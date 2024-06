Toyota Land Cruiser hitem japońskiej marki

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło siedem dekad temu. 1 sierpnia 1951 roku zadebiutowała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas testu na Fuji. Dwa samochody podjechały do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod wrażeniem, co poskutkowało zamówieniami.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 11,3 mln sztuk tego auta. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie to przedstawiciel wymierającego gatunku – aut z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją. Na szczęście Japończycy postanowili przedłużyć życie terenowej ikony. Zupełnie nowa Toyota Land Cruiser w Polsce sprzedaje się świetnie - w pierwszą godzinę Polacy w ciemno zarezerwowali 462 sztuki i licznik bije dalej.

Toyota Land Cruiser królową Toyota Off-Road Festival

Nad Wisłą wszystkie dotychczasowe generacje Land Cruisera mają ma tłumy wielbicieli. O tym najlepiej może świadczyć organizowany co roku Toyota Off-Road Festival. Tegoroczna, dziewiąta edycja zlotu cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem fanów i użytkowników terenowych samochodów japońskiej marki. W czterodniowym spotkaniu zorganizowanym na Mazurach przez Land Cruiser Adventure Club zarejestrowano 114 pojazdów.

W bazie spotkania można było zobaczyć wszystkie generacje Land Cruiserów, od J4 czy J7 po aktualne modele J15 i J20. Nie zabrakło także Hiluxów oraz modeli znanych ze Stanów Zjednoczonych czy rynków azjatyckich, takich jak Tacoma, 4Runner oraz FJ Cruiser.

Toyota Land Cruiser to legenda. W Polsce ma tłumy fanów (WIDEO)

Główną atrakcją zlotu były trasy turystyczne o łącznej długości prawie 400 km wokół bazy imprezy we wsi Bogusze. Uczestnicy mogli pokonywać je samodzielnie, wykorzystując klasyczne roadbooki lub ślady GPS, a także w zorganizowanych grupach prowadzonych przez przewodników wypraw terenowych. Dodatkową atrakcją podczas wycieczek było foto-safari, czyli poszukiwanie ciekawych miejsc uwiecznionych na zdjęciach w informatorze zlotu. Dla chętnych organizatorzy wyznaczyli tor off-roadowy, na którym kierowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności i możliwości terenówek.

Toyota Off-Road Festival i 400 km tras dla terenowych aut

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych uczestników festiwalu, takich jak malowanie twarzy, warsztaty kulinarne, podchody, zajęcia sportowe oraz warsztaty rowerowe. Dorośli mogli w tym czasie skorzystać ze strefy Expo, w której firmy z branży off-roadowej prezentowały produkty z branży turystyki samochodowej. Można było także zadać pytania ekspertom oraz wymienić się doświadczeniami z kierowcami terenowych Toyot. Głównym partnerem imprezy jest Toyota Central Europe.