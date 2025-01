Masz taki samochód? Teraz nie przejdzie badania technicznego

Światła to pięta achillesowa samochodów na polskich drogach. Potwierdzają to dane ze stacji kontroli pojazdów – aż 4 z 10 najczęstszych powodów negatywnych wyników badania technicznego auta dotyczy oświetlenia zewnętrznego.

– Przyczynami są pęknięte klosze, woda w reflektorach, źle zamontowane żarówki, przepalone czy niehomologowane źródła światła oraz nieuprawnione modyfikacje elementów oświetlenia zewnętrznego, które mogą powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka – wylicza dr inż. Paweł Dziedziak z Instytutu Transportu Samochodowego.

98 proc. kierowców narzeka na oślepianie przez inne samochody

Na oślepianie przez inne auta narzeka 98 proc. kierowców. Zdaniem ekspertów z ITS w 70 proc. przypadków za oślepianie odpowiadają nielegalne zamienniki żarówek. Do tego przynajmniej 20 proc. reflektorów lub żarówek jest wadliwych i powinno być natychmiast wymienionych. Jednocześnie 80 proc. aut może mieć źle wyregulowane światła.

– Kiedy światła są ustawione za nisko nie oświetlają drogi na odpowiednią odległość, zaś te wyregulowane zbyt wysoko oślepiają innych kierujących – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego. – Dobrze ustawione światła mijania powinny nam zapewnić widoczność na odległości około 50 m, przy czym przy prędkości ok. 50 km/h droga hamowania sięga do 30 m. To bezpieczny dystans, gdzie możemy odpowiednio zareagować na obiekty, które pokazują się na drodze – wskazał. Przy czym źle działające reflektory to słabość nie tylko starszych aut.

Reflektory w nowym aucie mają tylko 20 m zasięgu. Jakim cudem?

W nowych samochodach również może okazać się, że światła zapewniają słabe oświetlenie drogi. Przy mało precyzyjnym układzie poziomowania i nisko zamocowanych reflektorach może to być zaledwie 20 m. Dlatego kierowcy decydują się na "ulepszenia" i instalują zamienniki żarówek halogenowych wykonanych w technologii LED - tzw. retrofity. Specjaliści ITS przestrzegają jednak przed stosowaniem produktów, które nie spełniają odpowiednich norm.

– Przykładem takich części są m.in. zamienniki ksenonowe. Posiadają one jarznik lampy wyładowczej (ksenonowej) zamontowany na trzonku, który jest kompatybilny z popularnymi żarówkami halogenowymi H7, H4, lub innymi – mówi Kaźmierczak z ITS. – Jarznik lampy wyładowczej ma zupełnie inną konstrukcję niż żarnik żarówki, zarówno pod względem geometrii jak i parametrów fotometrycznych i dlatego nie powinien być stosowany w reflektorach zaprojektowanych do użytku z żarówkami halogenowymi. Taka zamiana najczęściej skutkuje niewłaściwym rozkładem światła na drodze oraz oślepianiem innych kierowców. Jest to szczególnie istotny problem w przypadku najczęściej używanych świateł mijania, które charakteryzują się tzw. "granicą światła i cienia". Taki rozkład światła umożliwia skuteczne oświetlenie drogi, jednocześnie minimalizując oślepianie innych uczestników ruchu drogowego – wyjaśnia ekspert. Światła do kontroli, akcja policji na polskich drogach.

Kaźmierczak zwraca też uwagę na prawne ograniczenia używania w autach źródeł LED. – W homologowanym reflektorze można instalować tylko takie źródło światła z jakimi uzyskał homologację. Podobnie jak w przypadku zamienników ksenonowych, montaż LED-ów jako zamienników tradycyjnych żarówek do reflektorów jest w Polsce nielegalny – przestrzega przedstawiciel ITS.

Zakładasz retrofity zamiast żarówek? Policja sprawdzi stan techniczny samochodów

Dlatego kierowcy powinni spodziewać się kontroli stanu technicznego samochodów.– Prawidłowo wyregulowane i sprawne światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem – mówi dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – To ważne szczególnie teraz, kiedy wcześnie zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne – dodał.

Jazda na światłach przez całą dobę to obowiązek. Mandat zależy od pory dnia

W Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne.

– Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł Opas. Na tym jednak nie koniec, ponieważ wszystko zależy od okoliczności.

Mandat 3000 zł i policjant zatrzyma dowód rejestracyjny. Masz taki samochód?

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Stąd jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3000 zł – wyliczył policjant z KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Mandat za światła samochodowe. Oto kwoty i punkty karne w 2025 roku

Zestawienie obejmuje ważniejsze mandaty, jakie w 2025 roku obowiązują w przypadku wykroczeń związanych z oświetleniem pojazdów. Policjant ma szerokie pole do popisu: