Nowa Toyota GR Yaris w limitowanych wersjach specjalnych w Polsce. Trzy trafią na licytację

Nowa Toyota GR Yaris została przebojem polskiego rynku zanim jeszcze pojawiła się w salonach. Kierowcy w ciemno zamówili ponad 300 sztuk tego auta. W tym niemal 70 proc. wybrało konfigurację z nową 8-biegową przekładnią automatyczną GAZOO Racing Direct.

Teraz trzy sztuki GR Yarisa w limitowanych wersjach specjalnych Ogier Edition i Rovanpera Edition trafią do polskich klientów przez licytację. Cena wywoławcza jest na jednakowym poziomie, a nadwyżka z każdego wylicytowanego egzemplarza wesprze Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Ale po kolei…

Nowa Toyota GR Yaris ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy

Nowy GR Yaris to przedstawiciel wymierającego gatunku niewielkich i mocnych samochodów. To także jeden z najbardziej udanych sportowych modeli Toyoty. Ze zwykłym Yarisem ma wspólne jedynie trzy elementy - lampy, lusterka i antena. 3-drzwiowe prawie 4-metrowe nadwozie po szeregu modyfikacji zyskało bardziej drapieżny wygląd, jest sztywniejsze, zapewnia większy docisk oraz lepszą aerodynamikę i przyczepność.

Znakiem szczególnym jest dolny przedni grill ze stalową kratką. Boczne otwory są większe, a zderzak ma dzieloną konstrukcję łatwiejszą i tańszą w naprawie. Także w obawie przed uszkodzeniami światła przeciwmgielne oraz światła cofania ze zderzaka trafiły do zespołu tylnych lamp. Otwór w dolnej krawędzi tylnej listwy pozwala na przepływ powietrza spod podłogi – to dla lepszej zwrotności i stabilność, a przy okazji odprowadza też ciepło z układu wydechowego.

Nowe wnętrze z układem prosto z aut wyczynowych. Jak wygląda?

GR Yaris od progu wita nowym układem kabiny. Obniżona o 50 mm górna krawędź deski rozdzielczej zapewnia lepszą widoczność – jej układ przeniesiono z aut wyścigowych czy rajdowych. Teraz kierowca siedzi o 25 mm bliżej asfaltu, a do obniżonego fotela dostosowano ułożenie kierownicy. Cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala może prezentować dane w dwóch trybach – normal lub sport. Wyłącznik układu stabilizacji toru jazdy (VSC), włącznik świateł awaryjnych oraz włącznik natrysku wody na intercooler są teraz w zasięgu ręki nawet po zapięciu pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Większa półka przed pasażerem ułatwi zamontowanie dodatkowych wskaźników lub monitorów.

Toyota GR Yaris - jak działa napęd 4x4 GR-Four?

Fenomenalne właściwości jezdne auta to także zasługa napędu na cztery koła GR-Four i standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50).

Toyota GR Yaris Ogier Edition czy Rovanpera Edition? Polska wyróżniona przez Japończyków

Teraz w Polsce debiutują dwie limitowane wersje specjalne nowego GR Yarisa - Ogier Edition, którą dopracował Sebastien Ogier oraz Rovanpera Edition, którą dopieścił Kalle Rovanpera. Obaj kierowcy są rajdowymi mistrzami świata ze stajni TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT).

Auta powstały w ściśle limitowanej liczbie 400 egzemplarzy (po 200 każdej wersji). Na rynek europejski przeznaczono 200 aut. Do sprzedaży w Polsce trafią aż trzy sztuki - dwa egzemplarze GR Yarisa Rovanperä Edition oraz jeden GR Yaris Ogier Edition.

Ile kosztuje Toyota GR Yaris Sebastien Ogier oraz Rovanpera Edition? Im więcej, tym lepiej

- Toyota Central Europe zależy, żeby auta trafiły do prawdziwych miłośników motoryzacji i fanów rajdów, dlatego sprzedaż limitowanych wersji specjalnych przeprowadzona zostanie w formie licytacji skierowanej dla Autoryzowanych Stacji Dilerskich - powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk z TCE. - Klienci zgłaszają się do wybranego dilera deklarując chęć zakupu oraz maksymalną kwotę, którą chcą przeznaczyć na auto. Cena wywoławcza każdego egzemplarza została ustalona na 279 900 zł. Auta trafią do klientów, którzy zadeklarują najwyższą kwotę. Nadwyżka ze sprzedaży aut wspomoże Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - wyjaśnił przedstawiciel japońskiej marki.

Kiedy licytacja? Podano daty

Chęć zakupu auta można zgłosić w każdym salonie Toyoty lub przez stronę internetową producenta. Po potwierdzeniu z maksymalnej ceny zakupu, diler potwierdza zaliczkę na poczet ewentualnej transakcji i licytuje auto dla klienta. Decydująca jest wysokość licytowanej ceny. W przypadku przegranej zaliczka zostanie zwrócona.

Licytacja dwóch egzemplarzy Toyoty GR Yaris Rovanperä Edition odbędzie się w dniach 16-21 września. Jedyną sztukę GR Yarisa Ogier Edition można wylicytować od 23 do 28 września. Licytacje zamykają się o godz. 12.00.

Tak wygląda Toyota GR Yaris Rovanpera Edition

Toyota GR Yaris Rovanpera Edition to limitowana edycja przy której pracował Kalle Rovanpera - Fin jest najmłodszym rajdowym mistrzem świata i dwukrotnym triumfatorem cyklu WRC (2022-2023). Wyróżnikiem auta są m.in. tryby pracy napędu 4x4: Donut, Kalle i Normal, a także tylna przekładnia różnicowa o stałym poślizgu.

Trzykolorowe malowanie nadwozia i regulowany tylny spojlerem z włókna węglowego to także cechy szczególne tego modelu. Białe i niebieskie wstawki wewnątrz i na zewnątrz nawiązują do flagi Finlandii. Na przednich błotnikach znajdują się naklejki mistrza WRC, a przednie drzwi i tylny zderzak zdobi napis TOYOTA GAZOO Racing. Tabliczki na tylnej klapie w kabinie jasno mówią z jakim autem mamy do czynienia.

Toyota GR Yaris Ogier Edition nie jest tak krzykliwa

Francuz Sebastien Ogier, który dwa ze swoich ośmiu tytułów rajdowego mistrza świata zdobył za kierownicą Yarisa WRC (2020, 2021), został uhonorowany wersją specjalną Ogier Edition. Ten samochód nie jest tak krzykliwy jak model Rovanpera Edition.

GR Yaris w wersji Ogier Edition ma lakier Matt Stealth Grey, a na grillu i felgach umieszczono francuską flagę. Tytuły Ogiera wyliczają specjalne naklejki. Do tego nowy tylny spojler z włókna węglowego i pomalowane na niebiesko zaciski hamulcowe. Na drzwiach dodano naklejki TOYOTA GAZOO Racing, a na tylnej klapie emblemat Ogier Edition. We wnętrzu obszycia nawiązują do francuskich barw narodowych. GR Yaris jest uzbrojony w dwa tryby pracy napędu 4x4 – Seb, w którym auto zachowuje się tak, jak najbardziej lubi Francuz, oraz Morizo, stworzony według wskazówek Akio Toyody.