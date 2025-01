Nowa Mazda 6e i nowa Mazda CX-5. W Polsce sukces goni sukces

Mazda świętuje sukces za sukcesem. Japońska marka w 2024 roku sprzedała w Polsce niemal 11 tys. samochodów i utrzymała 2-proc. udział w rynku. Koniem pociągowym biznesu są SUV-y z linii CX, które stanowią aż ¾ wyniku.

Reklama

Światowy hit, Mazda CX-5 jest najchętniej wybieranym modelem w Polsce – skusiła 3562 kierowców. Drugie miejsce w rankingu popularności zajmuje Mazda CX-30 – 2985 szt. Podium uzupełniła Mazda 3, która z wynikiem 1924 egz. zaliczyła najlepszą sprzedaż od premiery 2019 roku. Mazda CX-80 pokazuje, że japońska marka potrafi być groźnym przeciwnikiem w segmencie premium, a jednym z atutów jest mocny silnik Diesla. Producent z Hiroszimy w 2025 roku wprowadzi aż dwie ważne premiery – przed chwilą zadebiutowała nowa Mazda 6e, w kolejce czeka nowa generacja CX-5. Ale po kolei...

Mazda ma jeszcze 600 sztuk CX-5 od ręki. Tak wygląda nowa "szóstka"

– W ubiegłym roku zakończyliśmy produkcję na Europę obecnej Mazdy CX-5, wycofaliśmy też z oferty silniki 2.0 Skyactiv-G 122, 150 i 184 KM stosowane w Mazdach 3, CX-30 i MX-5 – mówi Maciej Hochman, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Jednocześnie nasi dilerzy wstępnie zarejestrowali pulę CX-5, by dać możliwość kupna tego modelu zanim w salonach pojawi się jej następczyni. W tej chwili dysponujemy jeszcze około 600 samochodami gotowymi do odbioru od ręki, czyli mamy trzymiesięczny zapas tego modelu. 2024 rok to również definitywne pożegnanie Mazdy 6 w jej spalinowym wcieleniu, ale także debiut pierwszego siedmiomiejcowego SUV-a w Europie, flagowej Mazdy CX-80. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wpływu zamówień na ten model, szczególnie że klienci zamawiają najwyższe wersje wyposażenia i widzimy, że traktują ten model jako symbol prestiżu – dodaje.

Mazda CX-80 trzęsie rynkiem. 85 proc. wybiera silnik Diesla

Mazda CX-80 jest na początku swojej kariery rynkowej, ale kierowcy jednoznacznie wskazali już swojego faworyta jeśli chodzi o napęd. Aż 85 proc. kupujących wybiera rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D o mocy 254 KM wspomagany przez systemem M Hybrid Boost, czyli 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie przekłada się na bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności. Silnik e-Skyactiv D jest połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią i napędem 4x4. Taka konfiguracja zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna - 219 km/h, przy średnim zużyciu paliwa na poziomie zaledwie 5,7-5,8 l/100 km.

Reklama

Największa Mazda jeździ jak ekolog na dopalaczach

Alternatywą jest zespół hybrydowy plug-in, który łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości). Połączenie pracy silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-80 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,8 sekundy. Do tego w trybie elektrycznym zapewnia 60 km zasięgu – rewelacja do jazdy w mieście. Prędkość maksymalną ograniczono do 195 km/h.

Polacy kupują najlepiej wyposażone wersje. Chętnie 6-osobowe

Polacy nie żałują też sobie przy konfiguracji CX-80. Niemal wszystkie zamówione auta to najbogatsze odmiany Homura i Takumi (także w odmianie Plus), tylko 6 proc. stanowi bazowy poziom Exclusive-Line. Ciekawy obraz wyłania się także z doboru wnętrza – 64 proc. woli standardową, 7-miejscową konfigurację Mazdy CX-80, ale aż 36 proc. sięga po wariant w układzie 2+2+2. To pokazuje, że kupujący SUV-a z Hiroszimy niekoniecznie potrzebują maksymalnej liczby siedzeń – preferują ogromną przestronność i komfort, jaki daje sześć osobnych foteli.

Dwa nowe modele. Oto Mazda 6e i CX-5 nowej generacji

Japońska marka w 2025 roku również nie pozwoli o sobie zapomnieć i wprowadzi na rynek przynajmniej dwie ważne premiery. Nowa Mazda 6e wyskoczyła już z pudełka. Kolejną sensacją będzie całkowicie nowa Mazda CX-5 3. generacji.

