej 3 lata (przy czym zezłomowanie nie mogło nastąpić wcześniej niż 1 lutego 2020 r.). Mniej zamożni mogą wystąpić o zwiększenie dopłaty o 11 250 zł, jeśli roczny dochód danej osoby nie przekroczył 135 000 zł. Po zsumowaniu te trzy składniki dają maksymalne 40 000 zł dofinasowania.

Karta Dużej Rodziny z dopłatą minimum 30 000 zł, ale można 40 000 zł

Osoby fizyczne z Kartą Dużej Rodziny przy zakupie samochodu elektrycznego już na starcie mogą liczyć na 30 000 zł dopłaty (KDT to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trójką i więcej dzieci). W ich przypadku za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem/współwłaścicielem co najmniej 3 lata (oddanie na złomowisko nie wcześniej niż 01.02.2020 r.) przysługuje dodatkowe 5000 zł. Jednocześnie jeśli roczny dochód osoby z KDT nie przekroczył 135 000 zł wówczas z funduszu należy się kolejne 5000 zł. Ostatecznie Karta Dużej Rodziny obniża cenę samochodu elektrycznego o 40 000 zł.

Dopłata w ramach leasingu lub wynajmu długoterminowego dla osób fizycznych

30 000 zł dopłaty dostanie kierowca, który zdecyduje się na leasing lub wynajem długoterminowy. Kwotę można powiększyć o 5000 zł za złomowanie auta benzynowego lub z silnikiem Diesla, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem/współwłaścicielem co najmniej 3 lata oraz zezłomowanie nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r. Kolejne 5000 zł dopłaty przewidziano w przypadku dochodu poniżej 135 000 zł rocznie. Stąd samochód elektryczny ma finalnie kosztować o 40 000 zł mniej.

10 000 zł za złomowanie starego diesla

W przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą kwota dotacji to 30 000 zł. Premia 10 000 zł przysługuje za złomowanie dotychczasowego auta spalinowego na identycznych zasadach jak wyżej. Ostatecznie taki przedsiębiorca może liczyć również na 40 000 zł dopłaty z nowego programy Mój elektryk 2.0.

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych? Liczy się nie tylko przebieg

Używane samochody elektryczne – w tradycyjnym rozumieniu, czyli kilkuletnie auta EV – nie będą uwzględnione w nowym programie Mój elektryk. Jeśli jednak ktoś znajdzie u dilera dobrą ofertę np. na samochód demonstracyjny, to jedynym ograniczeniem jest przebieg.

– Wsparciem objęte są tylko fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane. Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dilerskich – usłyszeliśmy w NFOŚiGW.

Kupiłem samochód w 2024 roku, czy mogę wystąpić o dopłatę z nowego programu?

Od 3 lutego 2025 roku z wnioskiem o dotację w ramach nowego programu będzie można też zgłosić się z samochodem zakupionym wcześniej. Fundusz zapewnił nas, że w programie będą kwalifikowane koszty poniesione od 1 lipca 2024 r. Mój elektryk 2.0 ma potrwać do 30 czerwca 2026 roku.

Nowa Dacia za 36 900 zł, wystarczy wniosek

Przy limicie cenowym na poziomie 225 tys. zł netto (bez VAT) można być bardzo wybrednym. Niemal każda marka oferuje samochód spełniający to kryterium. Do tego w 2025 i 2026 roku czeka nas wysyp elektrycznych nowości, które mają kosztować poniżej 20 000 euro (ok. 85 000 zł).

Dziś najtańszym EV na rynku jest Dacia Spring w wersji Essential z silnikiem o mocy 45 KM, która kosztuje od 76 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0 cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 36 900 zł.

Nowy program Mój elektryk 2.0 - zasady i kwoty dopłat 2025