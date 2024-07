Lexus rozbił bank. SUV-y i hybrydy hitem w Polsce

Lexus trzęsie polskim rynkiem. W pierwszym półroczu japońska marka sprzedała 7068 aut – to 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Takiego rekordu nie było od początku działalności marki nad Wisłą. Tym samym Lexus zdobył niemal 11 proc. udział w rynku.

Koniem pociągowym biznesu Lexusa są hybrydowe SUV-y i crossovery. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. Najpopularniejszym modelem jest Lexus NX –w pierwszych sześciu miesiącach na drogi wyjechało już 2663 szt. tego auta. Wzięcie nie słabnie, stąd Japończycy kują żelazo póki gorące i mocno tną ceny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Lexus NX najpopularniejszy, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in. Jaka moc i przyspieszenie?

Lexus od pewnego czasu stawia na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Metamorfozę japońskiej marki rozpoczął właśnie NX drugiej generacji. Nowa stylistyka pociągnęła za sobą cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie producenta. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV.

Pod względem technicznym ten napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Jak jeździ Lexus NX 450h+? Oto różnice w osiągach

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej – 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ jako hybryda plug-in naładowana i rozładowana. TABELA wyników porównania. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią – 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Lexus NX 350h to klasyczna hybryda z napędem na przednie koła lub 4x4. Jakie spalanie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus NX tanieje nawet o 57,5 tys. zł

Za ile? Teraz najwięcej można zyskać decydując się na Lexusa NX 450h+ w wersji Prestige. Auto kosztuje od 275 400 zł, czyli o 57,5 tys. zł mniej niż na metce. Do tego cena jest na poziomie przednionapędowego NX 350h przed obniżką.

Standard NX 450h+ Prestige obejmuje 20-calowe felgi, reflektory LED, kamerę cofania, czujniki parkowania, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika otwieraną ruchem nogi, czujniki martwego pola, akustyczne szyby z przodu, przyciemniane szyby tylne oraz inteligentny kluczyk. Seryjne są też systemy bezpieczeństwa Lexus Safety System +3, a także system multimedialny Lexus Link z 9,8-calowym ekranem, nawigacją Connected oraz asystentem głosowym Lexus Concierge. Tapicerka wykonana jest z perforowanej skóry syntetycznej Tahara.

Wersję Prestige z 20-calowymi kołami można także wybrać w przypadku NX-a 350h z napędem na przód. Samochód z klasyczną hybrydą o mocy 243 KM kosztuje od 225 700 zł, czyli o 47,2 tys. zł mniej niż w cenniku (wcześniej 272 900 zł). Tańszy jest także Lexus NX 350h Prestige z napędem na przód i na 18-calowych kołach. Takie auto kosztuje od 219 100 zł. To o 45,8 tys. zł taniej.

