Mercedes CLA - tak wygląda następca hitu

Mercedes-Benz CLA od chwili debiutu był jednym z najlepiej sprzedających się modeli marki. Obecnie wytwarzana, druga generacja modelu niebawem ustąpi zupełnie nowej wersji. Zmieni się niemal wszystko, bowiem CLA w trzeciej odsłonie będzie wykorzystywać zupełnie nową platformę MMA. Co to oznacza dla klientów?

Poznaliśmy już koncepcyjną wersję CLA. Studyjny samochód, który ujrzał światło dzienne na ubiegłorocznych targach IAA stanął również w Warszawie, w ramach międzynarodowego wydarzenia, na które zaproszono branżowych dziennikarzy. Mercedes zapewnia, że samochód, który widać na zdjęciach jest bardzo podobny do odmiany produkcyjnej. Będzie ona seryjnie wytwarzana już w przyszłym roku. Efektowne akcenty stylistyczne, światła z motywem gwiazdy oraz oświetlony grill to ozdobniki, które rzucają się w oczy. Warto zwrócić jednak szczególną uwagę na proporcje i sylwetkę kompaktowego modelu - linie auta zostały podporządkowane aerodynamice. Wszystko po to, by zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć zasięg.

Ekologiczne rozwiązania to również dobór materiałów, tworzyw oraz optymalizacja procesu produkcji. Niemcy chwalą się, że w całej konstrukcji i wnętrzu Concept CLA wykorzystuje stal niemal wolną od CO2 oraz aluminium o obniżonej zawartości CO2, a także skórzaną tapicerkę produkowaną i przetworzoną w zrównoważony sposób.

Nowy, elektryczny Mercedes CLA

Nowy CLA będzie przede wszystkim elektryczny. Choć niewykluczone, że w gamie pojawi się również odmiana hybrydowa, to właśnie napęd elektryczny stoi tu na pierwszym miejscu. Inżynierowie garściami czerpali z koncepcyjnego EQXX - modelu, którym mieliśmy okazję pojeździć podczas niedawnego wydarzenia Mercedes-Benz Unveils its Vision for Tomorrow. Sprawdzone rozwiązania mają zagwarantować wyjątkową oszczędność i zasięg wynoszący aż 750 km według WLTP. Niemcy mówią o nowym CLA jako o "jednolitrowym" samochodzie epoki prądu. Średnie zużycie na poziomie 12 kWh/100 km brzmi bardzo obiecująco… Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o mocy 175 kW (238 KM) połączony z 2-biegową przekładnią w elektrycznym zespole napędowym ma być krokiem naprzód nie tylko w kwestii oszczędności, ale i ekologii - chodzi m.in. o symboliczne wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich oraz neutralną pod względem emisji CO2 produkcję komponentów baterii.

Nowy Mercedes CLA - wnętrze

Kokpit nowego Mercedesa zdradza kolejne podobieństwa do EQXX. We wnętrzu modelu zagości MBUX Superscreen - ogromny ekran zajmujący niemal całą powierzchnię deski rozdzielczej. Obsługa funkcji pokładowych będzie realizowana za pomocą MB.OS - nowego systemu operacyjnego, który działa pod kontrolą najnowszych, mocnych podzespołów. Oprogramowanie ma pracować szybko, intuicyjnie i wykorzystywać sztuczną inteligencję, między innymi do obsługi głosowej.

Concept CLA zdradza również, że produkcyjna wersja będzie oferowała garść nowych technologii. To m.in. dwukierunkowe ładowanie, oparte na oprogramowaniu i osprzęcie - samochód może na przykład przechowywać do późniejszego wykorzystania energię słoneczną, a także służyć jako źródło prądu w trybie Vehicle-to-Home (V2H, z ang. pojazd-dom) lub Vehicle-to-Grid (V2G, z ang. pojazd-sieć).

Mercedes CLA 2025 - kiedy premiera?

Na tę chwilę, Mercedes nie wskazał jeszcze konkretnej daty premiery nowego modelu CLA. Pewne jest, że na nowy samochód w salonach musimy poczekać do przyszłego roku. Najprawdopodobniej dopiero w 2025 roku poznamy detale dotyczące oferty jak i pełną gamę jednostek napędowych. Choć to prąd jest tu w absolutnym centrum uwagi, jest spora szansa, że samochód na platformie MMA zaproponuje również hybrydę bądź hybrydę typu plug-in. W przyszłym roku przekonamy się również, ile rozwiązań i designerskich trików przeszczepionych zostanie do koncepcyjnego modelu. Mercedes obiecuje, że nadchodząca, produkcyjna wersja CLA, będzie zaskakująco podobna do auta, które widać na zdjęciach.