Porsche 911 GT3 i GT3 Touring już w salonach

Nowa odsłona kultowej 911 przeszła modernizację i jest już dostępna w salonach. Rasowe GT3 z wolnossącym bokserem umieszczonym za tylną osią to drogowy samochód, w którym wyścigowe geny dają o sobie znać wyjątkowo dobitnie. Rynkowy debiut zbiegł się z jubileuszem 25-lecia wariantu. GT3 po raz pierwszy pojawiło się w gamie 911 w 1999 roku, w generacji 996. Teraz, model od razu debiutuje w wariantach 911 GT3 i GT3 z pakietem Touring. To jednak nie wszystko, bo klienci, którzy stawiają na torową użyteczność i jeszcze bliższą relację ze światem sportów motorowych, mogą wybrać pakiet Weissach, po raz pierwszy dostępny w modelu GT3.

Za tylną osią 911 GT3 niezmiennie pracuje 4-litrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser. Moc 510 KM i 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapewnia rasową specyfikę pracy - maksymalna moc osiągana jest przy szalonych 8400 obrotach na minutę. Po moment obrotowy, jednostka musi "wspiąć się" w rejestry około 6000 obrotów na minutę, a cyfrowy obrotomierz wyskalowany został do 10 000 obrotów na minutę. Model dostępny jest z 7-stopniową przekładnią PDK, jak i 6-biegową manualną skrzynią biegów. Choć suche dane pozostały niezmienne, inżynierowie chwalą się zmianami w jednostce napędowej - zmodernizowano głowice cylindrów, a ostrzejsze wałki rozrządu z 911 GT3 RS zapewniają jeszcze bardziej dynamiczne oddawanie mocy w górnym zakresie prędkości obrotowych.

Oto nowe Porsche 911 GT3

Co zmieniło się po lifitngu? Wizualne nowości są raczej subtelne - nieco bardziej wyrazisty design pasa przedniego, drobne zmiany w tylnym zderzaku i "podkręcona" aerodynamika to główne różnice. Przeprojektowane reflektory LED Matrix, w 911 GT3 dostępne z opcjonalnym białym pierścieniem akcentującym sprawiają, że w przednim zderzaku nie znajdziemy już żadnych punktów świetlnych, co pozwoliło na powiększenie wlotów powietrza. Tylne skrzydło obecne w wariancie GT3 (nie znajdziemy go w GT3 z pakietem Touring) zostało delikatnie przeprojektowane i ma teraz nowe, pochylone płyty boczne.

Zmianom uległo również prowadzenie. W konstrukcji przedniej osi, opartej na podwójnych wahaczach poprzecznych, Porsche wykorzystuje aerodynamicznie ukształtowane wahacze wleczone o profilu łezki. Przy wysokich prędkościach zwiększają one docisk w obszarze nadkola, a przy okazji poprawiają chłodzenie hamulców. Aby zapewnić równowagę docisku przedniej i tylnej osi nawet w trakcie hamowania z najwyższych prędkości, inżynierowie odpowiedzialni za projekt zawieszenia ograniczyli „nurkowanie” nadwozia – w tym celu sworzeń dolnego wahacza wleczonego na przedniej osi został umieszczony niżej. Ulepszenia dowiodły już skuteczności, bowiem 911 GT3 przejęło je z obecnego 911 GT3 RS.

Porsche 911 GT3 Touring

Po raz pierwszy popularny pakiet Touring będzie dostępny już od chwili wprowadzenia na rynek. Taka odmiana wyróżnia się brakiem nieruchomego tylnego skrzydła. O aerodynamikę zadba klapa Gurneya - wysuwany tylny spoiler z krawędzią sterującą odrywaniem strumienia powietrza. Dla pakietu Touring przewidziano również drobne zmiany w podwoziu. 911 GT3 z pakietem Touring można skonfigurować również z opcjonalnymi tylnymi siedzeniami, które dodatkowo zwiększają funkcjonalność samochodu sportowego w codziennym użytku.

Porsche 911 GT3 z pakietem Weissach

Porsche oferuje dla nowego 911 GT3 różne pakiety wyposażenia. Dostępny po raz pierwszy pakietWeissach pozwala jeszcze bardziej indywidualnie skonfigurować 911 GT3 pod kątem użytku na torze. Stabilizator wraz z łącznikami i płyta usztywniająca na tylnej osi są tu wykonane z CFRP (tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym), podobnie jak dach, boczne panele tylnego skrzydła, górne części obudowy lusterek zewnętrznych i trójkątne elementy ich mocowania oraz prowadnice powietrza w przednim pasie. Wygląd wnętrza definiują elementy wykończone skórą oraz antyodblaskowym materiałem Race-Tex, który – po raz pierwszy w 911 GT3 – pokrywa górną sekcję deski rozdzielczej. Klamki drzwi z CFRP i siatki do przechowywania optymalizują masę paneli drzwi. Jako opcje dostępne są klatka bezpieczeństwa z CFRP oraz lekkie kute felgi z magnezu.

Porsche 911 GT3 - cena

Niemal nieskończone możliwości personalizacji sprawiają, że nad tworzeniem wymarzonego 911 GT3 można spędzić kilka długich wieczorów. Porsche otworzyło zamówienia na nowy model i zachęca do konfigurowania własnego auta. Jaką kwotą trzeba dysponować, by takie marzenie przekuć w rzeczywistość? Grubo ponad milion złotych w portfelu będzie niezbędne, by wyjechać z salonu nowym GT3. Ceny zmodernizowanego modelu w Polsce rozpoczynają się od 1 103 000 zł.