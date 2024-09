Polacy kupują samochody w obawie przed zmianą przepisów?

Polacy kupują samochody na potęgę. Po ośmiu miesiącach 2024 roku sprzedało się już ponad 399 tys. aut osobowych i dostawczych, to 18 proc. więcej wobec analogicznego okresu sprzed roku – wynika z najnowszego zestawienia instytutu Samar. Zdaniem analityków w całym 2024 roku Polacy zarejestrują 540 tys. nowych aut. Co jest tylko ostrożnym szacunkiem, ponieważ w najbliższych miesiącach spodziewają się skokowego wzrostu sprzedaży. Powód?

Od 1 stycznia 2025 roku producentów zacznie obowiązywać nowa unijna regulacja CAFE od Clean Air For Europe. To przepisy, które obniżają limit emisji z samochodów spalinowych do 94 g CO 2 na przejechany kilometr. W przypadku przekroczenia dozwolonego progu koncerny będą musiały płacić 95 euro kary za każdy gram ponadwymiarowej emisji. Łatwo domyślić się, że dodatkowe obciążenia zostaną przeniesione na kierowców, czyli ceny pójdą w górę. Polacy czują pismo nosem i widać to w statystykach rejestracji. Jakie auta sprzedają się najczęściej?

Toyota sprzedaje 273 auta dziennie, Mazda sensacją

Toyota rządzi na polskim rynku – do tej pory sprzedała ponad 66,6 tys. samochodów. Prosty rachunek i wychodzi na to, że przez osiem miesięcy codziennie z salonów japońskiej marki wyjeżdżały przynajmniej 273 auta. Corolla z wynikiem ponad 17,5 tys. rejestracji jest najpopularniejszym autem.

Skoda jest na drugiej lokacie (38 308 egz.), a Octavia to najchętniej wybierany model. W wydziałach komunikacji od początku 2024 roku zgłoszono 13 311 szt. tego auta. Volkswagen z wynikiem 23,3 tys. szt. zamyka podium. Kolejne pozycje to: Kia, Hyundai, Mercedes, Audi, BMW, Renault i Dacia.

10 najpopularniejszy marek samochodowych w Polsce

Toyota po ośmiu miesiącach 2024 roku wypracowała prawie 19 proc. udziału w rynku. Japońska firma tylko w sierpniu ma większą liczbę pierwszych rejestracji niż marki z 2. i 3. pozycji razem wzięte (odpowiednio Skoda i Volkswagen).

Sensacją sierpniowej sprzedaży jest też Mazda. Marka z Hiroszimy awansowała do top 10 i zanotowała niemal 68 proc. wzrost rejestracji.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w sierpniu 2024 Marka Liczba rejestracji po ośmiu miesiącach 2024 1 Toyota 7212 szt. Toyota 66 658 2 Skoda 3700 Skoda 38 308 3 Volkswagen 2499 VW 23 317 4 Kia 2416 Kia 21 873 5 Audi 2339 Hyundai 20 378 6 Hyundai 2323 Mercedes 18 839 7 Mercedes 2148 Audi 18 649 8 BMW 1865 BMW 17 876 9 Dacia 1364 Renault 12 878 10 Mazda 1278 Dacia 11 767

MG sprzedaje więcej niż Fiat, Lexus LBX trzęsie rynkiem

Ciekawym zjawiskiem jest MG Motor. Brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC sprzedała do dziś ponad 4 tys. aut. To ponad 1800 samochodów więcej niż tak uznany kiedyś w Polsce Fiat. MG sprzedaje się też lepiej niż Mitsubishi czy Honda.

Wśród marek premium w Top10 sierpnia Lexus awansował na czwartą lokatę i ściga niemiecką trójkę, czyli BMW, Mercedesa i Audi. Biznes Japończyków w Polsce napędzają SUV-y i crossovery. NX z wynikiem niemal 3,6 tys. rejestracji po ośmiu miesiącach jest najchętniej kupowanym autem Lexusa. RX zajmuje drugą lokatę (1930 egz.). Do wyniku mocno przyczynił debiutant i najmniejszy w gamie hybrydowy LBX. Do tej pory zarejestrowano 1461 aut, a sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym z salonów wyjechało więcej LBX-ów (238 egz.) niż wszystkich konkurencyjnych modeli razem wziętych. Ten najtańszy Lexus strącił z podium UX-a i stał się trzecim najpopularniejszym autem marki nad Wisłą

Oto najpopularniejsze samochody w Polsce

W rocznym zestawieniu najpopularniejszych samochodów aż pięciu swoich przedstawicieli ma Toyota. Ranking za osiem miesięcy 2024 roku obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w sierpniu 2024 Marka i model Liczba rejestracji w 2024 1 Toyota Corolla 1705 szt. Toyota Corolla 17 496 2 Toyota Yaris Cross 1592 Skoda Octavia 13 311 3 Toyota Yaris 1120 Toyota Yaris Cross 10 717 4 Kia Sportage 1042 Toyota Yaris 9291 5 Hyundai Tucson 937 Kia Sportage 9057 6 Skoda Octavia 927 Hyundai Tucson 8593 7 Toyota C-HR 924 Toyota C-HR 8561 8 Cupra Fermentor 791 Toyota RAV4 8240 9 Dacia Duster 740 Dacia Duster 6186 10 Volkswagen T-Roc 661 Cupra Formentor 5659

Toyota Corolla 1.8 hybrid znika na pniu. Zużywa 4,5 l benzyny 100 km

Toyota Corolla jest najpopularniejszym autem w Polsce. W przypadku tego modelu 80 proc. sprzedaży stanowi 140-konna hybryda 5. generacji z silnikiem 1.8. Większa o 18 KM moc wobec 122 KM starszego napędu to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). W efekcie Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Ile kosztuje Toyota Corolla z hybrydą 1.8?

Toyota Corolla 1.8 hybrid sedan kosztuje od 114 600 zł. Hatchback to wydatek od 125 000 zł. Kombi z tym samym napędem hybrydowym wymaga przynajmniej 129 000 zł.