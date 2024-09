Izera przeszłą w ręce nowego prezesa. Kim jest Tomasz Kędzierski?

Izera w ostatnich tygodniach przechodziła kadrowe trzęsienie ziemi. Piotr Regulski, którego wybrano na prezesa spółki ElectroMobility Poland odpowiedzialnej za polskie auto elektryczne, nie porządził długo. Może dlatego, że nie miał doświadczenia w branży motoryzacyjnej. W czerwcu na stanowisko tymczasowego prezesa EMP powrócił Paweł Poneta, od lat związany z Tauronem.

Teraz nastąpił zwrot akcji, który może wreszcie przyczynić do poważnego traktowania polskiej marki samochodów elektrycznych. Stery rządowego projektu przechodzą w nowe ręce – prezesem EMP został Tomasz Kędzierski. Kim jest nowy szef Izery?

Co z polską marką samochodów?

Kędzierski jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz finansów przedsiębiorstw, a także zarządzania na międzynarodowych uczelniach The London School of Economics and Political Science oraz Harvard Business School. Przed dołączeniem do EMP był szefem regionalnej praktyki motoryzacyjnej w Boston Consulting Group – jednej z najbardziej uznanych globalnych firm doradztwa strategicznego. Wcześniej pełnił funkcję senior managera w firmach doradczych, m.in. w Ernst & Young. Jako ekspert związany jest z branżą motoryzacyjną od blisko 15 lat, kierował wieloma projektami, głównie dla klientów międzynarodowych. Kędzierski pracował także przy uruchomieniu produkcji i powstawaniu nowych marek motoryzacyjnych na świecie takich jak turecki TOGG czy wietnamski Vinfast.

– Minimalizacja ryzyka, optymalizacja formuły realizacji projektu zarówno od strony ekonomicznej, jak i technicznej, a także zagwarantowanie realizacji strategicznych interesów polskiej branży motoryzacyjnej to kluczowe zadania stawiane przed nowym zarządem EMP – powiedział Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland. – Ostatnie miesiące były czasem intensywnych prac realizowanych wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bankami oraz instytucjami finansowymi. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszym partnerem technologicznym celem zapewnienia atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia oraz rozwoju lokalnych kompetencji w branży motoryzacyjnej – podkreślił.

Izera przyspieszy jak turecki TOGG?

Co ciekawe TOGG w pół roku sprzedał w Turcji ponad 11 tys. swojego elektrycznego SUV-a o nazwie T10X. To więcej niż w tym samym czasie w Polsce kupiono wszystkich EV. Do tego Turcy chcą też eksportować swój narodowy samochód - na początek do Niemiec. TOGG pracuje także nad kolejnymi modelami - elektryczny liftback T10F w wersji produkcyjnej debiutował na targach CES w Las Vegas i do sprzedaży trafi jeszcze w 2024 roku. W przygotowaniu jest także crossover segmentu B o nazwie T8X - ten model zadebiutuje w 2025 roku.

Nowy wiceprezes EMP wcześniej pracował dla Jaguara i Land Rovera

W EMP powstało też nowe stanowisko wiceprezesa. Ten fotel dostał Łukasz Maliczenko, który od 2019 r. pełnił w spółce rolę dyrektora ds. rozwoju produktu. Przemawia za nim wieloletnie doświadczenie w obszarze inżynierii motoryzacyjnej. Jest też absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Przed dołączeniem do EMP pracował dla Jaguar Land Rover w Wielkiej Brytanii, gdzie kierował rozwojem hybrydowych i elektrycznych systemów napędowych oraz samochodów koncepcyjnych. Uczestniczył m.in. w pracach nad rozwojem koncepcji architektury napędu elektrycznego stosowanego w Jaguarze I-Pace.

Izera do produkcji od 2026 roku? W nowej fabryce powstanie 2000 miejsc pracy

Prezydent Jaworzna w maju 2024 roku wydał pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych marki Izera. Zakład zostanie wybudowany w dwóch etapach z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną 300 tys. aut. Pozwolenie wydano dla etapu pierwszego, którego powierzchnia zabudowy wyniesie 169 tys. m2. Budową ma zająć się firmę Mirbud. Fabryka będzie zakładem wysoko zautomatyzowanym. Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć nawet 2000 osób

Izera produkowana cyfrowo i w 5G. Chińczycy z Geely podzielą się technologią?

Pierwszy ma pojawić się model SUV zaprojektowany przez włoskie biuro Pininfarina. Platformę SEA, dostarczy chiński koncern Geely. Architektura ta jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów.

Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków. Zakłady Geely są nowoczesne. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr w Hangzhou Bay, pracuje tam 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki.

Izera SUV na platformie Geely i nowym stylu

Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką modelu Izera SUV. W ścisłej tajemnicy trzymane są gotowe modele w skali 1:1 – zarówno karoserii, jak i wnętrza. Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Tworzenie nowego designu całej gamy ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami współpracuje Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas. Na tym jednak nie koniec…

Izera jak nowe Volvo EX30 na platformie Geely. Wymiary i wyposażenie

Platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne