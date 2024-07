Klimatyzacja w samochodzie. Oto kluczowe zasady

Dawniej, jazda z zamkniętymi oknami w upalny dzień była nie lada luksusem. Dziś, klimatyzacja stanowi wręcz oczywiste wyposażenie większości samochodów na drogach i znajdziemy ją w niemal każdym nowym aucie. Co warto wiedzieć o układzie, który pozwala regulować temperaturę i stanowi prawdziwe zbawienie dla kierowcy i pasażerów w gorące lato?

Jest kilka kluczowych zasad, których warto przestrzegać. Dzięki temu układ będzie pracował dłużej, zużycie paliwa będzie mniejsze, a nasze samopoczucie - znacznie lepsze. Dzięki poradom można oszczędzić nie tylko pieniądze, ale i własne zdrowie. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o klimatyzacji przed wyjazdem na wakacje.

Serwis klimatyzacji. Oto, co warto sprawdzić

Sprawna klimatyzacja ułatwia osiągnięcie pożądanej temperatury we wnętrzu auta, ale zdarza się, że skuteczność układu nagle spada. Takich objawów nie warto ignorować, nie tylko ze względu na obniżony komfort - gdy z klimatyzacji zaczyna wiać cieplejszym powietrzem, zazwyczaj świadczy to o potencjalnie kosztownych problemach. Nie chodzi tylko o słynną "klimę do nabicia", znaną z ogłoszeń i zapewnień handlarzy. Kierowcy, którzy nabijają klimatyzację co sezon i myślą, że to rutynowy zabieg, są w błędzie. Sprawny układ powinien być szczelny, a konieczność uzupełnienia czynnika nie powinna występować częściej niż co 2-3 lata.

Niewielkie ubytki są normalną rzeczą w starszych autach. Jeśli klimatyzacja traci jednak skuteczność na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy, należy zweryfikować jej szczelność - praca ze zbyt małą ilością czynnika w układzie może doprowadzić do poważniejszych problemów.

Czyszczenie, sprawdzenie szczelności i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego to podstawowe czynności wchodzące w skład serwisu układu, który przeprowadzi większość warsztatów lub wyspecjalizowane punkty. Warto umówić się wcześniej i zarezerwować sobie czas - pełny serwis klimatyzacji trwa około 1-2 h. Przy okazji rutynowych czynności powinniśmy również zlecić wymianę filtra kabinowego. To niewielki koszt, a korzyść - ogromna.

Zaniedbana klimatyzacja może słono kosztować

Nierzadko dwu lub trzykrotne dobicie klimy co roku to tylko preludium do poważniejszej awarii, np. jej kompresora, przewodów lub skraplacza. Usunięcie wody z układu to jedna z ważniejszych czynności serwisowych, która ma wpływ na trwałość drogiego w wymianie kompresora, a także pozostałych elementów – podkreśla Adam Lehnort z ProfiAuto Serwis.

Wszystkie wspomniane wyżej czynności warto wykonywać profilaktycznie. Zatarty kompresor, mała ilość czynnika czy nieszczelności prędzej czy później doprowadzają do poważnych awarii, których usunięcie zawsze sporo kosztuje. Sprawna i "nabita" klimatyzacja w mniejszym stopniu obciąża też silnik - układ, który jest w dobrej kondycji nie powinien zwiększać zużycia paliwa o więcej niż 0,2-0,3 l/100 km. W tym przypadku prawdziwe jest stwierdzenie "lepiej zapobiegać niż leczyć".

Jak używać klimatyzacji, by się nie przeziębić?

Zadbany układ klimatyzacji nie powinien powodować problemów zdrowotnych, chorób czy przeziębień. Oczywiście, z dobrodziejstw wyposażenia należy korzystać z umiarem, dlatego nawet świeża i pachnąca klimatyzacja może doprowadzić do infekcji. Skierowanie strumienia mroźnego powietrza na twarz również w nowym aucie może być przyczyną bólu gardła, osłabienia odporności, wysuszenia śluzówki i innych konsekwencji, które sprawiają, że łatwiej o wirusowe infekcje.

"Złotą zasadą" jest więc ustawianie takiej temperatury nawiewu, by ta nie różniła się o więcej niż 4-5 stopni od temperatury na zewnątrz. Jeśli termometr pokazuje 25 stopni, nie powinniśmy schodzić z temperaturą we wnętrzu poniżej 20 stopni. Gdy na dworze mamy 30-stopniowy upał, lepiej podkręcić klimatyzację do 25 stopni. Im większe różnice temperatur, tym gorzej dla naszego organizmu, choć koniec końców jest to kwestia bardzo indywidualna. Nawiewy powinny być ustawione tak, by podmuch był praktycznie niewyczuwalny. Wycelowany w podsufitkę strumień powietrza powinien dość sprawnie schłodzić całe wnętrze.

O czym pamiętać, gdy wsiadasz do gorącego auta?

Nawet skuteczny układ w nowym aucie nie poradzi sobie z szybkim ochłodzeniem kabiny, gdy wsiądziemy do bardzo mocno rozgrzanego samochodu. Wnętrze zaparkowanego na słońcu pojazdu bez kłopotu osiąga temperaturę około 60 stopni Celsjusza. Gdy wsiądziemy do takiego "piekarnika" i ruszamy w drogę, zawsze warto przejechać przynajmniej kilkaset metrów z otwartymi oknami. Dzięki temu gorące powietrze zostanie szybko wymienione, a klimatyzacja będzie miała zdecydowanie ułatwione zadanie.

Gdy zamkniemy szyby i pozwolimy klimatyzacji pracować nad dalszym obniżaniem temperatury, warto skorzystać z przycisku odpowiadającego za obieg zamknięty. Gdy na zewnątrz jest naprawdę gorąco, pozwoli to układowi pracować skuteczniej i obniży zużycie paliwa - klimatyzacja nie będzie bowiem musiała chłodzić na bieżąco rozgrzanego powietrza.