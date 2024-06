O czym pamiętać, gdy sprzedamy samochód? Domknięta transakcja i podpis na umowie to jeszcze nie koniec. Gdy pozbędziemy się auta, należy pamiętać o kilku obowiązkach, które na nas ciążą. Każdy kierowca musi pamiętać o tym, by zgłosić sprzedaż i skontaktować się z ubezpieczycielem. Niektórych czeka jednak dodatkowy, niezbyt przyjemny obowiązek. Mowa bowiem o podatku - kto go zapłaci? Ile wynosi?

Zacznijmy od obowiązków, o których musi wiedzieć każdy. Co musimy zrobić, gdy sprzedamy auto? Zbycie samochodu wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia starosty, co wynika z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Za tym obowiązkiem nie kryje się na szczęście wizyta w wydziale komunikacji, bo wystarczy, że transakcję sprzedaży zgłosimy na rządowej stronie. Wypełnienie przeznaczonego do tego formularza jest proste - wymaga posiadania umowy kupna-sprzedaży, po to by uzupełnić dane kupującego. Konieczne będzie również załączenie zdjęcia lub skanu tego dokumentu.

Reklama

O czym pamiętać, gdy sprzedałeś auto?

Reklama

Na zgłoszenie zbycia pojazdu mamy dokładnie 30 dni. Co, jeśli nie dotrzymamy terminu? Opieszałość w tej kwestii może wiązać się z karą - grzywna za niedopilnowanie terminu wynosi bowiem 250 zł. Ze zgłoszeniem nie warto jednak zwlekać - jeśli kupujący również nie zgłosi nabycia pojazdu i nie przerejestruje go na siebie, a np. na zbyt szybkiej jeździe przyłapie go fotoradar, mandat przyjdzie na nasz adres i to my będziemy musieli przedstawić dowód zbycia samochodu, by uniknąć kary.

Po transakcji powinniśmy również zgłosić sprzedaż do ubezpieczyciela. Zgłoszenie zbycia do towarzystwa, w którym mamy polisę, daje nam gwarancję zwrotu części kosztów dodatkowych usług takich jak assistance, Auto Casco, ochrona szyb czy opon. O jakich kwotach mówimy? Przyjmijmy, że 3 miesiące przed sprzedażą kupiłeś pakiet OC, AC i assistance. Gdy sprzedasz auto i zgłosisz ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego, otrzymasz zwrot 75% ceny, którą zapłaciłeś za AC i assistance. Zgodnie z prawem, na nowego właściciela auta przechodzi bowiem jedynie obowiązkowe OC. Wszystkie dodatkowo płatne produkty wygasają wraz ze sprzedażą, a właściciel auta, który wcześniej je wykupił, musi otrzymać zwrot za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku drogich ubezpieczeń AC dla nowych aut, może to być nawet parę tysięcy złotych.

Istnieją jednak sytuacje, w których na sprzedającym ciążą obowiązki podatkowe. Dzieje się tak w paru przypadkach. Pierwszym, bardzo rzadkim jest scenariusz, w którym strony transakcji umawiają się, że to sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty podatku PCC-3 czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwyczajowo płaci go kupujący, ale w umowie można wskazać, która strona transakcji jest zobowiązana do dokonania rozliczeń.

Drugą, częściej zachodzącą okolicznością, która obliguje sprzedającego do rozliczeń z urzędem skarbowym jest zysk na sprzedaży. Kiedy mamy do czynienia z powstaniem obowiązku zapłaty podatku? Zapłacą go sprzedający, którzy pozbyli się auta przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu i sprzedali pojazd drożej, niż kupili. Zasada działa w dwie strony - jeśli w ciągu 6 miesięcy od zakupu sprzedamy pojazd taniej, możemy również wykazać stratę, która obniży podstawę opodatkowania.

Ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu? Urzędowi skarbowemu musimy oddać:

12% zysku na sprzedaży pojazdu, jeśli zarabiamy rocznie mniej niż 120 000 zł,

32% zysku na sprzedaży pojazdu, jeśli zarabiamy rocznie więcej niż 120 000 zł.

Aby rozliczyć ten podatek, należy sięgnąć po formularz PIT-36. W polu "Dochody i straty" w rubryce "Inne źródła" musimy wpisać kwotę zysku, czyli różnicę między sumą, za jaką nabyłeś i sprzedałeś samochód. Uwaga - liczą się tu również udokumentowane nakłady finansowe, jakie ponieśliśmy w trakcie użytkowania pojazdu - jeśli mamy paragony bądź faktury na czynności serwisowe lub części, pozwolą one obniżyć podatek.

Unikasz podatku? Urząd skarbowy się upomni

Co grozi tym, którzy będą unikać rozliczenia się z fiskusem za sprzedaż auta z zyskiem? Sprawę wyjaśnia Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 54 §1 i 2 Kks, za uchylenie się od obowiązku zapłaty podatku, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.