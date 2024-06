Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu w 2024 roku? To obowiązkowa opłata

Ubezpieczenie OC samochodu w pierwszym półroczu 2024 roku kosztowało średnio 610 zł – wylicza Rankomat.pl. Czyli w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku cena obowiązkowej polisy była wyższa o 108 zł. Dziś kierowca płaci 21,5 proc. więcej. W II kwartale bieżącego roku odnotowano również podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2024 roku. Średnia cena polisy OC w drugim kwartale wyniosła 639 zł i była wyższa o 64 zł niż we wcześniejszym okresie.

Zdaniem analityków tak duże wzrosty cen w 2024 roku to już zauważalny trend. Przyczyn podwyżek obowiązkowego OC eksperci upatrują w inflacji, która uderza w towarzystwa ubezpieczeniowe. Te z kolei stratę chcą odbić na kierowcach.

Reklama

21,5 proc. więcej za ubezpieczenie OC. Kierowcy zapłacą jeszcze drożej

– Koszty obsługi ubezpieczeń i usuwania szkód rosną m.in. ze względu na inflację. To z kolei przekłada się na wyniki towarzystw. Biorąc pod uwagę, że "OC jest na minusie", to w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów– zapowiada Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.

Reklama

Drugi czynnik powodujący wzrost obowiązkowej opłaty dla kierowców to przepisy dotyczące sposobu likwidacji szkód. Poszkodowany dzięki decyzjom Komisji Nadzoru Finansowego może liczyć na korzystniejsze warunki likwidacji szkody z OC sprawcy. Efekt? Z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w I kwartale 2024 r. 3,03 mld zł i były o 13,2 proc. większe niż rok temu w analogicznym okresie. Nie dziwi więc wzrost cen OC.

W 2024 r. ceny ubezpieczeń komunikacyjnych będą rosły szybciej

– W ubezpieczeniach komunikacyjnych spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór. Spodziewamy się, że w 2024 r. ceny ubezpieczeń komunikacyjnych będą szybciej rosły – zapowiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Gdzie jest najdroższe ubezpieczenie OC?

Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (713 zł), mazowieckiego (671 zł) i dolnośląskiego (666 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (505 zł), opolskiego (521 zł) i świętokrzyskiego (524 zł).

Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach - wynika z raportu Rankomat.pl. Podwyżki wyniosły od 18,3 proc. (woj. świętokrzyskie) do 21,6 proc. (woj. kujawsko-pomorskie).

W którym mieście kierowcy płacą najwięcej za obowiązkowe OC?

W miastach wojewódzkich podwyżki są jeszcze większe. W I połowie 2024 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu płacili średnio mieszkańcy Gdańska (832 zł), Wrocławia (815 zł) i Szczecina (771 zł). W pozostałych miastach wojewódzkich właściciele pojazdów wydawali na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od 586 zł (Opole) do 753 zł (Warszawa). Podwyżki wyniosły od 19 proc. w Warszawie do 27,7 proc. w Bydgoszczy. Różnica średnich cen OC między najdroższym a najtańszym miastem wojewódzkim wyniosła 41,9 proc.

Masz 19 lat i BMW? Zapłacisz najwięcej

Za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2086 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 60-latkowie (511 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (574 zł), najdroższe BMW (723 zł). Posiadacze elektryków płacili średnio 500 zł, a właściciele samochodów na gaz 644 zł.