Nieodpowiednie obuwie kierowcy może być poważnym zagrożeniem

Jak wskazuje serwis Motofakty, według badań nawet 1,4 miliona wypadków i skrajnie niebezpiecznych sytuacji drogowych powoduje nieodpowiednie obuwie kierowcy. Prowadzenie auta w klapkach jest naprawdę niebezpieczne – takie buty mogą się zsunąć, tym samym blokując pedały.

Czy można prowadzić samochód w klapkach?

Polskie przepisy w teorii nie regulują kwestii tego, w jakim obuwiu powinien prowadzić kierowca. W związku z tym można by uznać, że jeżdżenie w klapkach, japonkach, a nawet boso, jest legalne. Jednak warto pamiętać o tym, że kierowca ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas jazdy, a jeśli tego nie zrobi – czekają go konsekwencje. Zastosowanie ma tutaj art. 86 par. 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, według którego, "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny". Jeśli więc dojdzie do kolizji czy innego niebezpiecznego zdarzenia, a kierowca będzie miał na sobie klapki, może zostać ukarany.

Dlaczego prowadzenie w klapkach jest niebezpieczne?

Kierowcy powinni unikać prowadzenia w klapkach. Przede wszystkim nie jest to stabilne obuwie, bardzo często ma cienką podeszwę, łatwo może się zsunąć ze stopy. Te czynniki sprawiają, że osoba prowadząca auto może mieć problem z tym, by na przykład wystarczająco mocno wcisnąć hamulec lub odpowiednio wyczuwać gaz. Jeśli noga wypadnie z klapka, a but tym samym zablokuje pedał, może dojść nie tylko do niebezpiecznej sytuacji, lecz także do wypadku. Wówczas kierowca stanowi zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Czy można prowadzić boso?

Co z prowadzeniem samochodu boso? Kierowca jadący autem bez butów również może sprowadzić niebezpieczeństwo. Warto tego unikać. Należy jednak zaznaczyć, że jazda boso jest bezpieczniejsza niż jazda w klapkach – nie ma tutaj bowiem na przykład ryzyka zsunięcia się buta. Jednak bosa stopa może między innymi utrudniać działania, kiedy konieczne jest natychmiastowe mocne wciśnięcie hamulca.

Z tych butów zrezygnuj, jeśli siadasz za kierownicą

Jakie obuwie nie będzie odpowiednie podczas prowadzenia samochodu? Ryzykownym wyborem będą nie tylko klapki i japonki, lecz także sandały, szpilki, buty na koturnie i zbyt ciężkie lub szerokie.

Najlepiej wybrać takie obuwie, które ma optymalną grubość podeszwy – zbyt gruba może sprawić, że kierowca nie będzie czuł nacisku na pedał. Jeżeli buty są ciężkie i szerokie, istnieje ryzyko, że na przykład wciśnie gaz i hamulec jednocześnie. Szpilka może się zablokować w macie, co również sprowadza niebezpieczeństwo.

Wygodne sportowe obuwie zawsze będzie najlepszym wyborem. Jeśli latem stawiasz głównie na klapki czy sandały, drugą parę warto mieć zawsze w samochodzie, by móc prowadzić w butach, które nie będą zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.