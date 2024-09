Ceny paliw od 2 września. Masz auto z instalacją LPG? Szykuj się na podwyżki

Koniec wakacyjnego eldorado z promocjami na paliwa. Przez dwa miesiące można było oszczędzić nawet 45 groszy na lirze. Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach od początku września? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku i mamy dwie wiadomości. Na początek dobra informacja...

– Na światowych giełdach paliw ropa naftowa zaczęła odrabiać niedawne spadki, ale zwyżki cen surowca nieprędko znajdą odzwierciedlenie na polskim rynku paliw. Na krajowych stacjach (…) w najbliższych dniach nie grożą nam podwyżki w przypadku paliw podstawowych. Kierowcy mogą liczyć na obniżki cen benzyny i oleju napędowego – zapowiadają analitycy e-petrol.pl.

Ile kosztuje benzyna 95? Dlaczego drożeje gaz LPG?

Benzyna potaniała o 5-6 groszy na litrze, spadek cen widoczny był także w przypadku diesla (5 groszy). Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 zeszła do poziomu 6,27 zł/l. Olej napędowy to wydatek na poziomie 6,29 zł/l.

Gaz LPG zdrożał do 2,81 zł/l. Dlaczego ceny najtańszego paliwa ciągle idą w górę? – Autogaz drożeje, co jest konsekwencją specyfiki dostaw LPG do Polski i zbliżającej się ku końcowi możliwości importowania tego paliwa z Rosji – wyjaśnią analitycy.

Benzyna 95 i olej napędowy w jednej cenie. Będzie 3 zł/l za gaz LPG?

Od poniedziałku 2 września benzyna 95 będzie kosztować 6,12-6,25 zł za litr. Tyle samo za tankowanie zapłacą właściciele samochodów z silnikiem Diesla – 6,12-6,25 zł/l.

Za to kierowcy samochodów z instalacją LPG nie mają powodów do euforii i to jest zła wiadomość. Już piąty tydzień z rzędu drożeje autogaz. Cena tego paliwa wzrosła do poziomu 2,80-2,87 zł/l.

Paliwo Cena Benzyna 95 6,12-6,25 zł/litr Olej napędowy czyli diesel 6,12-6,25 zł/litr Gaz LPG 2,80-2,87 zł/litr

Takich cen paliw nie było od roku

Z kolei eksperci BM Reflex zauważają, że cena oleju napędowego spadła w ostatnim tygodniu sierpnia o 6 groszy do poziomu 6,27 zł/l. W efekcie diesel jest najtańszy od października 2023 roku. Od początku wakacji diesel potaniał o 22 grosze.

Ceny benzyny 95 spadły w skali tygodnia o 5 groszy do średniego poziomu 6,26 zł/l. Średnia krajowa cena benzyny jest najniższa od połowy stycznia 2024 roku.

– Benzyna 95 jest obecnie 41 gorszy tańsza niż przed rokiem. Za olej napędowy płacimy 23 grosze mniej niż rok temu – wylicza Rafał Zywert z BM Reflex. – Pierwsza połowa września powinna przynieść wyhamowanie spadków cen paliw i stabilizację. Dodatkowa zarówno za benzynę jak i diesla będziemy płacić mniej niż przed rokiem – ocenił.