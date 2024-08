Toyota ostro tnie ceny. C-HR z hybrydą 1.8 czy 2.0?

Nowa Toyota C-HR to najpopularniejszy w Polsce kompaktowy SUV. Od początku 2024 roku na drogi wyjechało 7637 sztuk tego modelu. To o 43 proc więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku.

Teraz C-HR jest dostępny w specjalnej ofercie, ale Japończycy mocno tną ceny również innych hitów. Tanieje Toyota Corolla sedan, hybrydowy Yaris oraz Aygo X. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota C-HR nowej generacji. Jaka pojemność bagażnika i wymiary nadwozia?

Toyota C-HR nowej generacji radyklanie zmieniła styl i z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości. Pojemność bagażnika wzrosła o 11 litrów do 388 l (model z hybrydą 1.8). O 6 litrów większy bagażnik do 364 l pojemności oferuje auto z 2-litrowym napędem hybrydowym.

Nowa Toyota C-HR to hybrydy 5. generacji i napęd 4x4

Nowa Toyota C-HR daje do wyboru dwie klasyczne hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8; druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi). Nowy akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższą żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. Efekty?

Toyota C-HR hybryda 1.8 czy 2.0? Jakie zużycie benzyny?

Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia 140 KM wobec 122 KM z napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km.

Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza aż 196 KM – o 12 KM więcej niż w poprzednim modelu. Efekt? Nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w starym modelu. W wersji z układem AWD-i w porównaniu z odmianami przednionapędowymi zastosowano na tylnej osi elementy zwiększające sztywność zawieszenia, które pochodzą z modelu RAV4.

Nowa Toyota C-HR 2.0 Hybrid kosztuje o 20 000 zł taniej

Toyota C-HR w bazowej wersji Comfort z hybrydą 1.8 kosztuje teraz od 119 000 zł. To o 20 tys. zł mniej wobec regularnego cennika. Wyposażenie to m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, dwustrefowa klimatyzacja, 17-calowe felgi oraz światła główne i przeciwmgielne w technologii LED. Lista systemów bezpieczeństwa obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, system monitorowana martwego pola w lusterkach, asystenta bezpiecznego wysiadania oraz inteligentny tempomat adaptacyjny.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid w wersji Style jest tańsza o 7400 zł. W efekcie 2-litrowa hybryda kosztuje teraz od 158 500 zł, czyli właściwie na poziomie modelu z silnikiem 1.8 w cenie katalogowej (156 900 zł przed rabatem). Auto w standardzie oferuje m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie, podgrzewaną kierownicę, indukcyjną ładowarkę, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect + z systemem nawigacji dostępnej online i offline, port USB-C w drugim rzędzie siedzeń oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Executive od 160 400 zł (taniej o 7500 zł), a z napędem 2.0 od 169 300 zł (7600 zł mniej). Taki samochód oferuje: 19-calowe felgi aluminiowe, czarny dach, wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze Night Sky Black, a także przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji oraz światła główne w technologii LED. Wersję Executive można rozszerzyć o pakiety Tech oraz VIP.

Toyota C-HR GR Sport taniej o 7,8 tys. zł

Toyota C-HR 2.0 Hybrid GR Sport teraz kosztuje od 184 100 zł (7,8 tys. zł mniej od ceny katalogowej). Ta odmiana oferuje m.in. 19-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede. Standard to: system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, kamerę monitorującą kierowcę, asystent zmiany pasa ruchu oraz asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Toyota C-HR Premiere Edition - wersje specjalne

Toyota C-HR 2.0 Hybrid GR Sport Premiere Edition oferuje m.in. 20-calowe felgi aluminiowe GR SPORT, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz systemem Premium Audio JBL z 9 głośnikami, a także cyfrowy kluczyk. Do tego jest dwukolorowe malowanie nadwozia, w którym nie tylko dach, ale i tył auta jest w kolorze Night Sky Black. Tak skonfigurowany samochód kosztuje teraz 194 900 zł, czyli 8 tys. zł mniej od ceny regularnej.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Executive Premiere Edition również kosztuje od 194 900 zł. Samochód w tej odmianie ma wszystkie elementy wyposażenia wersji Executive z pakietami Tech i VIP oraz dodatkowo malowanie nadwozia Bi-tone+ z tylną częścią auta w kolorze Night Sky Black i tapicerkę skórzaną.

Toyota Corolla sedan od 94 900 zł

Toyota Corolla to najpopularniejszy nowy samochód w Polsce. W wersji sedan kosztuje teraz nawet 12 tys. zł mniej. Największym rabatem objęto wersje ze sprawdzonym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, który dostępny jest ze skrzynią manualną lub z automatyczną Multidrive S. Taki samochód a bazowej wersji Active kosztuje teraz od 94 900 zł.

Lepiej wyposażona odmiana Comfort to wydatek od 99 900 zł. Taki model oferuje 16-calowe alufelgi, 12,3-calowe cyfrowe zegary oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym.

Toyota Yaris z hybrydą od 90 400 zł

Toyota Yaris to najpopularniejszy w Polsce samochód segmentu B. Dzięki akcji rabatowej bazowy model w wersji Active z silnikiem 1.5/125 KM kosztuje od 79 90 zł.

Z kolei hybryda o mocy 116 KM w lepiej wyposażonej odmianie Comfort to wydatek od 90 400 zł - tu cena spadła o 12,5 tys. zł. Taki samochód oferuje 15-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, kierownicę i gałkę skrzyniy biegów obszyte skórą, 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto oraz systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

Oto najtańsza Toyota na rynku! Cena i oszczędny silnik robią różnicę

Toyota ciągle bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji, stąd Toyota Aygo X wciąż skrywa pod maską trzycylindrowy silnik benzynowy 1.0 o mocy 72 KM. Jednostka jest produkowana w Wałbrzychu.

Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd „S” w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy. Zużycie benzyny? Nie trzeba wielkiego wysiłku by uzyskać średni wynik na poziomie 4,8 l/100 km.

Toyota Aygo X Active kosztuje od 66 900 zł. Jakie wyposażenie?

Toyota Aygo X w wersji Comfort wymaga od 64 900 zł, to o 6 tys. zł taniej (odmiana z automatem od 73 900 zł). Takie auto jest wyposażone w 9-calowy ekran systemu multimedialnego, bezprzewodową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, kamerę cofania, 17-calowe koła, manualną klimatyzację oraz systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Toyota Aygo X Style kosztuje od 72 900 zł

Toyota Aygo X Style kosztuje od 72 900 zł. Wyposażenie samochodu obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i integracją Android Auto/Apple Car Play.

Aygo X Executive to cena od 82 900 zł. Wyposażenie jest bogatsze o 18-calowe alufelgi, światła LED, automatyczną klimatyzację, bardziej rozbudowany system multimedialny z 9-calowym ekranem i bezprzewodowym Android Auto/Apple Car Play.