– Mazda 6e kontynuuje tradycję reprezentacyjnych sedanów z segmentu D tworzoną od ponad 20 lat przez jej spalinowych poprzedników. W ten sposób otwieramy nowy rozdział w elektryfikacji marki, pierwszy poważny krok w kierunku zeroemisyjnej mobilności – mówi Maciej Hochman. – Ten samochód wyróżnia się przyciągającym oko designem, kunsztownym wykończeniem wnętrza, konkurencyjnymi parametrami, w tym zasięgiem, oraz najnowszą technologią. Wierzymy, że będzie godnym następcą cenionej i lubianej Mazdy 6 i jesteśmy przekonani, że wielu klientów będzie gotowych ruszyć tym modelem razem z nami w ekscytującą przyszłość. Oprócz Mazdy 6e, której dostawy planujemy na lato w tym roku czeka nas też premiera Mazdy CX-5, która zachowa swój napęd spalinowy, więc będziemy nadal oferować rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów zgodnie z naszą strategią Multi-Solution – zdradził.

Nowa Mazda 6e wjeżdża na rynek. Tak wygląda 5-drzwiowy hatchback

Nowa Mazda 6e nie jest już klasycznym sedanem – teraz to 5-drzwiowy hatchback o długości 4,9 m ze świecącą ramką grilla, w którym 19-calowe koła rozstawiono niemal na rogach nadwozia. Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Także tylny spoiler wyjeżdża przy prędkości 90 km/h. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Dwa ostatnie parametry mają sprawić, że nowa Mazda zapewni niesamowite wrażenia z jazdy. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze nowej Mazdy 6 zaskakuje stylem. Poczujesz się swobodnie

Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Duży, 14,6-calowy ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny 10,2-calowy kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji. Oddzielny ekran dotykowy przewidziano dla pasażerów z tyłu. Służy on do regulowania klimatyzacji, sterowania roletą przeciwsłoneczną oraz przesuwania fotela przedniego pasażera (tylko podczas postoju). Przednie siedzenia dają się również zmienić w dwie leżanki.

Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda 6e aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy. Zaskakującym frykasem jest również wyświetlacz Head-Up z wbudowanymi funkcjami rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki temu rozwiązaniu najważniejsze informacje zdają się być prezentowane na 50-calowym ekranie 7,5 m przed autem.

Mazda 6e - jaka pojemność bagażnika?

Pod względem możliwości transportowych nowa Mazda 6e nie ma czym błysnąć. Bagażnik pojemności 330 l (678 l po złożeniu kanapy) jest o 20 l mniejszy niż w kompaktowej Mazdzie 3. Honor limuzyny segmentu D stara się ratować frunk, czyli 70-litrowy schowek pod przednią maską.

Mazda 6e daje dwa układy napędowe do wyboru. Moc 258 KM lub 245 KM

Nowa Mazda 6e to samochód tylnonapędowy. W podstawowej wersji skrywa akumulator 68,8 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (320 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Producent deklaruje 479 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 22 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 200 kW. W 15 minut można zwiększyć zasięg o 235 km.

Długodystansowa Mazda 6e Long Range z akumulatorem 80 kWh powinna zapewnić 552 km zasięgu. Fajnie? Kwestia gustu. Silnik elektryczny – zapewnia 245 KM mocy. Samochód traci także na wigorze – od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,8 s. Moc ładowania spada drastycznie do 95 kW, uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 45 minut.

Nowa Mazda 6e z silnikiem Wankla?

Na rynku chińskim alternatywą jest hybryda plug-in, która na jednym tankowaniu benzyny pokona ponad 1000 km. Oznacza to, że Mazda 6e oferowana w Europie również jest gotowa na takie rozwiązanie. Czy silnik Wankla trafi do nowej 6 jako generator prądu? Japończycy nieraz już zaskoczyli świat.

Ile kosztuje nowa Mazda 6e? W cenie CX-30, wystarczy wniosek

Nowa Mazda 6e w Niemczechma kosztować od ok. 45 tys. euro, czyli na poziomie 200 tys. zł. Pierwsze egzemplarze japońskiej limuzyny pojawią się w polskich salonach latem 2025 roku. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć już 3 lutego 2025 roku, cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 160 000 zł. Za taką kwotę obecnie można kupić Mazdę CX-30 z 2-litrowym silnikiem Skyactiv X o mocy 186 KM, automatem i napędem 4x4.

