Kia świętuje. Już 5 milionów aut wyprodukowanych na Słowacji

Koreańska marka działa na Słowacji od ponad 20 lat. Dwie dekady od rozpoczęcia produkcji, z linii zjechał 5-milionowy samochód. Jubileuszowym egzemplarzem jest hybrydowa Kia Sportage. Chętnie wybierany przez klientów C-SUV to zdecydowanie najpopularniejszy model wytwarzany w zakładzie w okolicach Żyliny.

Z całkowitej produkcji 5 milionów, aż za 2,5 miliona odpowiadają modele Sportage różnych generacji. Tuż za nimi plasują się modele z rodziny Ceed, których wyprodukowano ponad 2,1 miliona egzemplarzy. Liczby są imponujące, bo Kia Slovakia produkuje obecnie prawie 1500 samochodów Ceed i Sportage dziennie, które pociągami i ciężarówkami są transportowane do salonów sprzedaży w Europie. Oznacza to, że ze słowackich placówek wyjeżdża średnio jeden samochód na minutę.

Reklama

Kia ma powody do dumy. Tak rósł udział w rynku

Nie tylko liczba produkowanych aut robi wrażenie. Kia chwali się również tym, jak przez lata wzrastał udział marki w europejskim rynku.W ostatnich latach głównymi krajami eksportowymi Kia Slovakia są Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Hiszpania.

Reklama

W ciągu ostatnich dwóch dekad potroiliśmy nasz udział w europejskim rynku samochodowym dzięki obecności naszej fabryki w Europie – powiedział Marc Hedrich, prezes Kia Europe, obecny na lokalnej ceremonii. Ogromny sukces modeli Ceed i Sportage produkowanych na Słowacji jest naprawdę godny podziwu. Te auta kilkakrotnie były najlepiej sprzedającymi się modelami w Europie, co jest dowodem na jakość, jaką udało się osiągnąć marce Kia.

Słowacka fabryka Kii

W zakładzie Kia Slovakia pracuje około 3800 osób, a średni czas zatrudnienia pracowników wynosi 11 lat. Producent chwali się, że spośród obecnej kadry ponad 1300 pracowników pracuje dla Kia Slovakia od ponad 15 lat. Kia jest jedynym producentem samochodów na Słowacji, z własnym certyfikowanym laboratorium emisji i zakładem produkcji silników.

Jaka przyszłość czeka więc zakład w czasie zachodzących obecnie przemian i w dobie elektryfikacji? Póki co, w fabryce wytwarzane są spalinowe oraz hybrydowe modele - XCeed, Ceed Sportswagon, Ceed, ProCeed oraz Sportage. Zaprezentowana niedawno Kia EV3 jest na razie produkowana wyłącznie w Korei. Wygląda jednak na to, że w najbliższych miesiącach lub na początku 2025 roku doczekamy się najmniejszego elektrycznego modelu marki, który niską ceną ma zamiar namieszać na europejskim rynku. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, nadchodząca Kia EV2 ma być wytwarzana właśnie na Słowacji. Obecnie są to jednak tylko pogłoski, choć bez wątpienia mały i przystępny cenowo elektryk jest częścią ambitnych planów Kii na najbliższe lata.

Kia - premiery w 2024

Koreańczycy planują premiery również innych nowości. To część szerzej zakrojonego planu - Kia przed końcem tej dekady chce sprzedawać 4,3 mln aut. Według prognoz do 2026 roku milion z nich będą stanowić auta elektryczne, a do 2030 udział EV ma wzrosnąć do 1,6 mln sztuk. Rozbudowana gama samochodów bateryjnych ma liczyć przynajmniej 15 modeli w 2027 roku. W tym roku czeka nas także spory lifting modelu EV6, który zadebiutował w 2021 roku. Następnie, do gamy mają dołączyć modele EV4, który stawi czoło Tesli model 3 oraz rodzinna Kia EV5.