Lexus numerem 1 w rankingu

Japońska marka może dołożyć do swojej gablotki kolejne trofeum. Co to za nagroda? Tym razem, Lexus zwyciężył w norweskim badaniu satysfakcji AutoIndex. To już 13. taki tytuł z rzędu. Jak powstaje ten ranking i jakie marki znalazły się na podium w tegorocznym zestawieniu?

Nowa edycja rankingu AutoIndex przedstawia wyniki badania na dużej grupie klientów. W nowej odsłonie udział wzięło 47 288 respondentów w Skandynawii, choć wyniki publikowane są osobno dla każdego z krajów. Twórcy zestawienia przepytali użytkowników aut 4-letnich i młodszych - mówimy zatem o satysfakcji z procesu zakupu nowego auta, obsługi posprzedażowej no i oczywiście o zadowoleniu z auta samego w sobie. 4537 norweskich klientów oceniło swoje samochody w kategoriach: marka, obsługa klienta, serwis, lojalność.

Reklama

Ranking AutoIndex. Lexus triumfuje, kto na podium?

Reklama

Lexus, który zwyciężył w tegorocznej edycji na norweskim rynku zdobył 903 punkty na 1000 możliwych. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Toyota (894 punkty), najlepsza wśród marek popularnych. Podium zamknęło BMW.

Klienci Lexusa najwyżej ocenili swoje doświadczenia zakupowe, a także późniejszą obsługę w serwisie. Pod względem właściwości jezdnych i samego produktu, Lexus musiał uznać wyższość BMW. Badanie wykazało również lekką przewagę bawarskiej marki pod względem lojalności. Choć klienci Lexusa wyróżniają się wyjątkowym przywiązaniem do marki, na norweskim rynku to BMW zatrzymuje ich jeszcze skuteczniej.

AutoIndex 2024. Lexus wygrywa po raz trzynasty

Szczegółowe badanie AutoIndex pozwala ocenić najmocniejsze strony poszczególnych producentów. 40% punktów przyznawano za sam samochód, a po 20% przeznaczono na obsługę klienta w salonie, obsługę w serwisie oraz lojalność wobec marki. Lexus uzyskał najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej.

Cieszy nas kolejne zwycięstwo Lexusa w zestawieniu AutoIndex. Seria wygranych w tym rankingu jest naprawdę imponująca. Miło jest mieć potwierdzenie tego, że nasze niezawodne samochody oraz najwyższy poziom obsługi w salonach i serwisach cieszą się uznaniem klientów – powiedział Piotr Pawlak, prezes Toyota Norge.

Pierwsze miejsce w rankingu AutoIndex to nie jedyne wyróżnienie dla japońskiej marki premium. Tylko w tym roku Lexus uzyskał najlepszą ocenę w badaniu reputacji online Widewail Brand Scorecard Report 2024, pokonując 31 innych firm. W Wielkiej Brytanii najważniejsze postaci branży motoryzacyjnej nagrodziły Lexusa tytułem Producenta Roku 2024 podczas ostatniej edycji Automotive Management Awards. Z kolei włoska organizacja Altroconsumo uznała Lexusa za najbardziej niezawodną markę, opierając swój werdykt na bazie ankiet od ponad 30 tys. właścicieli aut z dziewięciu europejskich krajów.