Nowa Mazda CX-5 z silnikiem spalinowym już w połowie 2025 roku

Kolejną sensacją będzie nowa Mazda CX-5 – 3. generacja najpopularniejszego auta japońskiej marki pod względem stylistycznym może pójść śladem CX-60 i CX-80. Świetny design oraz miłe dla oka proporcje obu większych SUV-ów przypadły kierowcom do gustu, więc nie ma powodów by wymyślać koło od nowa. Z drugiej strony Mazda niedawno pokazała prototyp o nazwie Arata – to auto bardziej przypomina przyczajone nad drogą coupe niż SUV-a. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża japońską nowość do samochodów z półki premium. Nie można więc wykluczyć, że styliści w ten sposób puszczają do nas oko…

Mazda nowej generacji CX-5 stawia na własny napęd

Szef Mazdy w Polsce zapowiedział, że pod maską nowej CX-5 pojawią się silniki spalinowe. Świetnie. Wcześniej producent obiecał również autorski układ hybrydowy. Czyli mimo kooperacji z Toyotą nie skorzysta z jej pomocy. To oznacza przynajmniej dwie opcje na liście. Pierwsza – rozwiązanie plug-in znane z CX-60 i CX-80. Zespół ten stanowi czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania niskiego położenia środka ciężkości).

Nowa CX-5 jako hybryda z silnikiem Wankla?

Druga opcja jest bardziej ekstrawagancka. Mazda z całych sił rozwija silnik Wankla. Tego typu jednostka z wirującym tłokiem służy już jako generator prądu w modelu MX-30 R-EV (szeregowa hybryda typu plug-in). Opracowana od podstaw konstrukcja o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 74 KM przy 4700 obr./min mieści się zgrabnie pod maską obok generatora i silnika elektrycznego. Ten zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym 17,8 kWh. W trybie czysto elektrycznym SUV z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu (100 km w cyklu miejskim). Po przejściu w tryb hybrydowy (silnik spalinowy jako generator energii) auto ma pokonać do 680 km.

Nowa Mazda 6e - dane techniczne, wymiary, masa, osiągi

Wymiary Mazda 6e Mazda 6e Long range Typ nadwozia hatchback 5-drzwiowy Liczba drzwi 4 + pokrywa bagażnika Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita (wraz z ramką tablicy rejestracyjnej) mm 4921 Szerokość całkowita mm 1890 Szerokość całkowita (z lusterkami) mm 2156 Wysokość całkowita (z 1 osobą, bez bagażu) mm 1491 Rozstaw osi mm 2895 Nawis przedni (bez ramki tablicy rejestracyjnej) mm 986 Nawis tylny mm 1040 Rozstaw kół przednich mm 1620 Rozstaw kół tylnych mm 1630 Prześwit w partii międzyosiowej – z 1 osobą, bez bagażu mm 114 Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami/ścianami) m 5,6/5,8 Wymiary wnętrza Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 988 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1478 Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1074 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1394 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu (bez szyberdachu) mm 963 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1416 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1392 Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 921

Bagażnik Pojemność bez składania oparć tylnych siedzeń l 330 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do linii rolety bagażnika l 678 Pojemność ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń do dachu l 1074 Pojemność przedniego bagażnika l 70 Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 432 Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1937/1052 Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 943 Szerokość otworu załadunku mm 964 Wysokość otworu załadunku mm 619

Masy Mazda 6e Mazda 6eLong range Minimalna masa własna bez kierowcy kg 1952 1953 Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg) kg 2027 2028 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita - ogółem kg 2387 2387 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej kg 1027 1027 Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej kg 1390 1390 Maksymalne obciążenie dachu kg 75 75 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca kg 750 750 Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej (nachylenie drogi 8% / 12%) kg 1500/1500

Układ napędowy Mazda6e Mazda6e Long range Napęd na koła tylne tylne Przekładnia Automatyczna, 1-biegowa Automatyczna, 1-biegowa Typ silnika Elektryczny Elektryczny Moc maksymalna kW (KM) 190 (258) 180 (245) Maksymalny moment obrotowy Nm 320 320 Typ baterii Litowo-jonowa (LFP) Litowo-jonowa (NMC) Pojemność akumulatora kWh 68,8 80 Napięcie akumulatora V 240-438 211-417 Masa baterii kg 480 492 Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 DC poprzez złącze CCS, AC poprzez złącze Typ 2 Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 200 95 Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min. ok. 22 ok. 45 Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min. 15 35 Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11 11 Czas ładowania akumulatora AC od 10% do 80% h 8 9,5 Czas ładowania akumulatora AC od 30% do 80% h 6 7,5

Osiągi i zużycie Mazda6e Mazda6e Long range Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,6 7,8 Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 175 175 Zużycie energii w cyklu WLTP Zasięg w cyklu mieszanym km 479 552 Zasięg w trybie miejskim Km 605 692 Zużycie energii elektrycznej – w cyklu mieszanym kWh/ 100 km 16,6 16,5 Emisje w cyklu WLTP Emisje CO2 – w cyklu mieszanym g/km 0 0 Klasa emisji CO2 A A Europejska norma emisji Euro 6e

Zawieszenie i koła Mazda 6e Mazda6eLong range Zawieszenie Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link Felgi i opony Rozmiar opon 245/45 R19 Średnica felg (cale) 19