Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach. GITD rozbuduje system na autostradach i drogach ekspresowych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego pełną parą pracuje nad powiększeniem sieci CANARD. Projekt wchodzi właśnie w nowy etap. GITD podpisał umowę z firmą Sprint na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł.

Systemy UnicamVELOCITY 4 zostaną zamontowane na drogach ekspresowych i autostradach. – Posiadają one zatwierdzenie typu, a ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD.

Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu którym poruszał się samochód.

– Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD – wskazał Król.

43 nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 670 km dróg. Gdzie pojawią się te przyrządy?

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem odcinkowego pomiaru prędkości. LISTA 43 nowych lokalizacji

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Odcinkowy pomiar prędkości na 5 autostradach i 9 drogach ekspresowych

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Osiem odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4. O trzy mniej na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7 i osiem nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Gdzie uważać?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

