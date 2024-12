Ponad 470 fotoradarów pilnuje kierowców. Mandat i zdjęcie jak w banku

Dziś w sieci CANRAD działają 472 fotoradary. Każdy z nich jest wyraźnie oznakowany. Mimo to od początku 2024 roku te stacjonarne urządzenia ujawniły przeszło 600 tys. naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości.

Lwią część systemu GITD stanowią fotoradary nowej generacji, czyli 301 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 8 lokalizacjach kierowców wyłapują urządzenia TraffiStar SR520 z pętlą indukcyjną. Do tego jest jeden Fotorapid CF ustawiony w czarnym punkcie Drogowej Trasy Średnicowej na "Zakręcie mistrzów" w Rudzie Śląskiej oraz 13 najstarszych fotoradarów Fotorapid CM.

Reklama

70 nowych fotoradarów TraffiStar SR390 w Polsce. GITD wybrał ofertę

Ten arsenał niebawem powiększy się o nietypowe fotoradary, których w Polsce nie stosowano na masową skalę. Główny Inspektorat Transportu drogowego wybrał właśnie najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci CANARD…

– W ramach projektu rozbudowy CANARD, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, zakupionych zostanie kolejnych 70 nowych fotoradarów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę oraz montaż urządzeń, w ramach którego za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Lifor Sp. z o.o., która zaoferowała urządzenie TraffiStar SR390 – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD – wyjaśnił. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Zdjęcie co 60 sekund. Kierowcy nawet nie wiedzą, co ich trafiło

Fotoradar TraffiStar SR390 to dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. Aktualnie CANARD użytkuje dwa takie urządzenia. Jedno pracuje w Bytomiu przy ul. Warszawskiej. Drugi sprzęt niedawno zainstalowany na Al. Jerozolimskich 239 w Warszawie został przeniesiony z Al. Stanów Zjednoczonych. Przyrząd ustawiony na pasie zieleni na niepozornym słupie przed salonem Volvo pilnuje, by kierowcy nie przekraczali dozwolonej prędkości 50 km/h przy wyjeździe z miasta w kierunku Pruszkowa.

Ta trasa jest bardzo ruchliwa, stąd fotoradar naprawdę ma co robić. Wystarczyła chwila obserwacji i dosłownie co minutę jakiś kierowca miał "pamiątkowe" zdjęcie, kiedy się zorientował było już za późno na hamowanie. A możliwości kontrolne tych superradarów są ogromne…

Reklama

Nowy superradar śledzi samochody na czterech pasach jednocześnie

TraffiStar SR390 zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na czterech pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzykierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia.

Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Nowe fotoradary wyglądają zupełnie inaczej. Zlewają się z otoczeniem i są mniej widoczne

Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.

Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, może przyczynić się do kłopotów kierowców – czego byliśmy świadkami na Al. Jerozolimskich. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapia się w otoczenie i nie jest tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.

Będzie mandat nie tylko za prędkość. Zdjęcie i kara także za przejazd na czerwonym

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Co potrafią nowe fotoradary?

Poza pomiarem prędkości i wyłapywaniem przejazdu na czerwonym świetle fotoradary TraffiStar SR390 mogą odblokować inne supermoce. Lista obejmuje:

pomiar prędkość pojazdów na czterech pasach jednocześnie;

minimum 98-procentowa czytelność twarzy kierowcy na zdjęciu;

automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych i identyfikację rodzaj pojazdu;

może być stosowany jak fotoradar mobilny w nieoznakowanym radiowozie;

monitoring przejść dla pieszych, w tym kontrolę czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym;

nadzór skrzyżowań i rejestracja kierowców łamiących zakazy zawracania czy skrętu;

monitoring skrzyżowań z zieloną strzałką i wyłapywanie kierowców, którzy nie zatrzymują się przed skrętem.

70 nowych fotoradarów - lista miejsc

Wreszcie najważniejsze. Gdzie Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza ustawić 70 najnowszych fotoradarów TraffiStar SR390? Odpowiedź niesie najnowsza lista lokalizacji. Najwięcej nowych urządzeń stacjonarnych pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Oto spis miejsc: