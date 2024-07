Druga runda Toyota GR CUP

32 stopnie w cieniu, rozgrzany asfalt i wysokie obroty. Rywalizacja w trakcie drugiej rundy sezonu Toyota GR Cup stała pod znakiem bardzo wysokich temperatur. Na nitkę toru Silesia Ring, który w minioną sobotę gościł również zawody Race Cup i Classicauto Cup wyjechało ponad 120 uczestników! Kierowcy w autach marki dopisali - liczna reprezentacja japońskiej marki mierzyła się w mocną konkurencją.

W 2. rundzie Toyota GR Cup wzięły udział wszystkie obecne modele z linii GR. Nie zabrakło GR Yarisów, GR Supry oraz GR86. Na torze pojawiły się również Toyoty GT86 oraz bliźniacze Subaru BRZ. Zawodnicy rywalizowali na tej samej trasie, a pogoda przez cały dzień pozostawała upalna i niezmienna - była to doskonała okazja do porównania w jednym miejscu trzech bardzo różnych sportowych aut o odpowiednio rajdowym, wyścigowym i driftingowym rodowodzie.

Rywalizacja na Silesia Ring - druga runda zawodów Toyoty

W grupie GR Yaris Cup drugie zwycięstwo w sezonie odniósł Dariusz Kośmider i tym samym umocnił swoją pozycję lidera klasyfikacji. Na drugim miejscu podium stanęła Monika Kalarus, zwyciężając także w klasie GR Yaris Stock Cup dla aut z minimalną ilością modyfikacji. Trzecią lokatę wśród GR Yarisów wywalczył Paweł Jamiołkowski.

W grupie GR Open Cup rywalizacja toczyła się pod dyktando GR Supry - najmocniejszego modelu z linii GR. Swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł Łukasz Leśniewicz, przed drugim Mariuszem Miąsko i trzecim Ireneuszem Ludwiniakiem. GR Supry okazały się niezwykle konkurencyjne w stawce najszybszych samochodów, ustępując tylko dwóm dużo mocniejszym autom (Porsche 911 GT3 RS Cup) i Radicalowi SR1 XXR, czyli wyścigówce z otwartym nadwoziem.

O najlepsze czasy powalczyły również klasyczne modele Toyoty - wśród youngtimerów japońskiej marki, w grupie Race & Fun najszybszy był Kajetan Jaszczak, przed Dariuszem Mrokiem i Karolem Miodyńskim. Jaszczak zwyciężył także w klasie Hachi-Roku, przeznaczonej dla rodziny modeli AE86, GT86 i GR86. Z kolei w klasie Time-Attack dla aut marki Toyota i Lexus o pojemności silnika do 3 litrów triumfował Miodyński w bardzo szybkiej Toyocie MR2 3. generacji. Ściganie w następnej rundzie Toyota GR Cup powróci niebawem - kolejne zawody z serii odbędą się 13 lipca na Moto Park Ułęż.

Kalendarz Toyota GR CUP Track Day 2024:

runda – 27 kwietnia - Tor Poznań

runda – 29 czerwca – Silesia Ring

runda – 13 lipca – Moto Park Ułęż

runda – 10 sierpnia – Slovakia Ring

runda – 7 września - Autodrom Jastrząb

runda – 28 września – Moto Park Ułęż

Toyota GR Cup na żywo lub w digitalu

Tegoroczny sezon Toyota GR Cup jest trzecią serią zawodów adresowaną do miłośników sportowych samochodów marki Toyota i Lexus. Warto wiedzieć, że prowadzone są one w dwóch formatach - w sporcie samochodowym rywalizacja kierowców odbywa się na profesjonalnych torach wyścigowych podczas cykli zawodów track day, a w e-motorsporcie uczestnicy konkurują ze sobą w Toyota GR Cup Digital w grze Forza Motorsport.

Okres letni obfituje w liczne wydarzenia dla miłośników sportowych aut Toyoty, w szczególności kultowych modeli z linii GR. Fani GR Yarisa, GR Supry czy Toyoty GR86 mogli spotkać się już na torze i walczyć o pierwsze punkty w Toyota GR Cup. Teraz przyszedł także czas na wirtualne ściganie w Toyota GR Cup Digital -skomentował Mateusz Malinowski, Regional Product Manager Toyota Central Europe.

Pierwsze zmagania rozpoczęły się w poniedziałek 1 lipca. Fani e-sportu i sportowych samochodów Toyoty po raz kolejny spotkają się na torze, by walczyć o mistrzowskie tytuły. Drugi sezon markowego pucharu zainaugurowała rywalizacja na wirtualnym odpowiedniku legendarnego amerykańskiego toru Laguna Seca. Rywalizację w rundzie podzielono na dwa etapy i w każdym z nich uczestnicy poprowadzą Toyotę GR Supra. W pierwszym etapie kwalifikacyjnym, trwającym od 1 do 10 lipca, każdy będzie mógł spróbować swoich sił w formule time attack. Ta część rywalizacji odbywa się indywidualnie i zadaniem każdego z uczestników jest wykręcenie jak najszybszego czasu okrążenia. Po kwalifikacjach, w których wyłonionych zostanie 15 kierowców z najlepszymi czasami, uczestnicy spotkają się na torze 14 lipca w 45-minutowym wyścigu finałowym, rozgrywanym na zasadach zbliżonych do realnych wyścigów. Kierowcy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w wyścigu finałowym 1. rundy, awansują do rozgrywanego w październiku wielkiego finału serii.