Kaskadowe kontrole drogowe. Mandat nawet 5000 zł

Drony, odcinkowe pomiary prędkości, szybkie nieoznakowane radiowozy - policja ma do dyspozycji cały arsenał w walce z piratami drogowymi. Czasami, skuteczną metodą stają się jednak nieco bardziej konwencjonalne, ale sprytne rozwiązania. Jednym z flagowych zagrań, na które łapią się nawet wytrawni kierowcy, są kaskadowe kontrole prędkości. Na czym polegają i z czego wynika ich efektywność?

Stara, dobra kaskadowa kontrola często zaskakuje kierowców i owocuje prawdziwą serią mandatów za przekroczenie prędkości. Ci, którzy pojadą naprawdę szybko, mogą otrzymać nawet 5000 zł grzywny i stracić prawo jazdy. Tego typu działania prowadzone są bowiem najczęściej w obszarze zabudowanym. Kaskadowe kontrole wykorzystują powszechny nawyk kierowców i to właśnie z niego bierze się tak wysoka skuteczność.

Na czym polegają kaskadowe kontrole prędkości?

Kaskadowa kontrola prędkości ma na celu wyłapanie tych kierowców, którzy od razu po minięciu patrolu przyspieszają. To popularne zachowanie - na widok stojącego przy drodze radiowozu kierujący zwalniają do dopuszczalnej prędkości, a gdy tylko miną policjantów, ponownie przyspieszają. Sprawdzony sposób pracy funkcjonariuszy opiera się na postawieniu dwóch patroli w niewielkim, np. 1-kilometrowym odstępie. W praktyce jest to polowanie na uśpioną czujność rozluźnionych kierowców, którzy poddają się nawykowi - jadą zbyt szybko, szczególnie gdy miną już prowadzący kontrolę patrol policji.

Widok policjantów mierzących prędkość np. kilometr dalej na tej samej drodze często zaskakuje kierowców. Zasięg laserowych mierników, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy, sprawia, że pomiar prędkości odbywa się dokładnie wtedy, gdy kierujący znów nabierze już szybkości po minięciu pierwszego patrolu.

Gdzie i kiedy odbywają się kaskadowe pomiary prędkości?

Kaskadowe kontrole nie są najczęściej stosowanym rozwiązaniem - wiążą się bowiem z koniecznością zaangażowania większej liczby funkcjonariuszy (stojących przy drodze lub poruszających się nieoznakowanymi radiowozami). Na niektórych drogach, zamiast dwóch patroli stojących w niedalekiej odległości, wykorzystuje się np. stojący wcześniej fotoradar.

Działania polegające na kaskadowych kontrolach najczęściej prowadzone są w ramach specjalnych akcji, w wakacje i w okolicach dni wolnych od pracy. Mundurowi mają starannie wytypowane miejsca, w których ustawiają takie kontrole - z reguły możemy się na nie natknąć tam, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków lub często rejestrowane są większe przekroczenia prędkości. Szczególnie należy uważać na drogi, które swoją szerokością i liczbą pasów zachęcają do szybszej jazdy. Wielopasmowe odcinki z ograniczeniem do 50 km/h czy dwujezdniowe drogi w obszarze zabudowanym to doskonałe miejsce do przeprowadzenia kaskadowej kontroli.

Mandaty i punkty karne za przekroczenie prędkości w 2024. Oto stawki

Skuteczne kaskadowe pomiary sprawiają, że mandaty sypią się masowo. Nie ma co liczyć na taryfę ulgową - przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń przez kierowców w Polsce. Spotkanie z policją może wiązać się z wysokim mandatem, a zmotoryzowani, którzy przesadzą w terenie zabudowanym mogą na 3 miesiące stracić uprawnienia do kierowania. Kto zapłaci najwięcej? Obowiązujące prawo pozwala podwoić karę dla recydywistów. W takim przypadku, mandat może wynieść nawet 5000 zł! Taryfikator punktów karnych i mandatów w 2024 roku przewiduje następujące stawki:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

Nie tylko przekroczenie prędkości. Policja prowadzi działania w wakacje

Mundurowi działają na pełnych obrotach. Wzmożony wakacyjny ruch wymaga wytężonej pracy szczególnie od grupy SPEED. Kontrole polegają jednak nie tylko na weryfikowaniu prędkości - policjanci zwrócą uwagę również na przewinienia takie, jak korzystanie z telefonu za kierownicą (mandat 500 zł i 12 punktów karnych), jazda bez zapiętych pasów (mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych) czy respektowanie zasad pierwszeństwa pieszych (1500 zł mandatu i do 15 punktów karnych za wymuszenie pierwszeństwa). Pieszym i rowerzystom również się nie upiecze - policjanci drogówki będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz karać za wykroczenia.