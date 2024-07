Peugeot 3008 Plug-In Hybrid - nowy silnik, nowa cena

Po 3008 Hybrid i E-3008 nadszedł czas na 3008 Plug-In Hybrid. Nowa wersja francuskiego SUV-a wjeżdża do salonów - poznaliśmy ceny modelu, który ma łączyć zalety samochodu elektrycznego z zasięgiem spalinowego. Jak prezentuje się cennik modelu i jaki układ napędowy zastosowali w nim Francuzi?

Nowy Peugeot 3008 jest jednym z kluczowych modeli marki. Poprzednik był prawdziwym bestsellerem, dlatego z nowym modelem Peugeot wiąże tak duże nadzieje. Nowa generacja SUV-a jest pierwszym autem zbudowanym na platformie STLA Medium opracowanej z myślą o napędzie typu BEV koncernu Stellantis. Nowa architektura oznacza, że choć nadal możliwe jest zastosowanie jednostek spalinowych, 3008 od podstaw był tworzony z myślą o napędzie elektrycznym. Pojawiły się również nowe proporcje - auto łączy charakterystyczne cechy modeli SUV z sylwetką nadwozia fastback. Wszystkie odmiany nowego 3008 wyglądają tak samo - wersja elektryczna, hybrydowa i plug-in hybrid nie różnią się stylem nadwozia ani wnętrza.

Peugeot 3008 Plug-In Hybrid - dane techniczne i zasięg

Nowa hybryda plug-in w ofercie marki plasuje się pomiędzy wersją hybrydową o mocy 136 KM a wersją w pełni elektryczną o mocy 210 KM. W odróżnieniu od podstawowego wariantu, mamy tu jednak większy silnik spalinowy. Sercem układu nie jest 3-cylindrowy benzyniak jakiego znamy, a silnik 1.6. Turbodoładowana jednostka o mocy 150 KM połączona jest z silnikiem elektrycznym o mocy 125 KM. Peugeot 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 ma również 7-stopniową przekładnię dwusprzęgłową.

Nowa hybrydowa wersja o mocy 195 KM pozwala nowemu 3008 zapewnić przyzwoite osiągi - pierwsza setka pojawia się na zegarach po 7,8 s, a prędkość maksymalna to 220 km/h. Peugeot chwali się także uciągiem wynoszącym 1550 kg. Akumulator układu hybrydowego ma pojemność 17,8 kWh, co pozwala na osiągnięcie zasięgu 87 km w przypadku jazdy tylko na napędzie elektrycznym (cykl mieszany WLTP). Akumulator można naładować w 2 godziny i 55 minut, używając ładowarki o mocy 7,4 kW lub w 9 godzin i 5 minut, podłączając go do standardowego domowego gniazdka. Zużycie paliwa według WLTP wynosi 0,9 l/100 km.

Nowy Peugeot już w salonach. Cena?

Nowa hybryda plug-in w ofercie marki została wyceniona. Ile kosztuje najtańszy wariant z możliwością ładowania z gniazdka? Peugeot 3008 Plug-In Hybrid Allure to wydatek 211 900 zł. Najważniejsze elementy wyposażenia oferowanego w standardzie to: bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu, kamera cofania HD, tylne czujniki parkowania, przednie reflektory i tylne światła LED, system inforozrywki Peugeot i-Connect® z dostępem do Internetu, Peugeot i-Cockpit z dwoma 10-calowymi ekranami cyfrowymi, a także 19-calowe felgi aluminiowe.

W gamie jest obecna również droższa wersja, czyli Peugeot 3008 Plug-In Hybrid GT w cenie 229 950 zł. W standardzie mamy tu elementy wyposażenia takie jak 20-calowe felgi, nadwozie z czarnym dachem, tapicerka z Alcantary, lepsze reflektory Pixel LED, przednie czujniki parkowania, elektrycznie otwierane drzwi bagażnika, podgrzewane przednie fotele i kierownica, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, personalizowane oświetlenie ambientowe, Peugeot Panoramic i-Cockpit czyli bardziej efektowny zestaw wskaźników i ekran systemu multimedialnego z zakrzywionym 21-calowym wyświetlaczem, konfigurowalne przełączniki i-Toggles, a także system informacyjno-rozrywkowy Peugeot i-Connect® Advanced z dostępem do Internetu.

Peugeot 3008 - wymiary

Nowa wersja napędowa nie zmieniła właściwości praktycznych ani wymiarów samochodu. Nowy Peugeot 3008 oddaje do dyspozycji bagażnik o pojemności 520 litrów. Rozstaw osi wynosi 2739 mm, długość auta wynosi 4542 mm, wysokość 1641 mm, a szerokość - 1859 mm. Względem poprzednika zwiększył się więc każdy z tych wymiarów. Auto jest także cięższe - masa własna wersji plug-in wynosi 1905 kg.

Nowy Peugeot 3008 - cennik

Samochód można już zamawiać. Ile kosztują pozostałe wersje napędowe francuskiego SUV-a. Oto pełny cennik nowego Peugeota 3008: