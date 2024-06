Mandat za niezapięte pasy

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych wynalazków w historii motoryzacji. Rozwiązanie, które Volvo wprowadziło na rynek w 1958 roku uratowało setki tysięcy, o ile nie miliony żyć. Stosowanie jednego z najstarszych, ale wciąż kluczowych systemów bezpieczeństwa w samochodzie nie jest dobrowolne - obowiązek zapinania pasów dotyczy bowiem tak kierowców, jak i pasażerów. Jaka jest kara za brak zapiętych pasów i kto legalnie może jeździć bez nich? Oto, co mówi na ten temat obowiązujące prawo.

Zapisy, które tłumaczą kwestie zapinania pasów zawarte są w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 39., kierowca prowadzący pojazd musi zapiąć pasy i upewnić się, czy wykonali to wszyscy pasażerowie na pokładzie. Kto płaci mandat? Przepisy nie pozostawiają złudzeń - grozi on zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

Reklama

Jaki mandat za jazdę bez pasów

Reklama

Kierowca, który prowadzi bez zapiętych pasów naraża się na mandat w wysokości 100 zł, a także 5 punktów karnych. Przepisy kryją w sobie jeszcze jedną pułapkę - liczba punktów karnych jest bowiem zależna od tego, czy w samochodzie znajdują się pasażerowie. Powyższa wartość dotyczy bowiem podróży w pojedynkę. Jeśli w aucie przebywają inne osoby, liczba punktów zwiększa się do ośmiu!

Sto złotych mandatu w razie kontroli drogowej czeka również pasażerów, którzy nie zapną pasów. W ich przypadku nie ma oczywiście mowy o punktach karnych, które przypisywane są kierowcy.

Kto nie musi zapinać pasów?

Od reguł zawartych w ustawie są jednak wyjątki. Przepisy pozwalają legalnie jeździć bez zapiętych pasów kilku grupom kierowców i pasażerów. Kto uniknie kary w razie kontroli drogowej? To m.in.:

osoby, posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do zapinania pasów,

taksówkarze, którzy wykonują przewóz osób,

kobiety w widocznej ciąży,

funkcjonariusze w trakcie przewożenia osoby zatrzymanej

instruktorzy szkoły jazdy i egzaminatorzy (tylko w czasie odbywania szkolenia czy egzaminu),

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności służbowych,

chorzy przewożeni na noszach bądź wózku inwalidzkim,

konwojenci podczas przewożenia pieniędzy,

członkowie zespołu medycznego w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Jazda bez pasów. Co na to ubezpieczyciel?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zapinać pasy, a legendy o pasach, które zmniejszają szanse na przetrwanie wypadku, można włożyć między bajki. O tym, że brak zapiętych pasów może istotnie wpłynąć na rozmiar szkody w razie wypadku, wiedzą również ubezpieczyciele. Jak pokazuje praktyka, również dla nich, istotne jest to, czy kierowca bądź pasażer w chwili zdarzenia był przypięty.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają niezapinanie pasów jako przyczynienie się do powstania własnej szkody. Konsekwencje mogą być kosztowne, bo zdarza się, że za sprawą obowiązujących przepisów, ubezpieczyciel obniża wysokość wypłaconego odszkodowania. Uzasadnienie takiego ruchu jest możliwe m.in. dzięki zapisom Kodeksu cywilnego. Art. 362 brzmi:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Sądy przychylają się do wniosków, a wyroki zapadające w sprawach dowodzą, że niezapięte pasy tak u kierowcy jak u pasażerów, potrafią doprowadzić do obniżenia wysokości wypłaconego świadczenia.

Jak poprawnie zapiąć pasy? Nie każdy o tym wie

Czynność zapinania pasów jest oczywiście prosta i większość kierowców robi to "automatycznie". Okazuje się, że nie każdy korzysta z przydatnej regulacji, która pozwala dobrać wysokość pasów do swojego ciała. Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa to wyposażenie wielu, również starszych aut. Pasy zadziałają najlepiej, gdy będą ściśle przylegały do ciała - nie mogą być ustawione za wysoko czyli tak, by między nimi, a klatką piersiową tworzyła się pusta przestrzeń.

Oparcie fotela warto ustawić pionowo, ale tak, by ręce miały pełny zakres ruchów - to kluczowe w razie konieczności ominięcia przeszkody. Noga po wciśnięciu pedału sprzęgła powinna być lekko zgięta w kolanie. Jeśli czujemy, że po wciśnięciu lewego pedału musimy ją wyprostować, oznacza to, że siedzimy zdecydowanie za daleko. Bliska, ale nie krępująca ruchów pozycja za kierownicą jest zdecydowanie najlepsza z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy. Warto pamiętać również o tym, by poprowadzić pas pod kurtką, zwłaszcza w odcinku biodrowym. Im mniej warstw ubioru dzieli pas od naszego ciała, tym większa będzie skuteczność rozwiązania, które od lat ratuje życie.